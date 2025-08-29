VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

ВКонтакте объединила культуру и технологии на Международном Детском Культурном Форуме

ВКонтакте стала официальной социальной сетью IV Международного Детского Культурного Форума (МДКФ), который прошел в Москве. Весь официальный контент мероприятия транслировался в сообществе Форума ВКонтакте, в постах также анонсировались прямые трансляции и ключевые события МДКФ. Трансляции мероприятия собрали более 3,25 миллионов просмотров.

В партнерских сообществах были реализованы специальные активности, в рамках которых известные артисты и авторы дали напутствия подрастающему поколению. Представители творческих профессий сняли клипы с хэштегом #КультурнаяКарьера, в которых рассказали, как пришли в свою сферу, с какими сложностями сталкивались и что считают самым интересным аспектом работы. Все работы вошли в подборку VK Клипов, победители получат мерч — фирменные толстовки и чехлы для ноутбука.

Кроме того, участники форума присоединились к выполнению заданий в сервисе «Другое Дело». Пользователи решали задания, связанные с трансляциями форума,  а также профориентационные тесты по культуре и искусству. Участники самых быстрых и точных ответов получили призы от организаторов и ВКонтакте — подарочные боксы с брендированной продукцией.

«Мы рады, что уже второй раз стали частью Международного Детского Культурного Форума — масштабного события, которое вдохновляет новое поколение на творчество. ВКонтакте транслировала ключевые моменты форума, а наши партнёрские активности помогли юным талантам заглянуть за кулисы культурных профессий. Такие мероприятия — отличный способ показать: культура начинается здесь и сейчас, и у каждого есть шанс в ней реализоваться», — отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

