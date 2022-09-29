Уфа станет местом проведения второго российского чемпионата глухих и слабослышащих людей DeafSkills

С 20 по 22 октября 2022 года в Уфе пройдет II Национальный чемпионат по профессиональному мастерству DeafSkills для молодых людей от 18 до 35 с нарушением слуха. Его организатором выступает Всероссийское общество глухих (ВОГ) при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Республики Башкортостан.

Главная задача чемпионата — это привлечение внимания общественности к проблемам глухих и слабослышащих людей, а также развитие института профессионального образования, который позволит им быть конкурентоспособными на открытом рынке труда в России. «Среди глухих и слабослышащих есть множество профессиональных упорных и трудолюбивых людей, которые добиваются больших результатов в самых разных видах деятельности. Проводя чемпионат DeafSkills, мы помогаем им раскрыть и проявить свои способности, быть замеченными потенциальными работодателями и в итоге получить возможность профессионально реализоваться, занять достойные рабочие места», — говорит президент ВОГ Станислав Иванов.

Первый Национальный чемпионат DeafSkills прошел в декабре 2021 года в Казани в рамках реализации социального проекта «Участие в общественных процессах, независимость и трудоустройство для молодежи с нарушениями слуха в Российской Федерации» Фонда демократии Организации Объединенных Наций (ФДООН, UNDEF). В нем приняли участие 222 инвалида по слуху из 49 регионов России. Соревнования проходили на четырех городских площадках по 26 самым разнообразным профессиональным компетенциям, таким как разработка программного обеспечения, веб-дизайн и дизайн персонажей, фотография, ногтевой сервис, визаж, ювелирное дело и др. В состав жюри вошли 130 экспертов в различных областях.

В этом году чемпионат расширяется. Он будет проводиться уже по 34 компетенциям. Среди новых направлений, не представленных в прошлом году, — медицинский и лабораторный анализ, туризм, клининг, адаптивная физкультура и др. Соревнования пройдут на девяти крупных площадках — ВДНХ ЭКСПО Уфа; ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»; ГАПОУ «Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства»; ГБПОУ «Уфимский многопрофильный профессиональный колледж» и др.

Ознакомиться с условиями участия в чемпионате, посмотреть полный список компетенций и площадок можно на официальном сайте мероприятия — https://deafskills2022.ru .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.