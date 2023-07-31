БФ «Гольфстрим»: Как реализовать социальный, инклюзивный и выставочный проект с нуля

Как реализовать социальный, инклюзивный и выставочный проект с нуля: на примере проекта БФ «Гольфстрим» - «Искусство быть».

Культурная среда в наибольшей степени интегрирует разные стороны жизни в общее пространство, отражает происходящие в обществе изменения, а также помогает людям выстраивать взаимодействие. Социальные проекты, направленные на развитие инклюзивной культуры в наибольшей степени помогают консолидировать общество, показывая, что именно такие проекты создаются для всех людей без исключения. Как придумать, создать и реализовать проект, где особое внимание уделяется инклюзии и современному искусству и где каждый может внести свой вклад в будущее общества, рассказываем на примере проекта благотворительного фонда «Гольфстрим» - «Искусство быть».

Проект «Искусство быть» изначально в своей основе закладывал принцип партиципации, который подразумевает активное и деятельное вовлечение публики в диалог с произведением искусства и друг с другом. Соединив выставочную, образовательную и инклюзивную составляющие между собой создатели проекта (БФ «Гольфстрим») изначально особое внимание уделяли инклюзии, создавая пространство, где каждый может быть собой и вносить свой вклад в общество.

Создание проекта начиналось с осмысления концепции инклюзии и потребности общества в интеграции каждого человека в эту среду. Процесс реализации включал в себя шаги от стратегического планирования, вовлечения в проект современных художников, волонтеров, которые становились арт-медиаторами и музейных институций, где проходила сама выставка.

Важным аспектом проекта стали выставки, которые стали платформой для обсуждения и осознания важности инклюзии и демонстрировали, как искусство может быть средством социального диалога и интеграции.

«Мы очень гордимся тем, что уже несколько лет реализовываем проект «Искусство быть». Арт-объекты, которые специально для проекта были созданы художниками со всей страны и объездили всю России. Цикл проекта – один год, за который происходит воплощение идеи в конечную точку проекта – выставка», - рассказывает президент благотворительного фонда «Гольфстрим» Виктория Якимова.

Хронология циклов проекта «Искусство быть»:

Open Call

Арт-резиденция для художников

Школа арт-медиаторов, в которой учатся волонтеры (участники Школы арт-медиаторов, работающие в дальнейшем с посетителями инклюзивной выставки «Искусство быть»)

Инклюзивная выставка проекта «Искусство быть»

Мероприятия параллельной программы (не менее 5 на протяжение периода экспозиции, где с посетителями проводят мастер-классы, вовлекают их в иммерсивные спектакли и т.д.)

На протяжение всего периода проходит активная PR-кампания, чтобы поэтапно рассказать о вехах реализации проекта.

Знакомство с выставочной площадкой

Перед запуском проекта всегда происходит знакомство с площадкой, на которой пройдет выставка.

Знакомство с выставочной площадкой, утверждение площадки для проведения выставки, уточнение сроков проведения выставки «Искусство быть».

«Изучение площадки проходит по специально созданному сотрудниками фонда чек-листу, который позволяет в полной мере проанализировать музейные институции на возможность принять у себя в гостях людей с особыми потребностями, понять уровень доступности музейных пространств», - добавляет президент благотворительного фонда «Гольфстрим» Виктория Якимова.

Обязательной частью коммуникации с площадкой стали обучающие семинары от сотрудников фонда «Гольфстрим» для сотрудников музейных институций. Специалисты по инклюзии благотворительного фонда объясняют участникам образовательных семинаров как понимать потребности людей с инвалидностью, общаться с ними на одном языке и создавать просветительские проекты, доступные для каждого.

В цикл образовательных мероприятий для сотрудников музея включаются лекции по инклюзии, где им рассказывают про инклюзивные российские и мировые проекты, слушатели узнают, что такое инклюзия и этика общения, благодаря погружения в проект «Искусство быть».

А уже опробовать полученные навыки музейные сотрудники смогли на выставке «Искусство быть: запредельно близко» и её параллельной программе.

Арт-резиденция

Арт-резиденция начинается с Open Call, где фонд приглашает современных художников присоединиться к проекту. Экспертный совет отбирает заявки с идеями художников и уже включает их в проект создания своих авторских работ. Специалисты фонда «Гольфстрим» проводят с ними арт-резиденцию, в которую приглашают ведущих экспертов в сфере искусства и инклюзии.

«Обычно мы просим художников для участия направить CV и мотивационное письмо не более 2500 знаков, рассказать о себе и своих работах. Заявки уходят в экспертный совет, который уже потом принимает решение, кто останется в проекте», - добавляет президент благотворительного фонда «Гольфстрим» Виктория Якимова.

