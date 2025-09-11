В особняках ГлавУпДК прошла Выездная Школа реставрации

С 3 по 10 сентября на площадке ГлавУпДК при МИД России прошел уникальный научно-образовательный проект Выездная Школа «Реставрация старинных московских особняков», организованный Союзом реставраторов России при поддержке Правительства Москвы.

Студентам столичного Колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 представилась возможность присоединиться к реставраторам, работающим на уникальных московских памятниках архитектуры, находящихся в ведении ГлавУпДК.

Студенты прикоснулись к истории Дома Федора Шехтеля (Ермолаевский пер., д. 28), который великий архитектор эпохи модерна построил для себя и своей семьи. Сейчас ГлавУпДК проводит в особняке первую масштабную реставрацию с момента его постройки, что позволило участникам Выездной Школы ознакомиться с полным циклом работ по поддержанию и возвращению исторического облика объектов культурного наследия.

Так, перед студентами была поставлена задача создания учебных проектов реставрации, включающих в себя проведение обмеров, архитектурное обследование, работу с архивными сведениями, составление 3D-моделей и формирование предложений по реставрации.

Разработанные студентами колледжа проекты были представлены на итоговом мероприятии Выездной Школы комиссии ГлавУпДК – заместителю директора Департамента капитального строительства Сергею Евсееву, начальнику Отдела строительного контроля по объектам реставрации, капитального и текущего ремонта Дмитрию Драчеву и главному специалисту Отдела Игорю Маркину, заместителю начальника Отдела предпроектной подготовки Екатерине Шешминцевой, а также Главному архитектору Службы главного архитектора Алексею Очневу.

Студенческие наработки и решения были тщательно рассмотрены членами комиссии, а комментарии и дополнительные аспекты, озвученные представителями профильных подразделений ГлавУпДК, позволили участникам получить более полное представление о профессии реставратора.

Кроме того, в рамках Выездной Школы для ребят был организован ряд мастер-классов и семинаров, в том числе по реставрации паркетных напольных покрытий и авторской живописи, а также проведению фотограмметрии. Особой ценностью учебной программы стали занятия с доктором архитектуры, реставратором высшей категории, заслуженным архитектором Российской Федерации Борисом Могиновым, который поделился со студентами профессиональным опытом и практическими советами.

Гостеприимно распахнули свои двери для студентов-реставраторов красивейшие памятники архитектуры – особняки Демидова (Садовая-Кудринская ул., д. 17) и Морозовой (ул. Спиридоновка, д. 17). Здесь студенты встретились с профессионалами, выполняющими ответственную миссию по их реставрации.

Завершила Выездную Школу реставрации торжественная церемония вручения памятных дипломов под руководством президента Союза реставраторов России, начальника ГлавУпДК Вячеслава Фатина. В мероприятии также приняли участие начальник Управления популяризации объектов культурного наследия Департамента культурного наследия г. Москвы Светлана Талалаева, директор 26 КАДР Юлия Соколина, организаторы, преподаватели и студенты Школы.

«Сохранение исторического и культурного наследия – это не только государственная задача, но и долг перед нашими предшественниками и будущими поколениями. И этот долг мы можем выполнить, только объединив усилия власти, профессионального сообщества и, что самое важное, взращивая новое поколение увлеченных реставраторов. От имени Союза реставраторов России хочу выразить искреннюю благодарность Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и Департаменту культурного наследия за поддержку Выездных Школ реставрации; партнерам проекта – колледжу 26 КАДР за прекрасных студентов и готовность к инновациям», – отметил Вячеслав Фатин, поздравляя студентов с успешным завершением Выездной Школы.