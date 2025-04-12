В Москве завершился 12-й Благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow в поддержку современного искусства

В Центре современной культуры «Солодовня» при поддержке партнеров — MR Private, BORK, Beluga, edis — состоялся 12-й Благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow. Коллекционеры и меценаты объединились в стремлении поддержать современных российских художников и сделать свой вклад в развитие сферы искусства. Ведущим мероприятия выступил Иван Ургант. Выручка составила 17,3 миллионов рублей.

Кураторский отбор лотов совместно с экспертным советом Фонда Cosmoscow осуществляла Ксения Чилингарова, российский публицист, издатель, поэт и коллекционер. Концепция 12-го аукциона Cosmoscow была сосредоточена вокруг новой общей теории восприятия, которая противопоставляется механистической обработке информации, оперированию фактами и готовым оценочным суждениям. Тема проекта была призвана подчеркнуть важность личного эмоционального опыта, вызванного реальностью вещей, их материальностью или телесностью, их буквальным присутствием.

Гостей события приветствовала Маргарита Пушкина, основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow и учредитель Фонда Cosmoscow. Гостями аукциона стали: Иван Ургант, Ксения Чилингарова, Ольга Свиблова, Денис и Ксения Китаевы, Кристина Краснянская, Антон Козлов, Софья Карповская, Александр Бланарь, Мария Литинецкая, Александр Попов, Наталья Лучанинова и другие.

Продажи по результатам аукциона составили более 17,3 миллионов рублей. Вырученные средства будут направлены в Фонд Cosmoscow — на создание новых художественных произведений, работу с коллекциями российских музеев, организацию образовательных программ и на расширение некоммерческой деятельности.

Абсолютным рекордсменом в раундах торгов и самым дорогим произведением, проданным на аукционе, стала работа LU (Люси Соловьевой) под названием «Агнец» — 3 000 000 рублей. Уникальный лот от MR Private — Два билета в Императорскую ложу основной сцены Большого театра — был выкуплен за 2 000 000 рублей.

В числе других фаворитов коллекционеров и меценатов: работа Анастасии Безвершук «Яблоневый свет» — 750 000 рублей; «Зимний гербарий» Дмитрия Булныгина — 750 000 рублей; фотография стрит-арт художника Тимофея Ради «Кое-что» — 700 000 рублей; фотография Андрея Князева «Скамейка юности» — 700 000 рублей; работа Полины Шилкините «A family photo» — 650 000 рублей; произведение Павла Гришина «Остров» — 650 000 рублей; Лот от платформы Teo — Яков Хомич «Take me home» был продан за 600 000 рублей; полотно Станислава Фалькова «Без названия» — 600 000 рублей; объект Наталии Спечинской «Автопортрет» — 550 000 рублей; серия «Погремушки» Арины Франк — 450 000 рублей; «Литография ||» Хоана Миро — 400 000 рублей; «Остров |||» Виталия Пушницкого — 350 000 рублей; фотографии twins и Silence gets colder Полины Руковичкиной — 350 000 рублей; цифровая живопись Саши Лемиша «Сегодня не смогу плохо себя чувствую» — 300 000 рублей; холст Шамиля Шааева «Царское ложе. Золотое» — 250 000 рублей.

Еще один специальный лот от компании BORK — первый в мире прозрачный тостер из закаленного стекла, который оставляет уникальный паттерн на ломтике, и чайник из коллекции Platinum, разработанный в коллаборации с именитым индустриальным дизайнером Полом Коэном — ушел с молотка за 300 000 рублей.

Паттерн Ginza, нанесенный на модели специально для Аукциона Фонда Cosmoscow 2025, потворствует принципам даосского учения фен-шуй, утверждающего, что в острых углах накапливается негативная энергия Ша. Так, смягченная острота линий привносит гармонию и равновесие.

Beluga традиционно поддержала аукцион фирменным баром с коктейлями, и каждый из участников аукциона мог насладиться коктейлем Beluga Gold Line 1900 с уникальной подачей в ледяной сфере. Также гости смогли оценить качество экологически чистой живой воды из Осетии edis.

Настроение вечера создавали флористические композиции от BURO ALL, которое также представило специальную цветочную композицию, вдохновленную лотом №2 — произведением LU (Люси Соловьевой) «Агнец».