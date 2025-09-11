VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВ особняках ГлавУпДК прошла Выездная Школа реставрации

В особняках ГлавУпДК прошла Выездная Школа реставрации

editor
By editor
68
реставрация - главупдк
Фото © пресс-служба ГлавУПДК МИД РФ

С 3 по 10 сентября на площадке ГлавУпДК при МИД России прошел уникальный научно-образовательный проект Выездная Школа «Реставрация старинных московских особняков», организованный Союзом реставраторов России при поддержке Правительства Москвы.
Студентам столичного Колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 представилась возможность присоединиться к реставраторам, работающим на уникальных московских памятниках архитектуры, находящихся в ведении ГлавУпДК.

Студенты прикоснулись к истории Дома Федора Шехтеля (Ермолаевский пер., д. 28), который великий архитектор эпохи модерна построил для себя и своей семьи. Сейчас ГлавУпДК проводит в особняке первую масштабную реставрацию с момента его постройки, что позволило участникам Выездной Школы ознакомиться с полным циклом работ по поддержанию и возвращению исторического облика объектов культурного наследия.

Так, перед студентами была поставлена задача создания учебных проектов реставрации, включающих в себя проведение обмеров, архитектурное обследование, работу с архивными сведениями, составление 3D-моделей и формирование предложений по реставрации.

Разработанные студентами колледжа проекты были представлены на итоговом мероприятии Выездной Школы комиссии ГлавУпДК – заместителю директора Департамента капитального строительства Сергею Евсееву, начальнику Отдела строительного контроля по объектам реставрации, капитального и текущего ремонта Дмитрию Драчеву и главному специалисту Отдела Игорю Маркину, заместителю начальника Отдела предпроектной подготовки Екатерине Шешминцевой, а также Главному архитектору Службы главного архитектора Алексею Очневу.

Студенческие наработки и решения были тщательно рассмотрены членами комиссии, а комментарии и дополнительные аспекты, озвученные представителями профильных подразделений ГлавУпДК, позволили участникам получить более полное представление о профессии реставратора.

Кроме того, в рамках Выездной Школы для ребят был организован ряд мастер-классов и семинаров, в том числе по реставрации паркетных напольных покрытий и авторской живописи, а также проведению фотограмметрии. Особой ценностью учебной программы стали занятия с доктором архитектуры, реставратором высшей категории, заслуженным архитектором Российской Федерации Борисом Могиновым, который поделился со студентами профессиональным опытом и практическими советами.

Гостеприимно распахнули свои двери для студентов-реставраторов красивейшие памятники архитектуры – особняки Демидова (Садовая-Кудринская ул., д. 17) и Морозовой (ул. Спиридоновка, д. 17). Здесь студенты встретились с профессионалами, выполняющими ответственную миссию по их реставрации.

Завершила Выездную Школу реставрации торжественная церемония вручения памятных дипломов под руководством президента Союза реставраторов России, начальника ГлавУпДК Вячеслава Фатина. В мероприятии также приняли участие начальник Управления популяризации объектов культурного наследия Департамента культурного наследия г. Москвы Светлана Талалаева, директор 26 КАДР Юлия Соколина, организаторы, преподаватели и студенты Школы.

«Сохранение исторического и культурного наследия – это не только государственная задача, но и долг перед нашими предшественниками и будущими поколениями. И этот долг мы можем выполнить, только объединив усилия власти, профессионального сообщества и, что самое важное, взращивая новое поколение увлеченных реставраторов. От имени Союза реставраторов России хочу выразить искреннюю благодарность Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и Департаменту культурного наследия за поддержку Выездных Школ реставрации; партнерам проекта – колледжу 26 КАДР за прекрасных студентов и готовность к инновациям», – отметил Вячеслав Фатин, поздравляя студентов с успешным завершением Выездной Школы.

Предыдущая статья
«Успешные медиа не могут быть только офлайн»
Следующая статья
Художественный фильм «Блог» – это история о «невзрослеющих» отцах и слишком взрослых детях

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru