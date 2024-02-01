Творчество народного художника РСФСР Петра Пашкевича представили в Галерее «Дом Нащокина»

Петр Пашкевич. Автопортрет. 1943. Бумага, уголь

Персональную выставку народного художника РСФСР Петра Исидоровича Пашкевича (1918–1996) представили в Галерея «Дом Нащокина». Среди более 100 представленных произведений, в экспозиции представлены редкие эскизы, сделанные знаменитым художником кино ко многим известным фильмам, а также графические и живописные работы, киноплакаты и фотографии разных лет. Большинство из них, хотя и создавались к конкретному фильму, являются самостоятельной художественной ценностью и зачастую давно пережили сам фильм.

По эскизам Петра Пашкевича полвека на киностудии им. Горького создавались лучшие фильмы советского кинематографа 1940–1990-х гг. Более 70 фильмов, сотни эскизов и декораций созданы этим выдающимся человеком. Интерьеры, пейзажи, раскадровки – лаконичные и изысканные, часто лиричные, нередко сдержанные, почти всегда драматичные и экспрессивные – его творчество пример высочайшего мастерства реалистической школы.

Драматургия экспозиции будет выстроена вокруг избранных фильмов, над которыми работал кинохудожник, что позволит прикоснуться к магии кино и увидеть то, что обычно скрыто, неведомо зрителю.

Это кино из далекого прошлого. «Сельская учительница» (1947, реж. М.Донской), «Добровольцы» (1958, реж. Ю.Егоров), «Разные судьбы» (1956, реж. Л.Луков). Интересная работа связала Пашкевича с Василием Шукшиным. Не только на знаменитых «Печках лавочках» (1972), но также и более важной в разрезе творчества художника работе над фильмом «Степан Разин», которая велась в течение полугода, но, к сожалению, оборвалась… На выставке будет показан целый ряд эскизов к этому несостоявшемуся фильму.

Жесткие, мрачные эскизы Петербурга и графические листы к фильму Л.Кулиджанова «Преступление и наказание» (1969). Мощные эскизы к знаменитому в свое время фильму «Две жизни» (1961) А.Каплера и Л.Лукова. Посетители увидят работы мастера к таким известным кинолентам как «Красное и черное» (1976, реж. С.Герасимов), «ТАСС уполномочен заявить» (1984, реж.В.Фокин), «Дочки-матери» (1975, реж. С.Герасимов), «Герой нашего времени» (1967, реж. С.Ростоцкий), «Рикки-Тикки-Тави» (1975, реж. А.Згуриди) и к другим фильмам.

– Художник прожил счастливую и наполненную жизнь. Работал с самыми яркими и талантливыми режиссерами своего времени. «Он был настолько блистательным художником-живописцем, что часто его друзья, коллеги спрашивали: “Петя! Твой труд публика не видит и не понимает! А зачем тебе кино? Ты крупный художник, сиди в мастерской и пиши картины. Того же мнения была и его семья. Но художник всегда улыбался виновато и бежал на свою студию, которая была для него кислородом, без нее жизни не могло быть», – вспоминает дочь художника куратор выставки Наталья Рюрикова.

Выставка подготовлена совместно с Музеем Николая Островского.

Петр Пашкевич. Бал. (к/ф «Красное и черное»). 1976. Оргалит, темпера

Петр Пашкевич. Гибель Мармеладова (к/ф «Преступление и наказание»). 1969. Оргалит, темпера

Петр Пашкевич. Допрос в царских палатах (из непоставленного к/ф «Я пришел дать вам волю»). 1971. Оргалит, темпера

Петр Пашкевич. Игнат Гордеев у кровати умирающей жены. (к/ф «Фома Гордеев»). 1959. Бумага, темпера

Петр Пашкевич. Князь Сергей Нащекин. Таврический Дворец. (к/ф «Две жизни»). 1961. Бумага, темпера

Петр Пашкевич. Люба, дочь купца Маякина, у зеркала (к/ф «Фома Гордеев»). 1959. Бумага, темпера

Петр Пашкевич. Особняк Бороздиных (к/ф «Две жизни). 1961. Бумага, темпера

Петр Пашкевич. Плакат к фильму «Сельская учительница». 1947

Петр Пашкевич. Степан Разин со своим войском (к/ф «Я пришёл дать вам волю»). 1971. Оргалит, темпера

Петр Пашкевич. Эскиз к плакату для телеспектакля «Варвары». 1953. Бумага, темпера