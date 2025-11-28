Развитие инклюзии меняет культурный ландшафт страны

В Москве состоялся первый партнерский форум благотворительного фонда «Свет». Событие в сфере музейной инклюзии объединило 67 музеев из 35 регионов России.

Уникальность форума — в его прикладном значении для музейного сообщества России: участники смогли поделиться опытом и планами, совместно с экспертами выработать практические решения для развития инклюзии в музеях, а также установить новые профессиональные контакты. Большинство участников — победители всероссийского конкурса «Без исключения», который Фонд «Свет» проводит с 2021 года, поддерживая инклюзивные практики в музеях, чтобы сделать искусство доступным для всех. В составе участников также независимые эксперты, в том числе носители опыта, обладающим компетенциями в области развития музейной инклюзии.

В рамках форума были представлены результаты работы фонда «Свет». Благодаря его поддержке музеи смогли реализовать инклюзивные практики разного масштаба — не только повысить доступность среды, но и решить главную задачу: вовлечь людей с инвалидностью в социокультурную жизнь. В практиках, поддержанных фондом, по итогам 2024 года приняли участие 39 тыс. человек, из которых 10 тыс. — люди с ОВЗ, инвалидностью; по итогам 10 месяцев 2025 года — 6,2 тыс. человек с инвалидностью.

«Цифры, пусть и впечатляющие, безлики. Но когда ты встречаешь людей, которые за ними стоят, и слышишь их истории, всё обретает смысл, — прокомментировал работу на форуме учредитель фонда «Свет» Александр Светаков, — Вместе мы делаем важное дело. Мы помним о тысячах, которым уже помогли, но мы также знаем, сколько людей в нашей стране нуждаются в поддержке. И наша общая задача — чтобы её получили миллионы».

На форуме команда фонда представила направления стратегического развития: фонд через конкурсные механизмы продолжит стимулировать разработку и внедрение практик музейной инклюзии и формирование доказательного подхода у партнеров; продолжит оказывать комплексную поддержку в реализации практик, направленных на адаптацию музейного пространства и выставок, повышение цифровой доступности, организацию инклюзивных мероприятий, методическую и консультационную поддержку музеев. Деятельность фонда предполагает не только финансовую поддержку, но и проведение исследований, сбор и анализ обратной связи от культурных институций, а также организацию мероприятий по обучению и обмену опытом для учреждений сферы культуры, развитие профессионального сообщества.

Состоялась открытая дискуссия в формате «вопрос-ответ» с учредителем Фонда Александром Светаковым, которая наряду с представлением годового отчета и презентацией стратегии развития Фонда, по мнению участников, стала наглядным примером приверженности команды политике прозрачности и открытого диалога.

«В этом году мы впервые проводим партнёрский форум. Его ключевая ценность — в создании среды для открытого диалога и расширения профессиональных связей между музеями. Это возможность не только получить новые знания, но и перенять опыт реализации успешных инклюзивных практик, обсудить общие вызовы и найти совместные решения, — отметила генеральный директор Фонда «Свет» Эльвира Гарифулина, — Мы выступаем не только как грантодающая организация, но и как партнёр, оказывающий всестороннюю поддержку. Энтузиазм и искренняя вовлечённость участников форума убеждают нас, что вместе мы сможем достичь ещё большего в развитии инклюзии в музейной среде».

В программу форума вошли дискуссии с экспертами, интерактивные сессии и разбор сложных кейсов в сфере музейной инклюзии. Для участников организовали специальные тренинги по технике речи, работе перед камерой и публичным выступлениям от артистов театра «Сатирикон», преподавателей Школы-студии МХАТ и Высшей школы сценических искусств. Также прошли мастер-классы по взаимодействию с незрячими, глухими и слабослышащими посетителями, а также с людьми с ментальными особенностями.

Особое внимание уделили таким темам, как поиск специалистов по инклюзии при отсутствии штатных единиц в музеях, мотивация команды и профилактика выгорания. Участники обсуждали устойчивость инклюзивных практик, стратегическое планирование, проблемы финансирования и адаптацию зданий. Также говорили о поиске партнёров и единомышленников, создании системы поддержки и этике взаимодействия с посетителями с инвалидностью. В рамках форума был представлен Глоссарий этичной лексики в сфере разнообразия, равенства и инклюзии, призванный популяризировать корректную лексику для широкой аудитории. Составители глоссария: Форум Доноров в партнерстве с командами благотворительных фондов «Абсолют-Помощь» и «Свет», Центром толерантности и АНО «Лаборатория культурных практик». Работу более трех месяцев вела команда специалистов из самых разных сфер, от лингвистов до социологов, с привлечением более 40 НКО и экспертов опыта. На протяжении двух дней на форуме работали переводчики русского жестового языка (РЖЯ).

«Я благодарна фонду “Свет” за приглашение на Партнёрский форум, который наглядно показал значимые достижения в сфере музейной инклюзии. Нас объединяет общая цель — перейти от точечных мер к системной работе, сделать так, чтобы инклюзия стала частью ДНК каждого учреждения культуры. Живая и продуктивная работа в рамках форума ещё раз доказала, что инклюзивное направление является самым стратегическим выбором из всех возможных», — отметила генеральный директор ГМЗ «Царицыно» Елизавета Фокина.

«Около десяти лет мы занимаемся темой инклюзии. В нашей работе очень важно передать смыслы в общении с детьми и получить отклик. Для нас важным этапом в этом стало знакомство с Фондом “Свет”. Участие в проектах Фонда с 2023 года сначала с практикой “Путешествие с Паустовским” для слабовидящих и слепых, а затем с проектом этого года для слабослышащих и глухих, основными участниками которого стали глухие художники, вывело наш коллектив на совершенно другой уровень профессионализма. Гранты помогли нам пройти профессиональное обучение, а такого рода форматы, как данный форум, где в общении с коллегами можно получить помощь, практический совет или обсудить сложности, с которыми сталкиваешься при развитии инклюзии, очень помогают и вдохновляют. Поддержка Фонда “Свет” — уникальная возможность для музеев в преодолении разных вещей, которые особенно малым музеям часто кажутся непреодолимыми. Профессиональная и психологическая поддержка от сотрудников Фонда внушает уверенность в то, что именно наш проект, наши усилия, наш вклад в развитие инклюзии особенно важны», — считает директор ГБУК г. Москвы «Музей К.Г. Паустовского» Анжелика Дормидонтова.

«Форум по музейной инклюзии стал важным событием, которое позволило обсудить актуальные вопросы доступности музеев. Обмен опытом и обсуждение новых подходов способствуют развитию инклюзивной культуры в музеях, а также формированию положительного имиджа. Форум Фонда “Свет” помогает сделать музеи открытыми и доступными для каждого посетителя, обеспечивая равные возможности к культурным ценностям и историческому наследию», — уверен директор Государственного музея-культурного центра «Интеграция» им. Н.А. Островского Игорь Думенко.