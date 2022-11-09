У подножия Останкинской телебашни открылась «ГАЛЕРЕЯ ЗВЁЗД»

8 ноября в Москве открылась «ГАЛЕРЕЯ ЗВЁЗД» российского телерадиовещания. Историко-познавательный комплекс Останкинской телебашни «ГАЛЕРЕЯ ЗВЁЗД» разместился в галерее, ведущей ко входу в телебашню. На церемонии открытия зажглись первые «звёзды» — памятные знаки Сергею Капице, Игорю Кириллову, Валентине Леонтьевой, Юрию Сенкевичу и Анне Шиловой.

«Останкинская телебашня была построена еще в период перехода с черно-белого на цветное телевидение. И до сих пор это объект №1 телерадиовещания, символ телерадиовещания, символ Москвы и страны. Создатель башни Николай Никитин пообещал, что она простоит не менее 300 лет. Башня ещё очень многое увидит», — сказала заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова.

«Мы рассматриваем создание «Галереи звёзд» как эволюционное развитие культурной и просветительской роли телебашни, — рассказал генеральный директор РТРС Андрей Романченко. — Сохранение памяти, традиций, преемственности отечественного телерадиовещания — важный фактор его дальнейшего развития. Мы, работники РТРС, сочли своим долгом принять участие в создании Галереи звезд, сделать всё от нас зависящее, чтобы проект был реализован. Мы согласны с мнением большинства наших коллег, что Останкинская телебашня — лучшее место для расположения такой Галереи. Ведь даже не имея государственного статуса, просто как инициатива энтузиастов, Галерея получит миллионную аудиторию. Через Галерею пройдут все посетители Останкинской телебашни. Другого прохода на нее просто нет».

«Я считаю, что наше телевизионное сообщество должно жить мирно. Я надеюсь, что «Галерея звёзд» — это первый шаг к тому, чтобы все поняли, что мы все — в одной лодке. Для меня и башня, и место это — святое место. Здесь и моя жизнь проходит, и жизнь моих друзей. И жизнь моих великих учителей проходила и проходит здесь», — сказал президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.

Участниками церемонии открытия и первыми посетителями «ГАЛЕРЕИ ЗВЁЗД» стали полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министр юстиции Константин Чуйченко, телеведущая Екатерина Стриженова, всенародно любимые легенды отечественного телевидения Татьяна Веденеева, Ангелина Вовк, Николай Дроздов, Татьяна Судец, Анна Шатилова, руководители телеканалов и организаций индустрии телерадиовещания.

Новый историко-познавательный комплекс Останкинской телебашни продолжит развиваться, открывая памятные знаки легендам российского телевидения. Каждый памятный знак представляет собой изготовленную из латуни «звезду» с размещенным рядом QR-кодом для перехода на веб-страницу с подробной информацией о персоне.

Фото – Останкинская телебашня

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