Ольга Александрова: как заложить мосты для общения поколений через искусство и историю

Сегодня у нас в гостях Ольга Александро́ва – креативный продюсер, педагог, писательница и основатель студии «Young Film». Ее творческая 20-летняя карьера многообразна и затрагивает разные сферы искусства и культуры – музыку, театр, кино, анимацию, продюсирование. Созданные и реализованные проекты адресованы детской и молодежной аудитории, направленные на профессиональную поддержку молодых талантов и юных дарований от Высших Деятелей Культуры и Искусства, а также для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках обширной деятельности ей были созданы и проведены Международные и Всероссийские проекты, программы и фестивали по культурному обмену между странами, а также региональные проекты социального значения. Педагогическая работа Ольги Александро́вой была также отмечена Правительственными Наградами за заслуги в инновационной образовательной и просветительской деятельности, а также отмечена дипломами Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей.

В своём интервью Ольга рассказывает, как её новый образовательный проект «Искусство и история в одной коробке» помогает детям изучать историю народов мира через искусство и технологии, а также о том, как творчество формирует культурную идентичность и вдохновляет на переосмысление прошлого.

– Ваш творческий опыт включает работу с различными формами визуального искусства — кино, театром и анимацией. Как, на ваш взгляд, история и искусство могут эффективно помогать в обучении детей? Какие уникальные возможности открываются для понимания процессов, особенно при изучении древнего мира и еврейской истории, представленной в вашем курсе?

– За время моей 14-летней преподавательской практики все программы по визуальному искусству я разрабатывала на основе исторического материала, который глубоко изучала. Сначала – в своей альма-матер, ГИТИСе (Государственном институте театрального искусства), где получила фундаментальное гуманитарное театроведческое образование. Затем я самостоятельно искала уникальную и одновременно доступную форму передачи знаний об истории и искусстве детям разного возраста. Это привело меня к открытию в 2010 году детской студии кино и анимации «Young&Film».

Например, чтобы понять, как появился жанр кино, нужно проследить его истоки: от наскальной живописи, которая была первым способом фиксации визуального образа, до опытов со светом и оптикой, что позволило создать «волшебный фонарь» — предшественника современного проектора.

Невозможно увлечь аудиторию лишь сухими фактами, датами или рассказами о войнах и завоеваниях. Гораздо интереснее показать, как история влияет на жизнь каждого человека, как опыт и знания человечества передаются, трансформируются и сохраняются в визуальных образах. При этом важно видеть, как эволюционирует не только визуальный язык жанров, но и лингвистика языка разных народов.

Благодаря такому подходу мои ученики имели возможность погружаться в разные области знаний, раскрывать свои таланты, обогащать исторические познания о мировых процессах и развивать профессиональное художественное видение.

Моя новая программа «Искусство и история в одной коробке» построена на изучении истории земли Израиль и еврейского народа. Однако ее спектр гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.

Исторический экскурс курса направлен в центральную точку колыбели цивилизаций, где на пересечении культур и народов формировались язык и духовное видение древних людей. Здесь главной темой становится история еврейского народа и его рассеивания. Эта тема позволяет рассказать о разных народах, глубже исследуя вопросы: почему еврейский народ сохранил свою идентичность на протяжении веков? Как история древнего мира влияет на сегодняшний день?

Эти вопросы важны для понимания новых поколений. Понимание исторических процессов помогает создавать мосты между народами и поколениями, способствуя их объединению в будущем.

– При создании образовательных проектов, таких как «Искусство и история в одной коробке», как вы выбираете исторические эпизоды? Какие ключевые события или личности, по вашему мнению, особенно важны для детской аудитории?

– На мой взгляд, курс появился очень вовремя и обладает большой просветительской ценностью, так как позволяет рассматривать историю не в виде хронологической цепочки войн, а через призму жизненного пути человечества. Сначала – от кочевых племён, а затем – к народам, начавшим строить города и создавать государства. Чтобы адаптировать эти знания для детской аудитории, мне пришлось прочитать множество исторических книг на самые разные темы. Это помогло выделить действительно важные аспекты, которые формировали мировоззрение древних людей.

