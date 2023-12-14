Дизайн-бюро AIC забрало 9 призов на премии Tagline Awards

Дизайн-агентство AIC стало лауреатом премии Tagline Awards 2023* в 7 номинациях: «Лучший сайт-сервис» (бронза); «Из офлайна в онлайн» (серебро); «Лучший b2b-проект» (бронза); «Лучший маркетплейс» (золото, серебро, бронза); «Лучший сайт о промышленности» (серебро); «Лучший ритейл-сайт» (серебро); «Лучший импортозамещающий сайт» (бронза).

Награду в категориях «Лучший сайт-сервис» и «Из офлайна в онлайн» получил проект «Консул Прайм». Для компании был разработан онлайн-сервис, который позволил гражданам легко и без лишних затруднений получить необходимые документы. В рамках сотрудничества был создан единый стиль, простой и удобный интерфейс, упорядочена структура сайта и сформирована дизайн-концепция.

В категории «Лучший b2b-проект» награду получил проект «Современные транспортные технологии». Для дистрибьютора автомобильной техники был сформирован новый цифровой образ автомобилей «ГАЗ», подчеркивающий простоту, технологичность решений и инновационность компании. AIC разработал новый дизайн сайта, удобный интерфейс-конструктор, оптимизировал путь пользователя и страницы каждой модели автомобилей.

В номинации «Лучший маркетплейс» 3 проекта заняли все призовые места. Золото получил b2b-маркетплейс «Максмарт», для которого AIC с нуля разработал дизайн сайта, брендинг, дизайн-витрину и личный кабинет, отвечающий требованиям и запросам корпоративных пользователей и специфике работы с крупными корпоративными клиентами.

Второе место получил первый в России маркетплейса по онлайн-продаже металлолома «Vtorion». Для компании разработчики трансформировали сложную оффлайн-цепочку b2b-взаимодействий в простой и привычный онлайн-формат сделок с помощью удобной платформы. Также дизайн-агентством были разработаны нейминг и брендинг, продуктовая концепция интерфейсов и дизайн-библиотека для дальнейшего масштабирования проекта.

Почетное третье место у маркетплейса «Антэк». Дизайн-агентство провело редизайн корпоративного сайта, изменило позиционирование компании через интернет-ресурс, адаптировало веб-приложение под мобильные устройства.

В категории «Лучший сайт о промышленности» стал проект «Транслом Маркет». Для группы компаний, занимающейся поставкой и переработкой металлопроката, был создан сайт с использованием фирменного стиля и айдентики, спроектирована навигация, разработан коммерческий каталог услуг и калькулятор стоимости лома, отдельно определено позиционирование предприятия для бизнес-направления.

В последней категории «Лучший ритейл-сайт» бронзу получил рисейл-маркетплейс одежды, обуви и аксессуаров люкс-сегмента «Rainbow Resale». Для компании полностью была разработана дизайн-концепция и цифровая площадка, навигация по платформе, проанализирован путь покупателя, благодаря чему был модернизирован процесс покупки на сайте с удобным каталогом и фильтрацией товаров.

Заслуженные награды - это совместный труд и усилия большой команды, которая продолжает делать лучшие решения для бизнеса в разных сегментах.

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* Tagline Awards — крупнейшая digital-премия в Европе, высшая российская награда за интерактивные проекты и достижения в цифровой сфере.