Участие в арт-резиденции – это уникальная возможность для художников ближе познакомиться с понятиями инклюзивной культуры. Специалисты фонда «Гольфстрим» и приглашенными экспертами в области современного искусства предоставляют творцам современности пространство для диалога.

Встречи внутри резиденции выстроены таким образом, чтобы художники могли доработать идею своего проекта с разных точек зрения: на соответствие кураторскому замыслу, на наличие реабилитирующего потенциала и актуальность художественного высказывания.

«В третьем цикле проекта «Искусство быть» в резиденцию были отобраны 50 художников/художественных коллективов из разных городов России, а затем анонсированы участники выставок нового сезона, который проходил в 2022-2023 гг.», - добавляет президент благотворительного фонда «Гольфстрим» Виктория Якимова.

В итоге 10 лучших художественных проектов были отобраны для выставки третьего сезона «Искусство быть».

Разработка дизайн-решения архитектурного пространства

Разработка дизайн-решения архитектурного пространства – важный этап подготовки к выставки, который необходимо согласовать максимум за 3 недели до открытия выставки. Оставшееся время обычно уходит на застройку самого пространства и монтаж самих арт-объектов.

Параллельная программа

Разработка концепции и плана мероприятий параллельной программы проходит также за несколько недель до открытия выставки. Например, во время выставки «Искусство быть: запредельно близко» в городе Иваново местные жители увидели спектакль «Уникальные читки». В основе спектакля — творчество людей с особыми потребностями. После спектакля было небольшое обсуждение самого спектакля, инклюзивных проектов в России, развития социальной педагогики в России в настоящее время.

Также организаторы устраивали мастер-класс по живописи для группы детей и молодых взрослых с особенностями ментальности, приглашали всех желающих принять участие в перформансе. Для всех желающих провели читку пьесы Марты Райцес «Я –кулак. Я – А.Н.Н.А.» силами актеров местного театра и, что примечательно, во время выступления пьесу зрителям переводили на русский жестовый язык.

Во время экспозиции выставки во Владимире всех желающих пригласили на дискуссию о значении освещения городского светодизайна в создании инклюзивной среды. На встрече эксперты в области светодизайна рассказывали о том, как свет влияет на мегаполис и может сделать нашу жизнь еще комфортнее. Автор фильма LIGHTINCLUSION (фильм был представлен на выставке «Искусство быть: запредельно близко»), например, рассказывала об истории создания фильма, о синтетических видах современного искусства и о том, что такое световая инклюзия.

Также организаторы провели artist-talk с художницей, создателем арт-объекта «Ткань слуха», Валентиной Андреевой. Художница рассказывала о потере слуха в детском возрасте и своем опыте человека слабослышащего, приводила конкретные примеры социальных ситуаций, когда она чувствует свою особенность в состоянии здоровья и может к ней так или иначе отнестись. Подобные встречи с авторами создателей современного искусства были встречены публикой на ура, в ответ было сказано много слов благодарности. Аудитория очень тепло отнеслась к Валентине и мероприятию в целом, некоторые люди делились личными историями, в том числе о том, как работа «Ткань слуха» повлияла на них.

Школа арт-медиаторов

В каждом городе присутствия выставки проекта проходил конкурсный отбор слушателей Школы арт-медиаторов. Цикл занятий длился примерно 3 недели.

Студенты-волонтеры и будущие арт-медиаторы изучают «Основные принципы медиации в искусстве»; знакомятся с терминологией и этикой общений с людьми с ОВЗ; постигают «Основы коммуникации с глухими и слабослышащими людьми», узнают «Основы коммуникации с незрячими и слабовидящими людьми» и учатся общаться с посетителями с ментальными особенностями в музее в рамках подготовки к выставке, а еще узнают об опорных векторах современного искусства и вместе с педагогами выясняют, какие потребности и особенности взаимодействия необходимы людям с особыми потребностями здоровья.

Арт-медиатор — друг посетителя на выставке, его сообщник и проводник. Благодаря взаимодействию с арт-медиаторам посетители получают более глубокие и яркие впечатления от посещения выставки и исследования арт-объектов.

Школа арт-медиаторов включает в себя серию лекций, мастер-классов и тренингов для подготовки команды арт-медиаторов, которые будут сопровождать посетителей инклюзивной выставки современного искусства «Искусство быть: запредельно близко».

В программе Школы Арт-медиаторов, которых готовит благотворительный фонд «Гольфстрим»:

воркшопы по арт-медиации,

лекции о современном искусстве,

психологические тренинги по общению с людьми с инвалидностью,

мастер-класс по актерскому мастерству.

