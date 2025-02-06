«Учитель»: персональная выставка Евгении Васильевой (Eva) открылась РАХ

Российская академия художеств торжественно представила персональную выставку произведений почётного члена РАХ Евгении Васильевой «Учитель», организованную при поддержке Научно-исследовательского музея при РАХ (Санкт-Петербург), Факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова и «EVA gallery». Экспозиция демонстрирует несколько десятков авторских работ, среди которых живопись, скульптура, графика, коллаж и видео-арт.

На церемонии открытия выступили: вице-президент Российской академии художеств Татьяна Кочемасова, вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели, академик и член Президиума Российской академии художеств, председатель Правления Московского Союза художников Виктор Глухов, академик, художник Ольга Тихонова и Евгения Васильева (EVA). Гостями торжественного события стали: композитор Игорь Крутой, певица Алсу, Жанна Мартиросян, Элина Джинакобян, Марк Курцер, художники и другие поклонники творчества Евгении Васильевой. Выставочное пространство наполнилось ценителями изобразительного искусства.

«Добрый вечер, уважаемые коллеги и гости! Мне приятно приветствовать вас на церемонии открытия нашего нового художественного пространства, организованного Евгенией Васильевой. Сегодняшняя экспозиция расположена в этом уникальном комплексе, который обычно занимает Зураб Константинович Церетели, основатель и хозяин галереи. В соседних залах проходят его мастер-классы для детей, и это придаёт нашему событию особую атмосферу. Несмотря на наш плотный график, Зураб Константинович проявил щедрость и перенёс свои работы, чтобы освободить место для этого яркого выставочного проекта, представленного Евгенией Васильевой. Евгения — это действительно уникальная личность, и талантливый художник, который совмещает в себе исследователя и страстного творца. Она погружается в эмоциональные переживания и смело выражает свои чувства на холсте, находя время и силы для реализации идей в различных жанрах изобразительного искусства. Евгения постоянно экспериментирует и живет искусством, и эту энергетику мы сегодня все ощущаем. В завершение своего выступления, мне хотелось бы передать слово Василию Церетели, вице-президенту Российской академии художеств и исполнительному директору Московского музея современного искусства», — открыла событие Татьяна Кочемасова.

Василий Церетели подчеркнул значимость и уникальность творчества мастера. Он напомнил, что несколько лет назад они совместно открывали выставку в Московском музее современного искусства, которая произвела сильное впечатление.

Церетели отметил, что выставки Васильевой всегда были наполнены энергией и оригинальностью. «Эта выставка «Учитель» просто потрясающая», заявил он, добавив, что экспозиция изобилует новыми работами, которые демонстрируют невероятную работоспособность художницы. Он также выделил один из залов, в котором, по его словам, особенно ощущался диалог с её Учителем Зурабом Церетели, создаваемый произведениями искусства.

«Когда я пришёл на третью выставку Жени, она вновь удивила меня. Хотя многие произведения я уже видел, мне хочется подойти к ним ещё раз, посмотреть и попытаться понять лучше. Живопись Жени необычна и впечатляет своим темпераментом и фантазией. Она использует крупные живописные средства, создавая яркие работы всего лишь с помощью трёх-четырёх основных цветов. Это действительно впечатляюще! Я не впервые восхищаюсь её работами. Особенно меня привлекает графика — она очень тонкая и поэтичная. Это настоящий профессионализм. Ни один опытный художник, закончивший самые высокие учебные заведения, не сможет сделать что-то подобное. Жене удаётся создать удивительные работы. Кроме того, Женя поднимает важные темы, касающиеся нашей жизни и её смысла. Зал, в котором проходит выставка, впечатляет своей парадностью и задаёт непростые вопросы. Например, сколько красного должно быть в этом чёрном, и какова доля сериалов в нашей жизни. Женя, ты настоящий художник, и никто не может с этим спорить. Все, кто пытается критиковать твое творчество, просто не понимают его глубины. Я тебя поздравляю!», – поделился своими впечатлениями о творчестве художницы Виктор Глухов.

«Выставочный проект Евгении Васильевой, известной под творческим псевдонимом «Eva», под кураторством президента Российской академии художеств Зураба Церетели, обращается к теме чистоты и непорочности восприятия действительности. Благоухание тайны передает исключительный мир иллюзий невидимого мира. Мирские знания, общение с людьми, просыпающиеся страсти – всё это закрывает невидимый мир видимым. Проект «Учитель» представляет собой опыт соприкосновения с вечностью, ощущение высшей реальности, которая стоит над потоком времени, за пределами материального мира. В экспозиции всё излучает благодать и радость – в её утрированном неоновом восприятии. Удастся ли сохранить человечеству этот неведомый мир благодатного представления? Каковы возможности отказа от грубости сознания? Учитель как проводник в мир познания дает своему ученику необходимые силы действовать, действовать вопреки стереотипам и штампам, действовать вопреки обстоятельствам и суждениям действовать во имя торжества искусства. Авторская концепция демонстрирует процесс познания, победу света над тьмой, очищение людей от пороков материального мира, благодаря и вопреки…», сообщается на сайте РАХ.

На открытии было объявлено о начале работы новой галереи современного искусства «Eva Gallery» в ВЭБ Центре на Новинском бульваре в Москве.

Фото предоставлено «Eva Gallery»