Например, астрономия, которая учила наблюдать за Солнцем и Луной, помогала отслеживать природные явления и повышать урожайность. Математика способствовала развитию логических связей, пространственного мышления и созданию красоты геометрических форм, воплощённых в архитектуре. Торговые пути, ведущие с Дальнего Востока и вдоль Аравийской пустыни, позволяли обмениваться товарами и культурными знаниями. Единый язык и письменность, которые помогали народам понять друг друга, оказывали влияние на все сферы жизни, включая культурное и духовное развитие.

Главными героями курса, безусловно, являются разные народы, представляющие собой одновременно и личностей, и хор голосов земли. Мне интересно рассматривать картину жизни с высоты – словно с воздушного шара, который позволяет увидеть всю красоту полей и горизонт событий. Этот «воздушный шар» – и есть искусство. Именно оно помогает создавать художественные образы на исторические темы, являясь лучшим инструментом для переосмысления и сохранения знаний.

Курс также включает исследование самой сферы искусства. Дети знакомятся с жанрами и особенностями их формирования, развивают художественные навыки, осваивают техники акварельной живописи, коллажа и декоративно-прикладного творчества. Кроме того, они используют магию анимации, чтобы оживить созданных персонажей, вдохнуть жизнь в исторические события и сделать творческий процесс увлекательным и незабываемым.

– Профессиональные инструменты, такие как анимационный мультстанок, который вы используете в своих проектах, значительно расширяют возможности преподавания. Как современные технологии помогают детям лучше понимать сложные исторические темы через создание анимации?

– Технологии — это результат человеческого любопытства, воплощённый через ум и созданные изобретения, которые помогают расширить как текущие, так и будущие возможности человека. Создание одной технологии зачастую приводит к рождению другой, и этот процесс бесконечен. Например, «волшебный фонарь», изобретённый в XIV веке, в конце XIX века был усовершенствован и превратился в прообраз современного проектора.

В своей стационарной студии я использую профессиональное оборудование для обучения детей, чтобы у них был доступ к полноценному набору инструментов для творчества. С одной стороны, это помогает развивать их технические навыки, а с другой — позволяет решать самые сложные творческие задачи. Сегодня технологии настолько доступны, что они уже встроены в наши телефоны и планшеты. Поэтому создавать анимацию в домашних условиях стало значительно проще.

Мой новый курс «Искусство и история в одной коробке» представлен на образовательных платформах и доступен в онлайн-формате. Если вы проходите курс онлайн, а не в моей студии, достаточно скачать приложение для создания анимации и творить вместе со мной из любой точки мира.

– Ваша анимационная студия «Young&Film» предоставляет детям возможность участвовать в профессиональном процессе – как техническом, так и художественном. Какие, по вашему мнению, мультфильмы смогут создать дети после прохождения курса «Искусство и история в одной коробке»? И как этот художественный процесс повлияет на их восприятие культуры, и в целом на знания о еврейской истории?

– Любая тема, на которую дети создавали мультфильмы, фильмы или социальные ролики в моей стационарной студии, всегда детально изучалась и прорабатывалась. Моя задача как педагога – развить и расширить их художественный вкус, зрительскую культуру и научить выражать себя через творческий процесс. Дети создавали как индивидуальные проекты, так и коллективные работы, что помогало им учиться работать в команде и одновременно лучше узнавать самих себя. Эти навыки, полученные через творчество, становятся ценными инструментами для их будущей жизни. Когда тема, лежащая в основе творческого проекта, глубоко проработана и осмыслена, результат может превратиться в настоящий шедевр. Такова сила искусства и творческого подхода.

На мой взгляд, культурный код еврейского народа – это огромный пласт духовного единства, который удалось пронести через века всем поколениям, независимо от места их проживания. Искусство позволяет увидеть его разнообразные грани и возможности для создания новых художественных образов. Еврейский народ, рассеянный по всему миру, постоянно ассимилируется в новых странах, получая уникальный духовный опыт, которым впоследствии делится через свои изобретения, книги, открытия, художественные произведения. Особенно интересно наблюдать за новым взглядом современных поколений, которые этнически принадлежат к еврейскому народу, но родились в других странах и впитали элементы иной культуры.

