В День России телебашня Братска засияет обновлённым калейдоскопом огней

12 июня телебашня в Братске вспыхнет яркими огнями — на ней заработает новая архитектурно-художественная подсветка. Торжественный запуск приурочен к празднованию Дня России и Дня города Братск Острожный (18 июня). Церемония пройдет в парке Металлургов.

На запуск приглашены губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полномочный представитель генерального директора РТРС в Сибирском федеральном округе Владимир Кальченко, мэр города Братска Сергей Серебренников и директор филиала РТРС «Иркутский ОРТПЦ» Александр Сгребный.

На конструкции телебашни размещены 8280 светодиодных пиксельных светильников и 44 прожектора. Современная подсветка дает возможность окрашивать башню в любые цвета и воспроизводить множество визуальных эффектов. Медиафасад на отметке 72-88 м позволяет выводить на башню бегущую строку и видеоролики. В честь Дня России на нем появятся поздравление, флаг и герб России и изображение фейерверка.

196-метровая телебашня в Братске работает с ноября 1963 года. Сегодня на ней размещено оборудование цифрового эфирного телевидения, антенны ФМ-радиостанций и аналоговых телеканалов. Башня обеспечивает теле- и радиопрограммами более 300 тысяч жителей Братска и окрестностей в радиусе 70 км. С появлением подсветки она по совместительству станет арт-объектом и одной из главных городских достопримечательностей.

Фото - bratsk.irk.today

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.