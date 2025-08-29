«Ушёл из жизни Родион Константинович Щедрин…» © Кристина Трубинова

«Ушёл из жизни Родион Константинович Щедрин — символ музыкального величия и духовного богатства нашей эпохи. Родион Константинович был подлинным мастером — композитором мирового масштаба, виртуозным исполнителем, мудрым наставником и личностью исключительной силы. Он был голосом русской музыкальной традиции в мировой культуре.

Его произведения звучат на ведущих сценах мира, формируют вкус и сознание поколений, сохраняя в себе не только блеск художественной формы, но и глубину человеческой мысли. Он показал, что русская музыкальная школа — это ценность планетарного масштаба, и что именно в музыке раскрывается подлинная душа народа.

Для Бахрушинского музея он был не только великим творцом, но и близким другом. В феврале 2022 года Родион Константинович передал в дар нашему музею свою квартиру, где вместе с Майей Михайловной Плисецкой они прожили многие годы. Вместе с этим бесценным даром музей получил сценические костюмы, а также огромный фото- и видеоархив, свидетельствующий о пути, пройденном ими вместе в искусстве и жизни.

Мы дорожим памятью о сотрудничестве с Родионом Константиновичем и считаем своим долгом сохранить и сберечь всё, что связано с его именем», – сообщила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.