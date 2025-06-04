За вдохновением – в старую Москву

Московские художники создадут работы на тему прошлого, настоящего и будущего столицы России. Победители проекта «Московские Мастерские» от Агентства креативных индустрий (АКИ) получили уникальную возможность написать полотна в комфортных условиях с видом на Павелецкий парк и Садовое кольцо. В полностью оборудованных для творческого процесса мастерских художники проведут четыре месяца.

Экспертное жюри отобрало на проект АКИ 40 талантливых молодых творцов, студии в проекте «Стремянный 2» девелопер «Самолет» предоставил пятерым из них. Они творят в разных жанрах (абстракционизм, инсталляция, тропический примитивизм, графика, другая техника) и владеют собственными уникальными стилями, поэтому для каждого из них «Самолет» создал индивидуальную мастерскую со всем необходимым, и главное — обеспечил вдохновляющие виды на город.

«Я часто переезжаю из одной студии в другую, последние пять лет вообще работал в разных странах. И сейчас это помещение подходит идеально. Удачное месторасположение — здесь стык различных архитектурных направлений, и очень хочется это изобразить. Все подготовлено, все под рукой. Знаете, раньше мне казалось, что в рабочем пространстве даже стула не должно быть, чтобы присесть, но, оказывается, чем больше комфорта, тем ты продуктивнее», — делится своими первыми впечатлениями Артур Кривошеин, абстракционист, выпускник МГТУ им. Баумана и «Свободных мастерских» ММОМА.

«Стремянный 2» был выбран в качестве временного творческого пристанища не случайно. Жилой комплекс построен в неоклассическом стиле, так что каждая архитектурная деталь отражает сразу несколько исторических эпох. Выступающие на фасаде вертикальные элементы напоминают античные колонны и вызывают ассоциации с демократичной Элладой и помпезным Римом. А идеальная симметрия самого здания и разделение на темный низ и светлый верх свидетельствуют об отпечатке советского умеренного «обогащения» внешнего облика дома и ухода архитектуры тех лет от излишнего аскетизма авангарда.

«Помещение крутое. Здесь очень хорошо «думается». У меня есть опыт работы в опенспейсах наподобие Открытых студий, но здесь хочется поработать именно с местным окружением — оно буквально «влезает» в тебя, в твое творчество, во все, что делаешь. Мне нравится наблюдать за людьми сверху из окна, и я даже записывала звуки города: с одной стороны — старая Москва, с другой стороны — шум современной суеты», — говорит Аксана Прутцкова, междисциплинарный художник, выпускница Московской школы современного искусства (MSCA).

Получившиеся произведения авторы презентуют на большой выставке в конце лета. Организаторы надеются, что представления о Москве — «Как было», «Как есть» и «Как будет» — смогут найти отражение и в дальнейшей градостроительной политике столицы.

«Любая, даже самая простая вещь имеет в своем бэкграунде идею, концепцию, подчиняется определенному тренду. Мы считаем, что подобные проекты при внешней локальности влияют, в итоге, на городскую среду — привносят в урбанистику новые идеи, тренды, развивают и делают более разнообразной городскую ткань», — отмечает Лада Роженцова, руководитель отдела продукта группы «Самолет».