В целом, переосмысление своей истории и связь с древними корнями способствуют более глубокому пониманию многих культурологических процессов. Искусство становится не только инструментом самовыражения, но и способом осознания и передачи этого опыта будущим поколениям, и это относится ко всем народам мира.

– Вы реализовали множество международных проектов, в том числе курсы и мастер-классы для детей в разных странах. Как вы ожидаете, что школы и дети воспримут ваш курс? Замечаете ли вы культурные различия в подходах к изучению еврейской истории в различных странах?

– Мой курс будет интересен как детям, так и взрослым, поскольку мой подход отличается от традиционного вертикального повествования истории. Не случайно я назвала свой курс «Искусство и история в одной коробке», где коробка – это метафора кубиков из детства, с которыми все играли. Эти знакомые геометрические формы позволяют строить дома или создавать любые другие фигуры.

Коробка выступает как визуальный образ, помогающий представить «кубики истории» на горизонтальной плоскости – просто и доступно. Мы понимаем, что в этой «коробке» находится, и можем использовать её содержимое для творческого вдохновения. Если представить это метафорически, можно сказать, что мы поднимаемся на чердак дома, где спрятано множество коробок с древними сокровищами. Открывая каждую из них с любопытством, мы начинаем изучение материала легко и при этом играя, подключая все наше воображение и фантазию.

При изучении истории еврейского народа традиционно акцент делается на религиозное восприятие мира и библейские сюжеты – я часто сталкивалась именно с таким подходом. В рамках своих исследований я также подробно изучала историю религий и с уважением отношусь к различным духовным знаниям. Мне особенно интересно рассматривать антропологические связи, социально-культурные изменения и их влияние на повседневную жизнь простого человека в масштабе истории.

Как творческая личность, я остро чувствую, что мы живём в эпоху глобальных изменений, смены парадигм и взглядов на мир. Мой курс отражает эти процессы, становясь неотъемлемой частью современных социально-культурных изменений. Он предлагает новый подход к изучению истории, делая её понятной, актуальной и близкой каждому.

– Создание мультфильмов о еврейской истории — это не только образовательный процесс, но и способ сохранения культурного наследия. Как вы считаете, дети, участвуя в этом, вносят свой вклад в сохранение еврейской истории?

– Мультфильм – это скорее результат размышлений на заданную тему. Я считаю, что создание мультфильмов о еврейском народе станет для детей творческим путём, который поможет им осознать свою идентичность и проследить связь с древними корнями, увидев влияние истории на настоящее. Это поможет им осознать происходящие процессы и зародит желание быть строителем другого будущего.

Я уверена, что искусство и анимация не только помогают сохранять культурное наследие, но и становятся важной опорой для детей в его будущем переосмыслении. В рамках моего курса дети смогут создать уникальные проекты об истории еврейского народа и древнего мира – этот творческий процесс станет своего рода маленьким граалем, переданным от нынешнего поколения будущему, и на этих знаниях в дальнейшем будет создано ещё много интересных и важных проектов.

– Ваша продюсерская и педагогическая деятельность включает разработку инновационных программ и проектов для детей разных возрастов и их творческой реализации, таких как «Фестиваль детского творчества «7 нот Подмосковья», Фестиваль искусств «Московские звезды», циклы детских телевизионных передач «Замок детства», реабилитационные мастер-классы для онкобольных детей в больницах – НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, реабилитационном лагере «Шередарь», в фонде «Подари жизнь» и многих других. Какие вызовы вы видите для себя как педагога при преподавании истории детям младшего возраста, и как ваш курс помогает им рассматривать историю еврейского народа как часть более широкой мировой истории?

– На протяжении всей своей творческой карьеры, в какой бы области я себя ни проявляла, я всегда была активно вовлечена в социальную жизнь общества. Главной темой моего творчества было и остаётся детство – важнейший фундамент, на котором строится будущее человека, и платформа для диалога между поколениями. Я считаю, что детство – это активный ресурс, который помогает каждому человеку в дальнейшей реализации себя в профессии и жизни.

Искусство – это тот уникальный инструмент, который открывает человеку возможность проявить свою личность и свободу творческой реализации.

Одна из моих задач – с помощью искусства и литературы создать новый подход к осмыслению истории еврейского народа и древних цивилизаций для современных поколений, которые в нашем мире, разбросанные новыми войнами и конфликтами, утрачивают связь с корнями и духовной идентичностью. Эти аспекты сегодня как никогда важны для переосмысления и создания новой философии взаимодействия между народами.

