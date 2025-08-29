VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Видеоигровые студии Москвы смогут принять участие в выставке IGDX в Индонезии

В столице стартует отбор на размещение на стенде Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы на Международной выставке видеоигровой индустрии Indonesia Game Developers Conference (IGDX) в Индонезии. Они проведут серию переговоров с зарубежными коллегами, а также презентуют компьютерные и мобильные видеоигры российского производства.

Победителями конкурсного отбора станут 5 московских видеоигровых компаний, которые представят свои игры на крупнейшей в азиатском регионе Международной выставке видеоигровой индустрии IGDX. Для того, чтобы подать заявку на участие студии необходимо иметь статус индивидуального предпринимателя или юридического лица, быть налоговым резидентом Москвы, а также иметь минимум один изданный видеоигровой продукт. Отбор проводится при экспертной поддержке Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ).
 
На стенде Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы будут расположены зоны для общения между разработчиками и потенциальными партнерами, а также зоны, в которых посетители фестиваля смогут ознакомиться с российскими проектами и поиграть в них. Кроме того, для иностранных коллег пройдет презентация видеоигровых возможностей Москвы и кластера видеоигр и анимации, который откроется уже в этом году. 
 
Для развития отечественной видеоигровой индустрии Москва строит первый в России кластер видеоигр и анимации, он откроется уже в этом году. Кластер расположится на пяти этажах здания бизнес-центра на улице Николы Теслы, проект реализует Агентство креативных индустрий Москвы. Его резидентами станут начинающие и опытные российские компании-разработчики и анимационные студии. Площадка охватит все отрасли индустрии — от обучения до поддержки московских разработчиков в экспортной деятельности. Резиденты будут иметь доступ к профессиональному высокотехнологичному оборудованию, а также станут участниками международных выставок, акселераторов, лекций и мастер-классов.

