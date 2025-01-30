Вышли характер-постеры главных героев иронического детектива «Подслушано в Рыбинске»

Тимофей Трибунцев, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Юлия Хлынина и Михаил Кремер в образах героев сериала «Подслушано в Рыбинске».

Первые серии иронического детектива «Подслушано в Рыбинске» производства кинокомпании 1-2-3 Production о журналисте региональной газеты, который получил необычный дар и теперь предсказывает преступления в родном городе, доступны с сегодняшнего дня в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START.

Главный герой сериала – немолодой журналист рыбинской газеты Юра. Он погряз в своей однообразной работе, все чаще глушит тоску в алкоголе, а его семейная жизнь трещит по швам. Но однажды в нем пробуждается сверхъестественный дар – Юра начинает предвидеть все подробности еще не совершившихся преступлений. Проверяя достоверность одного из видений, он находит тело молодой актрисы рыбинского театра и становится главным подозреваемым. Теперь Юре, чтобы доказать свою невиновность, предстоит найти настоящего убийцу с помощью поклонника актрисы – простого пацана Ширмика.

Юра (Тимофей Трибунцев): Талантливый журналист местной газеты, заслуживший множество наград и тотальную усталость от этой жизни. Однотипные мелкие новости, никакого профессионального роста и мизерная зарплата – вот из чего состоят его будни. Можно было бы искать упоение в семье, но у жены, кажется, появился любовник, а дочь выросла и научилась огрызаться. Единственное, что помогает Юре держаться – чувство юмора и алкоголь, эти товарищи еще никогда его не подводили. В один из дней, когда казалось, что хуже уже быть не может, к Юре начинают приходить видения о грядущих убийствах в Рыбинске. И все бы ничего, но по одному из них он становится главным подозреваемым, теперь Юре придется как-то выкручиваться.

Ширмик (Рузиль Минекаев): Простой парень, верит, где родился, там и пригодился, держит пивной магазин и собирается сделать предложение девушке. Когда возлюбленную объявляют пропавшей, а Юру – главным подозреваемым, устраивает слежку и застает журналиста на месте преступления. Ширмик обещает во что бы то ни стало отомстить убийце.

Зоя (Юлия Хлынина): Исполнительная и честная сотрудница полиции, которая не идет вразрез своим принципам. Подозревает Юру в убийстве актрисы, но четко придерживается принципа презумпции невиновности, поэтому собирает улики и не спешит с выводами.

Костя (Антон Васильев): Популярная телезвезда Рыбинска. Работает на региональном канале, дружит с будущим мэром города. Костя хорошо обеспечен и ни в чем себе не отказывает – готов идти по головам ради своего уровня жизни и комфорта.

Баян (Михаил Кремер): Напарник Зои. Может показаться, что он делает все, лишь бы поменьше работать. Иногда перегибает палку, особенно когда уверен, что нашел виновного. Будь его воля, он закрыл бы Юру на 15 лет и дело с концом, но пренебрегать мнением начальницы тоже не хочет, он все-таки сильно к ней прикипел.

Другие роли в сериале исполнили Варвара Володина, Григорий Калинин, Ирина Крючкова, Сергей Дьяков и другие. Режиссер проекта – Петр Тодоровский («Здоровый человек», «Полет»), автор сценария – Иван Баранов («Капельник», «Красный 5»).

Изображение предоставлены пресс-службой PREMIER и START