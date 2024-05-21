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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUРоссийские эксперты рассказали, сможет ли ИИ заменить дизайнеров

Российские эксперты рассказали, сможет ли ИИ заменить дизайнеров

editor
By editor
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оммаж эль лисицкому - постер чб

Оммаж Эль Лисицкому № 002. Постер. Алюминиевая рама 9 мм. Изображение предоставлено сайтом VipArt24.Ru

В последнее время развитие искусственного интеллекта достигло значительных успехов, что вызвало очередную волну дискуссий о замене человека в различных отраслях. Один из наиболее часто поднимаемых вопросов: смогут ли нейросети оставить без работы архитекторов и дизайнеров? На это ответили ведущие российские эксперты, участвующие в IV Московской неделе интерьера и дизайна.

На сессии «Интерьер нейросетью: справится каждый» руководитель студии дизайна полного цикла VALTA Сергей Оскорбин предложил слушателям узнать, как изменится интерьер в ближайшие 30 лет. С помощью наводящих вопросов ИИ сгенерировала новый стиль — неофункциональный минимализм.

«Были и другие названия. Например, нейросеть предлагала экошик. Но такой стиль уже существует. Поэтому я выбрал неофункциональный минимализм. Но хочу обратить ваше внимание, что это название составлено из знакомых слов. Все понимают, что такое минимализм и функционализм, а также приставка нео», — отметил спикер.

По словам Сергея Оскорбина, даже самые совершенные нейросети работают по заданным алгоритмам и выдают изображения на основе уже загруженного в них материала. У ИИ нет ни фантазии, ни способности вдохновляться и изобретать. Поэтому для дизайнеров это только инструмент. С этим согласился и другой участник сессии — архитектор, дизайнер, руководитель UR Bureau Рустэм Уразметов.

«Используя нейросеть, мы боимся, что она заберет у нас работу. В качестве инструмента применяем английский алфавит, в котором всего 26 букв. В итоге получаем квартиры-студии в черном цвете. Они достаточно современные, и все понимают, как реализовать проект. Однако в этом нет ничего особенного. Нейросеть не выдает уникальных решений», — подчеркнул эксперт.

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