Программа Школы позволяет разносторонне подготовить арт-медиатора к общению с совершенно разными посетителями. Слушатели узнают о представленных на выставке арт-объектах и их авторах, приобретают практические навыки по общению с людьми с разными формами инвалидности и особенностями коммуникации, учатся адаптировать информацию под потребности аудитории, а также находить разные формы взаимодействия с посетителями выставки.

Подготовка к выставке

Работа по реализации экспозиции и подготовки к открытию выставки «Искусство быть: запредельно близко» также начиналась загодя. В этом цикле разрабатывались экспликации и этикетажы, описание арт-объектов переводилось на РЖЯ (русский жестовый язык), записывались аудиогиды, печатались афиши, баннеры, буклеты, формировалась программа церемонии открытия выставки.

Выставка

Работа выставки длится 1-1,5 месяца. Аналогично происходило в городах присутствия цикла «Искусство быть: запредельно близко» в Свияжске, Владимире и Иванове.

PR

Осуществление PR-кампании проекта продолжалось на протяжении всех стадий реализации проекта. За время полного цикла «Искусство быть: запредельно близко» было сформировано более 70 инфоповодов для СМИ. На протяжение реализации проекта более 20 инфопартнеров поддержали «Искусство быть». За несколько дней до открытия сотрудники благотворительного фонда «Гольфстрим», ответственные за проект, участвовали в промо эфирах на телевидение и радио.

К PR-кампании подключились звездные амбассадоры благотворительного фонда «Гольфстрим».

Актриса Лина Иванова стала голосом выставки «Искусство быть: запредельно близко» во Владимире. Российская актриса театра, кино и озвучивания Лина Иванова, голосом которой говорят Эмма Уотсон и её персонаж Гермиона Грейнджер из саги о Гарри Поттере и Шейлин Вудли и её персонаж Беатрис (Трис) Прайор из трилогии «Дивергент» озвучила аудиогид инклюзивной выставки «Искусство быть: запредельно близко». Голос актрисы можно было услышать на выставке во Владимире и прилегающей к музею территории по локальному радио.

На выставке «Искусство быть: запредельно близко» в городе Иваново можно было посетить онлайн экскурсию с актером Ильёй Древновым. Актёр театра и кино Илья Древнов, служащий в театре «Современнике» и известный по таким кинофильмам, как «Ворошиловский стрелок», «Тонкая Грань», «По следу зверя», «Каменская-1» и другим работам записал аудиоэкскурсию специально для выставки в городе Иваново.

К слову актер лично приехал на открытие выставки. Видеоприветствие прислала звездный друг фонда актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. Прямая трансляция открытий выставок велась на портал Культура.рф. О каждой выставке был снят мини фильм и видео-визитка. Во время открытия для гостей выставки был проведен инклюзивный модный показ от дизайнера Ксении Демьяненко-Новиковой, поддержавшей проект «Искусство быть». В фешн шоу приняли участие как нормотипичные, так и не нормотипичные модели. По окончании выставок была проведена итоговая конференция, где представители всех музейных площадок, где проходили выставки «Искусство быть: запредельно близко» собрались вместе и поделились впечатлениями, а ведущей мероприятия стала амбассадор фонда «Гольфстрим» Алина Засобина.

В 2022-2023 гг. инклюзивные выставки современного искусства под названием «Искусство быть: запредельно близко» прошли в Иваново в Музейно-выставочном центре Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д. Г. Бурылина, во Владимире в музейном центре «Палаты» и Центре современной культуры «Флигель» и в выставочном зале «Водонапорная башня» музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

«Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». В 2022-2023 проект реализовался с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Подробнее о проекте на сайте фонда «Гольфстрим» .

О проекте

«Искусство быть» — выставочный и образовательный инклюзивный проект Благотворительного фонда «Гольфстрим», инициированный в 2018 году совместно с Государственным центром современного искусства (г. Москва). Выставка объединяет в себе арт-объекты: инсталляции, интерактивные объекты, коммьюнити-арт проекты, созданные в соответствие с техническим заданием к Конкурсу, имеющие реабилитационный потенциал и инициирующие взаимодействие и общение посетителей различных социальных групп. В основе проекта «Искусство быть» заложен принцип партиципации, который подразумевает активное и деятельное вовлечение публики в диалог с произведением искусства и друг с другом.

В 2019 году проект был представлен на трех площадках: Государственный центр современного искусства, Москва, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», Москва, Государственный центр современного искусства — «Арсенал», Нижний Новгород.

Следующий цикл 2020-21 гг. также включал в себя три выставки на территориях: Музей Выксунского металлургического завода, Выкса, Центр современного искусства «Типография», Краснодар, Государственный музей-заповедник «Царицыно», Москва. Выставку и параллельную программу к ней посетили более 120 000 зрителей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.