Мы часто не знаем, какие гены текут в нашей крови. Бесконечные войны и миграции постоянно смешивали народы. В итоге, у каждого человека остаётся только место рождения – название города. Остальная информация скрыта, и лишь самый любопытный начнёт узнавать историю своей семьи, рода, а затем страны и мира вокруг. Только открыв множество «коробок» с древними сокровищами, можно понять, что жизнь не строится по линейке или вертикали, и уж тем более по одной выверенной когда-то кем-то схеме. Жизнь человека – это как река: она всегда течёт вперёд, хотя её русло постоянно меняется.

Мой личный вызов – использовать все свои творческие и личные силы для того, чтобы сделать курс «Искусство и история в одной коробке» доступным для широкой аудитории на трёх языках: иврите, русском и английском. В дальнейшем я планирую перевести курс на другие языки, чтобы поделиться знаниями с ещё большей аудиторией.

Также впереди меня ждёт выпуск книг для детей – серия «Приключения Барона Шунинсберга в колыбели цивилизации», где главный герой помогает читателям глубже понять мифы, языки и культуры народов мира. Все мои проекты связаны между собой невидимой нитью повествования и становятся своеобразным компасом для будущих открытий и исследований детей из разных стран.

Мне важно передать этот инструмент сейчас, в момент нового исторического перекрёстка, чтобы заложить обновлённые культурные и этические ценности. Ведь именно человеческие ценности всегда были основой для построения мостов общения между всеми поколениями разных народов.

Моя философия заключается в том, что мы живем в многогранном мире, где спектр различий гораздо шире, чем нам может показаться на первый взгляд. И я хочу открыть это детям, что только уважая культурные особенности других народов, не подвергая критике и не разрушая их духовный опыт, мы можем жить в мире друг с другом. Мы населяем разные континенты, окружённые уникальной природой – флорой и фауной, которая «говорит» с нами на своем языке. Наш мир никак не может быть унифицирован по чьим-то одним представлениям, ведь в этом многообразии можно как раз и увидеть всю красоту образов, духовное богатство, визуальные метафоры всего мира. При этом опыт и голос каждого народа всегда будут уникальны.

– Ваши проекты всегда стремятся к глобальному культурному обмену и интеграции. Какова ваша самая большая надежда на будущее таких образовательных проектов, как ваш курс? Видите ли вы в них инструмент для более глубокого межкультурного диалога?

– Уверена, что среди творческих людей и педагогов есть множество моих единомышленников. Мы наблюдаем глобальную смену культурных и этических парадигм и активно включены в процессы этих изменений. Благодаря этому появляется всё больше проектов, которые позволяют заново переосмыслить многие исторические процессы.

Любой проект – это инструмент, созданный на основе духовного опыта и осмысления каждого человека, вовлечённого в эпоху новых трансформаций.

Я верю, что если люди подходят к своему делу осознанно и ответственно, если им небезразлично «сегодня», то у нас есть шанс помочь настоящим и будущим поколениям жить в гармонии с собой. Это позволит разрушить устаревшие установки, приводящие к хаосу и разрушению, и глубже осознать свои корни и историю. Историю не с позиции войн и прославленных имён королей, а с позиции простого человека – через его переживания, стремления и становление, переданные «травмы поколений» и сломленное детство.

Ведь каждый человек сам по себе – это целый мир, который, соединяясь с другими, создаёт весь мир. Я убеждена, что как народы и современные цивилизации мы подошли к новому витку осознания истинных человеческих ценностей. Именно на этих ценностях необходимо строить дальнейшее развитие общества и культуры.

– Осознание своей внутренней идентичности – одна из ключевых целей вашего курса. Какие аспекты истории и искусства помогают детям осознавать своё культурное наследие и понимать, к какой культуре они принадлежат?

– Личность человека складывается из множества фрагментов, и детство является ключевым фундаментом здоровой психики. Однако у всех нас, независимо от места проживания, есть так называемая «травма поколений», которая передаётся из века в век. Это следствие войн, бедствий и других трагических событий. В большей или меньшей степени, в зависимости от условий семьи и последующего жизненного пути, мы все несём в себе наследие старых программ рода или страны, в которой родились.

