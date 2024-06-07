В ЦДРА открылась выставка с редкими изданиями, посвященная юбилею А.С. Пушкина

В Центральном Доме Российской Армии состоялось открытие книжной выставки «Волшебство пушкинской строки», посвященной 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

В экспозиции выставки представлены поистине уникальные издания, которые находятся в фонде библиотеки ЦДРА, о чем рассказала на открытии выставки заведующий читальным залом Любовь Лаврусь.

В числе экспонатов выставки – поэма «Братья разбойники», изданная в 1827 году в типографии Августа Семена при Императорской Медицинско-хирургической академии в Москве и представляющая собой сложенный лист бумаги из 16 страниц, первая и последняя из которых служат обложками. Поэма, как известно, написана Пушкиным на основе реальных событий: речь идет о судьбе двух разбойников, бежавших из тюрьмы в Екатеринославле.

Внимание также приковывают: «Песнь о вещем Олеге. Копия рукописи поэта» (1915 года, включает не только балладу, но и копию рукописи Александра Сергеевича, раскрывающая процесс его творчества), «маленькие трагедии» «Моцарт и Сальери» (1917 года, содержит иллюстрации Михаила Врубеля) и «Скупой рыцарь» (1908 года, иллюстрирована художником-графиком С.Ф. Плошинским), еще более ранние: «Пушкин А.С. Сочинения. Том 1 Лирические стихотворения (1812-1825)» (1887 года, первый том семитомного собрания сочинений) и знаменитое издание В.Г. Готье с иллюстрациями академика Павла Петровича Соколова «Пушкин А.С. Евгений Онегин» (1893 года).