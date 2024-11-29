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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Бескомпромиссная любовь во всех ее проявлениях: новый альбом группировки Ленинград «Синяя Богиня»

editor
By editor
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синяя богиня - шнур ленинград

29 ноября — долгожданная премьера нового альбома группировки Ленинград «Синяя Богиня».

«Альбом “Синяя Богиня” не эксплуатирует уже состоявшиеся мемы, он их создает. Прослушав его, волей не волей начинаешь говорить и думать его цитатами. То что плавало на поверхности, но не было схвачено, наконец-то обрело форму, слова, музыку и ритм.

Ленинград не вписывается в тренды, потому что он сам себе тренд, направление, которое без малого уже тридцать лет озвучивает наше бессознательное и неуловимо очевидное. Можно сказать что это Возвращение Ленинграда к истокам, но на новом витке и в новых обстоятельствах. Поменялись контексты, мода, взаимодействия, но отталкивающее притяжение противоположных полов осталось во всей силе.

Если уж совсем упрощать, то бескомпромиссная Любовь во всех ее проявлениях, вот о чем альбом “Синяя Богиня” Ленинграда», – поделился лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров, автор всех треков.

В состав альбома вошел feat. с популярной исполнительницей Люсей Чеботиной. Трек «Лучше не будем» — новая версия громкого хита певицы Чеботиной — «За бывшего».

В поддержку альбома было снято несколько клипов, релиз первого видео на одноименный альбому трек «Синяя Богиня» также состоялся 29 ноября.

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