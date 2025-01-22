«Путь Сизифа»: персональную выставку Алексея Григорьева представили в Галерее pop/off/art

Галерея pop/off/art представляет персональную выставку «Путь Сизифа» Алексея Станиславовича Григорьева (1949–2002) – московского скульптора и графика, тесно связанного с плеядой скульпторов-шестидесятников. Новаторский подход в сочетании различных материалов и технические эксперименты с металлом стали маркерами скульптурной пластики Алексея Григорьева.

Отдельной линией в искусстве Григорьева стала мифологическая тема, которую он брал за основу в качестве материала для размышления над природой человеческого. Герой его композиций преодолевает себя и обстоятельства, он следует драматическому повествованию навстречу судьбе. Сравнивая учесть скульптора с историей Сизифа, Алексей Григорьев пишет: «Труд скульптора похож на труд Сизифа. Этот миф, так блистательно интерпретированный Камю, очень точно выражает положение скульптуры в современном мире. История – это дорога. Скульптура – это камень. Дорога поднимается вверх, идет вниз, петляет. Скульптурные памятники, сопровождают историю как верстовые столбы. Иногда скульптура бежит за историей, боясь от нее отстать – и может потерять себя. А резко остановившись, отступив в сторону, остается сама собой».

В экспозиции выставки будут представлены керамические скульптуры Алексея Григорьева 1990-х годов, тяготеющие к лаконичной эстетике древних артефактов средиземноморской культуры, среднеформатные скульптуры из металла, на примере которых можно познакомиться с авторской методологией сварки материала, а также графические работы с использованием туши. Глиняные рельефы и малые пластические формы будут сопоставлены с серией скульптур «Олимпийские игры» 1990-х, выполненных из шлифованного металла. Экспозиция будет разделена на несколько повествовательных линий, посвященных мифологическим сюжетам и героям. Выставка приурочена к 75-летию со дня рождения мастера (дата рождения 23 декабря 1949).