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В Музее Победы почтили память узников фашистских концлагерей

editor
By editor
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музей победы память узников концлагерей
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

11 апреля в Музее Победы прошли мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. В них приняли участие бывшие малолетние заключенные концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели, кадеты и юнармейцы Москвы и Московской области.

«Нам, узникам фашизма, бесконечно дорого внимание наших людей к нашим судьбам. Я выражаю участникам войны и жертвам войны слова благодарности. И слова благодарности всем, кто пришел. Вы не рвете связь поколений. Для нас, кто встретил первые бомбы и снаряды войны, мучился и страдал в концлагерях, и для тех, кто выжил и сегодня пришел, – для всех нас дорога наша страна. И день 11 апреля в определенной степени святой для нас, это второй день нашего рождения», — выступил председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент Российской академии наук Николай Махутов.

У музея на Поклонной горе состоялась традиционная памятная акция. Участники возложили цветы и венки к монументу «Трагедия народов» и почтили память узников и воинов минутой молчания.

«Для меня это особая дата, и день очень грустных воспоминаний. История моей семьи связана с 11 апреля. Маленькой девочкой я жила в Ленинграде, а когда всё началось была у бабушки в деревне с мамой и другими детьми, а папа работал на железной дороге Москва – Ленинград. И часть вот они блокадниками стали, а мы к немцам попали. Мне было четыре года. Я прихожу каждый год, смотрю, всё же с каждым годом нас меньше и меньше, потому что уходят люди, возраст же. Грустно это, но всё равно я держусь», — вспоминает бывшая узница концлагеря Нина Яворская.

После церемонии в Музее Победы состоялась конференция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и освобождению узников концентрационных лагерей. Гости выступили с докладами, в которых рассказали о преступлениях в лагерях смерти, о судьбах узников, обсудили тему исторической памяти о малолетних узниках фашизма, затронули вопросы духовно-нравственного воспитания как фактора национальной безопасности и др.

К дате в Музее Победы также открылась обновленная выставка «Семейные реликвии». В нее вошли документы узников концлагерей Ивана Ищенко и Михаила Русова, буклет «Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald» («Национальный памятник Бухенвальд»), графический рисунок узника Бухенвальда Федора Михайличенко, на котором изображена территория концлагеря.

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