В центре Москвы реконструируют исторический павильон конца XIX века

Подлинный исторический дом «Чистые Пруды» на 34 квартиры расположен в тихом Потаповском переулке. В середине XIX века на этом участке стоял каменный дом ювелиров Сазиковых — поставщиков двора Его Императорского Величества. В 1889–1891 годах архитектор Иван Червенко возвёл рядом хозяйственный павильон. В 1913–1915 годах на месте дома Сазиковых построили доходный дом страхового общества «Якорь». Автор проекта архитектор Отто фон Дессин расширил и сохранившийся павильон, пристроив дополнительный объём к восточной части.

Больше века спустя девелопер Sminex бережно реконструирует бывшее здание страхового общества «Якорь», превращая в клубный дом «Чистые Пруды» с высокотехнологичным содержанием. Сохраняет стены, красивый строгий фасад, наполняет исторический объём современным комфортом для жизни.

«Наличие исторической составляющей позволяет создать авторский и по-настоящему уникальный дом. Это соответствует нашему подходу Fine Development. В старинных зданиях мы ремонтируем кирпичную кладку: реставрируем вручную, заменяем утраченные элементы. Выбираем для этого лучшие материалы — идеально подходящие по фактуре и оттенку. Мы бережно восстанавливаем исторические объёмы, наделяем полезными для жителей функциями и возвращаем в современные городские сценарии», — отметил вице-президент Sminex по строительству Селим Демиралай.

Sminex воссоздаёт внешний вид павильона на период XIX–XX веков. Укрепляет фасады в виде арочных въездов с перемычками, характерными для архитектуры первой половины прошлого века. Реставрирует и восполняет вычинкой утраченные или повреждённые фрагменты выразительной кладки стен из красного кирпича с клеймом царской России. Выгравированные инициалы «Н. Я.» свидетельствуют, что он мог быть произведён в 1850-х годах на заводе придворного камер-юнкера Николая Якунчикова при селе Троицком.

Внутри девелопер восстанавливает потолочные перекрытия с лучковыми сводами Монье. В отделке помещений использует мрамор и метлахскую плитку, знакомую по парадным дворцов и доходных домов, декоративные панели из металла и дерева. Мягкую мебель и корпусную из натурального шпона дуба, эвкалипта, тика и ротанга изготавливают по индивидуальному заказу. Концептуальный свет подчеркивает исторические своды и поддерживает атмосферу приватности.