Ирина Ковалевич: «Творчество вошло в мою жизнь, как вспышка метеора!»

В гостях у АртМосковии невероятно талантливая и многогранная девушка — певица, ведущий бьюти-эксперт – Ирина Ковалевич. О жизни, красоте, планах и любви в эксклюзивном интервью.

– Ирина, здравствуйте, расскажите, как проходит ваше лето? Удалось отдохнуть или ещё планируете?

– Здравствуйте! Моё лето как яркая картина — насыщенное и полное впечатлений. Уже удалось найти время для небольшого отдыха и свежих идей, ну это буквально несколько вечерних часов после работы. Планирую устроить мини-путешествие, чтобы зарядиться новыми эмоциями и энергии для новых свершений, но это уже как сложиться.

– Вы — блогер миллионник. Как долго набирали аудиторию и в чем секрет успеха хорошего аккаунта на ваш взгляд? Какой контент вы предоставляете людям?

– Как блогер-миллионник, скажу — путь к такой аудитории прошёл не за один месяц, а с терпением, страстью и искренностью. Секрет успеха, на мой взгляд, — в настоящем чувстве коммуникации: быть честным, вдохновлять и делиться своей уникальной историей. Каждое видео или пост — это как маленькая искра, которая зажигает огонь в сердцах подписчиков. А ещё важно постоянно развиваться, искать новые идеи и не бояться экспериментов! И, конечно, небольшая магия страсти к своему делу и желание приносить людям позитив — вот что делает аккаунт привлекательным и живым.

– Вы ведущий бьюти-эксперт, как пришли в этот бизнес и есть ли то, чего хотите достичь ещё? Как к вам пришла идея создания линии собственной косметики?

– Как бьюти-эксперт и ведущий, я считаю, что красота — это не только внешность, но и уверенность, которая за ней стоит. Путь в этот бизнес начался с страсти к искусству преображения и желания помогать людям находить свою уникальную красоту. Мне ещё хочется достигнуть новых вершин — расширить горизонты профессиональных навыков, вдохновлять больше людей выглядеть и чувствовать себя великолепно, и создание собственной линию бьюти-линейки продуктов это еще одно из моих проявлений делать мир красивее.

– Недавно вы взяли премию «Прорыв года», как певица. Как творчество пришло в вашу жизнь?

– Вот такая судьба — одна премия, а за ней целая история жизни….Творчество вошло в мою жизнь как яркая вспышка метеора — внезапно, красиво и навсегда решило остаться в моей жизни. Вдохновение словно искра, которая разгорается в сердце, а потом превращается в пламя — в музыку, слова и эмоции.

– Ваши песни наполнены искренностью и любовью, что для вас значат эти качества?

– Для меня искренность и любовь — это как яркие краски, которыми я пытаюсь раскрасить каждый свой момент жизни, каждую песню в своем творчестве.

Ведь искренность создает мост между сердцами, а любовь — это та энергия, которая делает каждое слово особенным. В мире, где всё быстро меняется, эти качества напоминают о надёжном якоре, ведь истинное тепло и искренность всегда находят отклик — так же, как и хорошая песня.

– Какая песня из вашего репертуара любимая и почему?

– «Bonjour» наверное с ней многое связано, так как на нее есть записанный клип и мы снимали его в сложных условиях, тк я хотела чтобы в клипе было все настоящее было и холодно и ветрено и страшно периодами, но все преодолевала.

– Планируете съемки клипа?

– Конечно я никогда не останавливаюсь на достигнутом, так что уверена что следующий клип не за горами.

– Ваши творческие и рабочие планы на будущее?

– Мои творческие и рабочие планы на будущее — это погружение в новые горизонты вдохновения и выпуск новой песни! Хотелось бы развивать ещё больше уникальных проектов, даря человечеству уникальное творчество создавая что-то удивительное и необычное. Планирую экспериментировать с различными форматами контента, чтобы удивлять и вдохновлять моих пользователей. А ещё мечтаю стать немного волшебником в мире идей, помогая каждому найти свою уникальную искру.

– И пожелания читателям…

– Дорогие читатели, пусть ваши мечты всегда находят путь к реализации, а в сердце горит огонь страсти и любознательности! Не бойтесь открывать новые горизонты, ведь каждый новый день — это возможность сделать шаг к своей мечте. Будьте вдохновением для окружающих, творите добро и не забывайте улыбаться. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, счастливыми моментами и бесконечной энергией!