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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ ЦДРА открылась выставка с редкими изданиями, посвященная юбилею А.С. Пушкина

В ЦДРА открылась выставка с редкими изданиями, посвященная юбилею А.С. Пушкина

editor
By editor
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пушкин книжная выставка

В Центральном Доме Российской Армии состоялось открытие книжной выставки «Волшебство пушкинской строки», посвященной 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

В экспозиции выставки представлены поистине уникальные издания, которые находятся в фонде библиотеки ЦДРА, о чем рассказала на открытии выставки заведующий читальным залом Любовь Лаврусь.

В числе экспонатов выставки – поэма «Братья разбойники», изданная в 1827 году в типографии Августа Семена при Императорской Медицинско-хирургической академии в Москве и представляющая собой сложенный лист бумаги из 16 страниц, первая и последняя из которых служат обложками. Поэма, как известно, написана Пушкиным на основе реальных событий: речь идет о судьбе двух разбойников, бежавших из тюрьмы в Екатеринославле.

Внимание также приковывают: «Песнь о вещем Олеге. Копия рукописи поэта» (1915 года, включает не только балладу, но и копию рукописи Александра Сергеевича, раскрывающая процесс его творчества), «маленькие трагедии» «Моцарт и Сальери» (1917 года, содержит иллюстрации Михаила Врубеля) и «Скупой рыцарь» (1908 года, иллюстрирована художником-графиком С.Ф. Плошинским), еще более ранние: «Пушкин А.С. Сочинения. Том 1 Лирические стихотворения (1812-1825)» (1887 года, первый том семитомного собрания сочинений) и знаменитое издание В.Г. Готье с иллюстрациями академика Павла Петровича Соколова «Пушкин А.С. Евгений Онегин» (1893 года).

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