Я вижу, что человек может пережить множество трагических событий, родиться в одной стране, прожить в другой, а умереть в третьей. Как в таком случае ответить на вопрос: к какой культуре ты принадлежишь? Если весь твой опыт – это и есть ты, и невозможно отделить одну часть себя от другой, ведь каждая из них важна и ценна.

Я верю, что осознание своей культурной и исторической роли – это своего рода путь к исцелению детских травм. Оно помогает человеку понять, где ему хорошо быть, и как найти своё место в мире. Люди уникальны: нет одинаковых отпечатков пальцев, как нет и одинаковых «калейдоскопов жизни» у разных людей.

Мне кажется, что именно исцеление душ людей и их детства во всём мире станет той ключевой точкой, которая позволит каждому осознать свою внутреннюю идентичность. Это поможет увидеть многообразие нового мира и его красоты через призму собственной уникальности.

– Вы накопили большой опыт работы в различных образовательных и культурных проектах. Как, на ваш взгляд, школы могут поддерживать интерес к истории древних народов и, в частности, еврейской истории, используя такие инновационные программы, как ваш курс, основанный на взаимодействии искусства, истории и технологий?

– Каждый раз, переосмысливая свою работу в сфере культуры и образования за последние 20 лет, я вижу, что все мои проекты для детской аудитории имеют прочный фундамент социально-культурных и этических ценностей и помогают детям раскрывать себя максимально масштабно.

Опыт педагогической работы в Москве, а также адаптация моих авторских программ в новой культурной среде во время проживания в Израиле позволили мне глубже понять особенности билингвизма детей из различных этнических групп. Это в дальнейшем вылилось в написание научных статей, посвящённых данной проблематике, и создание новой актуальной темы для исследований. Такой подход помог мне разрабатывать инновационные методы творческого образования для мультикультурной среды детства в условиях глобального информационного пространства. Результатом этого опыта стал мой новый обучающий онлайн-курс по искусству и истории древних цивилизаций, а также создание серии приключенческих книг для детей. Эти проекты позволяют легко и наглядно изучать мультикультурную среду — одну из наиболее актуальных тем современного общества.

Я считаю, что для образования ключевыми всегда будут инновации, направленные на обновление учебного процесса. Такой процесс должен быть ориентирован на новые поколения и включать современные подходы к обучению. Уверена, что педагоги должны постоянно учиться сами. Непрерывный цикл «ученик-мастер-ученик-мастер» позволяет обновлять инструменты преподавания. Например, знакомые нам учебники с иллюстрациями появились в 1658 году благодаря чешскому педагогу Яну Амосу Коменскому, который переосмыслил процесс обучения. Его иллюстрированная книга для детей произвела революцию в педагогике и стала основой для европейской образовательной системы. Уже три столетия мы используем подобную форму обучения, но сейчас просто пришло время для более широких изменений.

Современные дети растут в новом информационном поле, где технологии и доступ к знаниям изменили их восприятие мира. Чтобы поддерживать их интерес к истории, важно самому искренне интересоваться этой темой, создавать и передавать её ценность. Я всегда была честна перед собой и в том, что я делаю. Мой подход в работе с детьми основывается на глубоком уважении к их личности. Я вижу себя проводником, помогающим им раскрыть их внутренние таланты и тайны души. Для меня важно не только выполнять просветительскую функцию, но и быть в диалоге с ребёнком, обмениваться опытом, расти духовно как равные участники единого творческого процесса.

В своей карьере я всегда находила поддержку и вдохновляющий отклик от коллег. Мои проекты, направленные на всестороннее развитие личности ребёнка через визуальные искусства, получали уважение и признание.

Я верю, что мой новый курс «Искусство и история в одной коробке» найдет такой же положительный отклик у широкой мультиязычной аудитории. Он вдохновит людей на переосмысление исторических процессов, поиск новых подходов и духовное обогащение. Этот курс поможет родителям и детям исследовать мир, стать ближе друг к другу, объединяясь поколениями, сохраняя и передавая единые духовные ценности. Да будет так!

Беседовала Евгения БРОНШТЕЙН