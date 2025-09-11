VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Драмбалет «Поликушка» впервые представят на сцене Мариинского театра

поликушка
Фото © пресс-служба Севастопольского государственного театра оперы и балета

Севастопольский государственный театр оперы и балета покажет драмбалет «Поликушка» по мотивам одноименной повести Льва Толстого. Постановку создал британский хореограф Джона Пол Кук. Это глубокое произведение о трагичной судьбе «маленького человека» впервые предстанет перед зрителями в музыкально-хореографических образах.

«Спектакль «Поликушка» получился действительно уникальным. Из повести Льва Толстого хореограф-постановщик Джона Пол Кук взял то, что показалось ему самым важным, при этом очень бережно сохранив само повествование. Постановка полна смыслов и символов, в ней затронуты глубокие темы. Артисты должны знать и понимать, о чем они танцуют, про что говорят. Появление в балетном спектакле Хора Московского Сретенского монастыря делает работу еще многообразней. Постановка «Поликушка», как единое целое, состоит из хора, балета и неповторимой музыки Сергея Рахманинова, чью музыку надо чувствовать и слышать телом, чтобы на сцене оставаться на поверхности, иначе можно утонуть.

Для нас большая честь выступить на сцене одного из ведущих театров России и мира — Мариинского театра — и представить его взыскательной публике нашу работу» – рассказала Ксения Рыжкова – художественный руководитель балета Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Хореограф Джона Пол Кук создал уникальный танцевально-пластический язык, передающий душевные переживания и духовный путь героев. Музыкальную основу спектакля составляют камерные произведения Рахманинова, а также русские-народные, казачьи и военно-патриотические песни в исполнении Хора Московского Сретенского монастыря – одного из самых известных символов русской духовной культуры. Присутствие Хора на сцене создаёт выразительную сценическую форму, восходящую к античной трагедии.

Камерная музыка Рахманинова прозвучит в спектакле в исполнении Артема Абашева (фортепиано), Марии Скоробогатовой (фортепиано) и Струнного квартета ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова.

Выверенную сценографию и костюмы к «Поликушке» создала Ольга Скурихина. Атмосферу подчеркнул художник по свету – Андрей Костюченков. Музыкальную канву спектакля оформил Артём Абашев.

Партию Поликушки исполнит Дмитрий Соболевский, а в роли Акулины предстанет народная артистка России Мария Александрова. На сцену выйдут Алексей Любимов, Джона Пол Кук, Ксения Рыжкова, Валерия Муханова и др.

