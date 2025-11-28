Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваРазвитие инклюзии меняет культурный ландшафт страны

Развитие инклюзии меняет культурный ландшафт страны

T1
By T1
67
форум свет инклюзия
Фото предоставлено пресс-службой Форума

В Москве состоялся первый партнерский форум благотворительного фонда «Свет». Событие в сфере музейной инклюзии объединило 67 музеев из 35 регионов России.

Уникальность форума — в его прикладном значении для музейного сообщества России: участники смогли поделиться опытом и планами, совместно с экспертами выработать практические решения для развития инклюзии в музеях, а также установить новые профессиональные контакты. Большинство участников — победители  всероссийского конкурса «Без исключения», который Фонд «Свет» проводит с 2021 года,  поддерживая инклюзивные практики в музеях, чтобы сделать искусство доступным для всех. В составе участников также независимые эксперты, в том числе носители опыта, обладающим компетенциями в области развития музейной инклюзии.

В рамках форума были представлены результаты работы фонда «Свет». Благодаря его поддержке музеи смогли реализовать инклюзивные практики разного масштаба — не только повысить доступность среды, но и решить главную задачу: вовлечь людей с инвалидностью в социокультурную жизнь. В практиках, поддержанных фондом, по итогам 2024 года приняли участие 39 тыс. человек, из которых 10 тыс. — люди с ОВЗ, инвалидностью; по итогам 10 месяцев 2025 года — 6,2 тыс. человек с инвалидностью.

«Цифры, пусть и впечатляющие, безлики. Но когда ты встречаешь людей, которые за ними стоят, и слышишь их истории, всё обретает смысл, — прокомментировал работу на форуме учредитель фонда «Свет» Александр Светаков, — Вместе мы делаем важное дело. Мы помним о тысячах, которым уже помогли, но мы также знаем, сколько людей в нашей стране нуждаются в поддержке. И наша общая задача — чтобы её получили миллионы». 

На форуме команда фонда представила направления стратегического развития: фонд через конкурсные механизмы продолжит стимулировать разработку и внедрение практик музейной инклюзии и формирование доказательного подхода у партнеров; продолжит оказывать комплексную поддержку в реализации практик, направленных на адаптацию музейного пространства и выставок, повышение цифровой доступности, организацию инклюзивных мероприятий, методическую и консультационную поддержку музеев. Деятельность фонда предполагает не только финансовую поддержку, но и проведение исследований, сбор и анализ обратной связи от культурных институций, а также организацию мероприятий по обучению и обмену опытом для учреждений сферы культуры, развитие профессионального сообщества. 

Состоялась открытая дискуссия в формате «вопрос-ответ» с учредителем Фонда Александром Светаковым, которая наряду с представлением годового отчета и презентацией стратегии развития Фонда, по мнению участников, стала наглядным примером приверженности команды политике прозрачности и открытого диалога.

«В этом году мы впервые проводим партнёрский форум. Его ключевая ценность — в создании среды для открытого диалога и расширения профессиональных связей между музеями. Это возможность не только получить новые знания, но и перенять опыт реализации успешных инклюзивных практик, обсудить общие вызовы и найти совместные решения, — отметила генеральный директор Фонда «Свет» Эльвира Гарифулина, — Мы выступаем не только как грантодающая организация, но и как партнёр, оказывающий всестороннюю поддержку. Энтузиазм и искренняя вовлечённость участников форума убеждают нас, что вместе мы сможем достичь ещё большего в развитии инклюзии в музейной среде».

В программу форума вошли дискуссии с экспертами, интерактивные сессии и разбор сложных кейсов в сфере музейной инклюзии. Для участников организовали специальные тренинги по технике речи, работе перед камерой и публичным выступлениям от артистов театра «Сатирикон», преподавателей Школы-студии МХАТ и Высшей школы сценических искусств. Также прошли мастер-классы по взаимодействию с незрячими, глухими и слабослышащими посетителями, а также с людьми с ментальными особенностями.

Особое внимание уделили таким темам, как поиск специалистов по инклюзии при отсутствии штатных единиц в музеях, мотивация команды и профилактика выгорания. Участники обсуждали устойчивость инклюзивных практик, стратегическое планирование, проблемы финансирования и адаптацию зданий. Также говорили о поиске партнёров и единомышленников, создании системы поддержки и этике взаимодействия с посетителями с инвалидностью. В рамках форума был представлен Глоссарий этичной лексики в сфере разнообразия, равенства и инклюзии, призванный популяризировать корректную лексику для широкой аудитории. Составители глоссария: Форум Доноров в партнерстве с командами благотворительных фондов «Абсолют-Помощь» и «Свет», Центром толерантности и АНО «Лаборатория культурных практик». Работу более трех месяцев вела команда специалистов из самых разных сфер, от лингвистов до социологов, с привлечением более 40 НКО и экспертов опыта. На протяжении двух дней на форуме работали переводчики русского жестового языка (РЖЯ).

«Я благодарна фонду “Свет” за приглашение на Партнёрский форум, который наглядно показал значимые достижения в сфере музейной инклюзии. Нас объединяет общая цель — перейти от точечных мер к системной работе, сделать так, чтобы инклюзия стала частью ДНК каждого учреждения культуры. Живая и продуктивная работа в рамках форума ещё раз доказала, что инклюзивное направление  является самым стратегическим выбором из всех возможных», — отметила генеральный директор ГМЗ «Царицыно» Елизавета Фокина.

«Около десяти лет мы занимаемся темой инклюзии. В нашей работе очень важно передать смыслы в общении с детьми и получить отклик. Для нас важным этапом в этом стало знакомство с Фондом “Свет”. Участие в проектах Фонда с 2023 года сначала с практикой “Путешествие с Паустовским” для слабовидящих и слепых, а затем с проектом этого года для слабослышащих и глухих, основными участниками которого стали глухие художники,  вывело наш коллектив на совершенно другой уровень профессионализма. Гранты помогли нам пройти профессиональное обучение, а такого рода форматы, как данный форум, где в общении с коллегами можно получить помощь, практический совет или обсудить сложности, с которыми сталкиваешься при развитии инклюзии, очень помогают и вдохновляют. Поддержка Фонда “Свет” — уникальная возможность для музеев в преодолении разных вещей, которые особенно малым музеям часто кажутся непреодолимыми. Профессиональная и психологическая поддержка от сотрудников Фонда внушает уверенность в то, что именно наш проект, наши усилия, наш вклад в развитие инклюзии особенно важны», — считает  директор ГБУК г. Москвы  «Музей К.Г. Паустовского» Анжелика Дормидонтова.

«Форум по музейной инклюзии стал важным событием, которое позволило обсудить актуальные вопросы доступности музеев. Обмен опытом и обсуждение новых подходов способствуют развитию инклюзивной культуры в музеях, а также формированию положительного имиджа. Форум Фонда “Свет” помогает сделать музеи открытыми и доступными для каждого посетителя, обеспечивая равные возможности к культурным ценностям и историческому наследию», — уверен директор Государственного музея-культурного центра «Интеграция» им. Н.А. Островского Игорь Думенко.

Предыдущая статья
Худрук Театра Сатиры рассказал блогерам о секретах успеха нового мюзикла
Следующая статья
Участники группы Jane Air исполнили роли бременских музыкантов на службе у Некроманта

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru