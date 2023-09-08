В сентябре герои анимационного сериала ГК «Рики» «Тима и Тома» возвращаются в онлайн-кинотеатры и на детские телеканалы. За время своего отсутствия обаятельные персонажи Тима и Тома ничуть не изменились. Они всё такие же фантазëры и мечтатели, которые своим примером помогают зрителям открывать мир и отличать хорошее от плохого.

В третьем сезоне появляются новые герои: дедушка Тимы по имени Дима и бабушка Томы по имени Нина. Они-то и будут наставлять и поддерживать непоседливых внучат.

«Мы всей командой ждали продолжения сериала “Тима и Тома” не меньше (а может даже больше!), чем маленькие зрители. Именно поэтому, помимо новых серий, приготовили нашим поклонникам немало сюрпризов! У песни из заставки сериала про дружбу Тимы и Томы появились новые куплеты, и скоро её можно будет послушать на всех стриминговых сервисах. А ещё мы придумали яркие стикеры, в которых часть команды моментально узнала себя, а значит, себя в них найдут и все друзья проекта. Ведь в каждом из нас есть немного Тимы и Томы», – рассказала Аня Кораблева, продюсер проекта «Тима и Тома».

Как помочь бабушке с дедушкой собрать урожай груш? Почему нужно одеваться по погоде? И зачем всегда сообщать старшим о своих грандиозных планах? – об этом и не только уже 7 сентября узнают зрители в онлайн-кинотеатре Иви. В этот же день на платформе появятся 15 серий развивающего и вдохновляющего мультсериала «Спроси Тому», в котором Тома и еë друг Тима ищут ответы на самые интересные детские вопросы.

«Тима и Тома» – проект группы компаний «Рики», производства студии компьютерной анимации «Петербург». Сериал ориентирован на дошкольников. С 2018 года сериал производится в партнёрстве с крупнейшим видеохостингом Youku Kids (китайский аналог YouTube, часть холдинга Alibaba). Сегодня в рамках стратегического партнёрства согласован план производства до 2025 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.