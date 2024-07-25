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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Топ-5 мест ВДНХ с самыми яркими розами

editor
By editor
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розы на вднх

ВДНХ приглашает насладиться красотой и ароматом десятков тысяч роз. В июле у «королевы сада» началась вторая волна цветения, которая продлится до поздней осени. Розы исторически занимают особое место в флористическом оформлении территории главной выставки страны. На ВДНХ клумбы с этими цветами всевозможных сортов и оттенков можно увидеть едва ли не на каждом шагу.

Всего на выставке посажено свыше 36 тысяч розовых кустов разных групп — это чайно-гибридные, флорибунда, почвопокровные, парковые и другие. Каждая группа подразделяется на сотни сортов. Чтобы любители цветов могли спланировать свои прогулки и фотосессии, разработана карта цветений на ВДНХ, а также составлен список площадок, где сейчас можно увидеть самые роскошные розы.

От арки Главного входа к розариям

В цветниках вокруг главного входа ВДНХ с июля по октябрь благоухают розы сорта «леонардо да винчи». Этот сорт с ароматными и густо-махровыми цветами насыщенно-розового цвета соседствует здесь с такими растениями, как шалфей мучнистый и алиссум морской.

Южный розарий выставки — место, куда стоит идти, чтобы полюбоваться на цветение роз сортов «помпонелла», «боника-82» и «аспирин». Последняя из этих трех — роза-хамелеон: в прохладную погоду белые цветки изменяют окраску до розовых. А в северном розарии летом настоящее буйство красок. Там цветут такие сорта роз, как «глория дей» с очень крупными ярко-желтыми с розово-красным краем цветками, «золотая осень» — сорт чайно-гибридных роз советской селекции с лимонно-желтым основанием лепестков, «миранда», «гейша», а также роза флорибунда знаменитого сорта «юбилей принца монако». Последний сорт отличается продолжительным цветением, повторяющимся в две волны.

Цветущие Дом культуры и павильон «Главвино»

Большой цветник перед павильоном № 84 «Дом культуры» на ВДНХ тоже не оставит равнодушным ни одного любителя роз. Сейчас там можно увидеть множество роскошных и ароматных цветов, в том числе розы сорта «румба» с оранжево-красными цветками, собранными в большие кисти — до 20 бутонов в каждой. Здесь также представлен сорт «чиппендейл» с крупными розовыми махровыми цветами и сильным ароматом тропических фруктов.

А в цветнике перед входом в павильон «Главвино» (бывший «Главконсерв») можно увидеть розовые, алые, белые, темно-красные розы. Среди них веселым солнечным бликом выглядят соцветия сорта «артур белл» с ярко-желтыми крупными лепестками. Здесь же можно полюбоваться изысканными розами сорта «айсберг» с пышными белоснежными бутонами, похожими на наряд невесты.

Рубиновые розы у «Золотого колоса» и не только

Особой гордостью ВДНХ являются розы сорта «дарси басселл», которые растут неподалеку от фонтана «Золотой колос». Сорт славится обильным и продолжительным цветением, а потому крупные бутоны ярко-рубинового цвета с малиновыми переливами украшают ВДНХ на протяжении всего лета.

Конечно, на главной выставке страны в июле можно увидеть не только розы, но и другие цветущие растения. Например, чубушник около садового пруда в парке «Останкино», ароматный шалфей в северном розарии, эхинацею в саду молодоженов. В этом году из-за жаркой погоды цветение многих растений началось раньше обычного, поэтому уже сейчас можно любоваться яркими флоксами разных оттенков рядом с Международным центром балета (павильон № 62).

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