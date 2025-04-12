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Центр визуальной культуры Béton отметил трехлетие

editor
By editor
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центр визуальной культуры betona
Фото предоставлено PR-сопровождением мероприятия

Центр визуальной культуры Béton отметил трехлетие в кинотеатре «Художественный» 10 апреля 2025 года.

Поздравить команду ЦВК Béton и его директора по развитию Ольгу Мичи приехали: директор Мультимедиа Арт Музея Москва Ольга Свиблова, Директор Всероссийского Музея декоративного искусства Елена Титова, директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин, советник генерального директора Государственного музея Востока Татьяна Метакса, ректор Строгановской академии Сергей Курасов, издатель Москвич Mag Игорь Шулинский, владелица бутиков Soho Jewelry, Юлия Визгалина, основатель брендов Anastasia Zadorina и ZASPORT, Анастасия Задорина, владелица ювелирного дома Диана Джанелли, коллекционеры Кирилл Шамалов, Марина Добровинская, Виктор Бондаренко, Пьер Броше, искусствоведы и кураторы Михаил Каменский, Елена Каменская, Мария Салина, журналисты и блогеры Вадим Ветерков, Евгения Милова, Ирина Чайковская, Виктория Давыдова, Ксения Коробейникова, Павел Камин, галеристы Дмитрий Ханкин, Инна Хегай, Анастасия Волкова, промоутеры Алексей Боков, Синиша Лазаревич, эксперт в области моды Лидия Александрова, модельеры Маша Цигаль, Николай Слезко, дизайнер Александр Сирадекиан. В рамках мероприятия состоялся закрытый показ двух документальных фильмов: «Враг номер три» о непревзойденном мастере политических фотомонтажей Александре Житомирском и «Черкашины. Перформанс перестройки», рассказывающий о перформативном творчестве известных художников Валеры и Наташи Черкашиных. Гостей вечера также ждал концерт российской актрисы театра и кино Сабины Ахмедовой и выступление DJ Дарьи Малыгиной.

Перед показом фильмов гостей приветствовал арт-директор ЦВК Béton Алексей Логинов, а также режиссер фильмов Владимир Сумашедов. В этот вечер в зале присутствовал сын Александра Житомирского — Владимир Житомирский, а также художники Валера и Наташа Черкашины, принимавшие самые теплые поздравления от друзей и коллег.

Центр визуальной культуры Béton открылся в апреле 2022 года на территории бывшей Голутвинской мануфактуры на Якиманской набережной.

Вспоминая историю рождения Центра, Алексей Логинов сказал: «Название для галереи выбрали, конечно, не случайно. Бетон — материал, обладающий широкими возможностями, умеющий быть и прочным, и пластичным. Это отвечает концепции ЦВК Béton — быть фундаментальным и гибким. Кроме того, первоначально это пространство представляло собой набор бетонных конструкций, которые были преобразованы в современный Центр визуальной культуры».

Основное направление деятельности Центра — изучение, продвижение и развитие искусства фотографии, прежде всего авторских аутентичных снимков. Béton работает только с оригинальными художественными объектами и обладает уникальной коллекцией высококачественных отпечатков — от дагеротипов до произведений современных российских и зарубежных авторов, от фотографий 1840-х годов до работ, созданных с применением ИИ. На сегодняшний день в собрании ЦВК Béton хранится более10 000 произведений фотоискусства.

В Центре визуальной культуры регулярно проходят выставки и лекционные мероприятия. За три года своей деятельности ЦВК Béton провел более 100 образовательных программ, 17 выставочных проектов на основной площадке в Москве и 13 выездных выставок, в том числе на площадках Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа и его филиала в Екатеринбурге — «Эрмитаж — Урал». Также Центр представляет выставочные проекты в музеях и галереях в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Хабаровске, Вологде, Саранске.

В настоящее время в ЦВК Béton открыта выставка «От документа к символу. Военная фотография 1850 – 1950-х годов», а в июле этого года в петербургском Манеже планируется открыть масштабный проект ЦВК Béton, который представит эволюцию фотографии от дагерротипов до новейших экспериментов в области фотографии с искусственным интеллектом.

Кроме того, ЦВК Béton занимается фундаментальными исследованиями и публикацией истории русской фотографии и созданием документальных фильмов, посвященных творчеству современных авторов.

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