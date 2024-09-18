Чичиков – Евгений Толстов, Собакевич — Михаил Шкинев, Госпожа Собакевич – Анастасия Ермолаева

В столице проходит IX фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку», который проводится при поддержке Министерства культуры и Президентского фонда культурных инициатив. Свердловский театр музыкальной комедии в рамках фестиваля показал три постановки на Новой сцене Большого театра, одной из которых стала интерпретация романа «Мёртвые души» Н. В. Гоголя.

«Давненько я не брал я в руки шашек», — говорит Чичиков, обращаясь к Ноздреву, затеявшему игру, которая соединила двух мошенников, правда, разного колибра. Этот, казалось бы, небольшой эпизод из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» и определяет главный акцент в сценографическом решении спектакля. Черно-белая шашечная доска, которая то лежит на сцене, то взмывает куда-то вверх, не случайно становится центром притяжения разных персонажей. Кто-то садится играть, а кто-то начинает на ней отплясывать. Ведь у каждого «своя игра». На первый взгляд вполне респектабельный господин Павел Иванович Чичиков приехал в город NN, чтобы разбогатеть. Скупая у местных помещиков мертвые души, он при этом играет роль «благодетеля». Провинциальные дамы, среди которых и дама просто приятная, и дама приятная во всех отношениях изо всех сил стремятся выглядеть светскими львицами. У губернаторской супруги иная цель — выдать замуж за приезжего господина единственную дочь Лизу, которая на первый взгляд ну просто «ангел во плоти». Однако, очень скоро оказывается отпетой мошенницей, виртуозно подделывающей денежные купюры. Она и родного отца не пожалеет, подсовывая ему фальшивые деньги. Словом, обнаружить честного человека в этой компании мошенников не представляется возможным. Не случайно в финале спектакля Чичиков и Лиза перевоплощаются в наших современников. Теперь их ждут великие дела. А наше время предоставляет аферистам гораздо большие возможности.

В названии спектакля «Мертвые души» имеется подзаголовок «гоголь-моголь». К сладкому лекарству, которым угощали мамы и бабушки наших сограждан старшего поколения это отношения не имеет. Скорее вызывает ассоциации с американским коктейлем, так как в спектакле сплошь и рядом возникает некий микст крылатых выражений из разных гоголевских сочинений: «Поднимите мне веки», «Я тебя породил, я тебя и убью», а также измененная в угоду Ноздреву фраза: «Редкая лошадь долетит до середины Днепра». Более того, в самом в начале спектакля Чичикова поджидает господин Хлестаков, а точнее его призрак, который поначалу выглядит как пустая вешалка, на которую кто-то повесил мужской костюм. Но, вскоре «вешалка» оживает и становится для Чичикова наставником и вдохновителем его преступных замыслов.

Казалось бы, актуальность темы: то тут, то там обнаруживают мошеннические схемы обмана наших граждан, могла бы спровоцировать перенос событий гоголевской поэмы в наши дни. Но, к счастью события в спектакле происходят в то славное время, которое описано Гоголем. Дамы города NN одеты в роскошные платья, и на балу они выглядят просто восхитительно, хотя все их мысли сосредоточены на том, какие оборочки и фестончики теперь в моде. А о чем же еще им размышлять? Господин Чичиков появляется, как и положено, во фраке брусничного цвета с искрой. Двууголка Губернатора слегка напоминает шляпу Наполеона. Но, это лишь подчеркивает значимость его фигуры.

Главное то, что режиссеру удалось увидеть будущее в прошлом и обнаружить точки пересечения с проблематикой сегодняшнего дня.

А кто же все-таки луч света в этом темном царстве? Как ни странно, эта роль отдана кучеру Селифану, который на протяжении всего спектакля не расстается с томиком не Гегеля, как показалось поначалу Чичикову, а Гоголя. Этот простой мужик, даже не умеющий читать, задает судьбоносный вопрос: «Русь, куда несешься ты?» Но ответа нет и быть не может. Кому под силу спрогнозировать будущее страны, которая управляется самим Богом и больше никому с ней сладить не дано.

Спектакль создавали: композитор Александр Пантыкин, режиссер Кирилл Стрежнев, художник-Сергей Александров, дирижер: Борис Нодельман. А главные роли персонажей, о которых здесь шла речь, исполняли: Евгений Толстов (Чичиков), Олег Прохоров (Ноздрев), Екатерина Мощенко (Лиза), Александр Копылов (Губернатор), Павел Дралов (Селифан) и другие.

Ирина ЗИМИНА,

Фото – Игорь ЖЕЛНОВ