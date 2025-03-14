В ЦДРА открылась художественная выставка «Герои нашего времени»

В Центральном Доме Российской Армии открылась художественная выставка «Герои нашего времени», посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией.

На открывшейся выставке представлены 28 графических работ члена Московского союза художников и Творческого союза художников России Сергея Марченко. На них изображены реальные участники СВО – военнослужащие, волонтеры, добровольцы, военные медики. Кроме того, в экспозицию вошли семь кованых скульптур из гильз и снарядов, объединенных общим названием «Донбасс в огне», их автор – мастер-кузнец из ДНР Виктор Михалев.

Выступившие на церемонии открытия выставки капитан 1-го ранга в отставке Андрей Куц, директор выставочного центра «Старая Москва» Владимир Кузнецов, член Правления Ассоциации малых и средних городов России Владимир Кузнецов и художник Сергей Марченко говорили о жизни непокоренного Донбасса, судьбах людей, в том числе запечатленных на художественных полотнах.