В галерее «Мираль» открылась выставка шедевров из личного собрания коллекционера и мецената Валерия Дудакова

В Галерее искусства и предметного дизайна «Мираль» открылась ыставка шедевров из личного собрания известного коллекционера и мецената Валерия Дудакова «Где цвела Голубая Роза? Покидая Москву». Представленные работы в дальнейшем станут частью постоянной экспозиции Нижегородского государственного художественного музея.

Этому событию предшествовало подписание соглашения между Правительством Нижегородской области и коллекционером Валерием Дудаковым о передаче 40 произведений искусства художников объединения «Голубая роза», а также ярких представителей русского символизма, при поддержке Центра культурной дипломатии Дипломатической академии МИД России и фонда поддержки культурных инициатив «Брукофестивальфонд». Среди шедевров мастеров — работы художников с поистине мировым именем: М. А.Врубеля, В. А.Серова, В.Э.Борисова-Мусатова, Н.С.Гончаровой, П.В.Кузнецова, М.Ф. Ларионова, В.Д. и Н.Д. Милиоти, Н.П.Рябушинского, Н.Н.Сапунова, С.Ю.Судейкина, П.С.Уткина, А.В.Фонвизина и многих других.

«Я люблю «Голубую розу» и хорошо чувствую этот период. «Голубая Роза» является одним из интереснейших и неповторимых явлений в искусстве России первых десятилетий ХХ века. Работы художников этого замечательного объединения еще раз напоминают нам, что вне преемственности и чуткого отношения к наследию не может быть и подлинного развития культуры.», – поделился Дудаков.

Выставка проходит в партнерстве с фондом поддержки культурных инициатив «Брукофестивальфонд».

О «Голубой Розе»

18 марта 1907 года в Москве на Мясницкой улице в доме фабриканта фарфора М.С. Кузнецова открылась выставка с необычным названием «Голубая роза». Она была организована на средства мецената, художника-любителя Н.П. Рябушинского, который не посчитался с расходами. В залах, декорированных серебристо-серыми и нежноголубыми блеклыми тканями, свободно разместились живописные и графические работы четырнадцати художников: П.В. Кузнецова, П.С. Уткина, С.Ю. Судейкина, Н.Н. Сапунова, М.С. Сарьяна, Н.Д. Милиоти и В.Д. Милиоти, Н.П. Крымова, А.А. Арапова, Н.П. Феофилактова, А.В. Фонвизина, В.П. Дриттенпрейса, И.А. Кнабе, Н.П. Рябушинского. Стилистика «Голубой розы» рождалась в рафинированной атмосфере, где артистическая игра и жизнь часто подменяли друг друга. Нет пока полной ясности, кто из двух поэтов-символистов В.Я. Брюсов или А. Белый предложил художникам название выставки «Голубая роза», но в нем воплотилась и давняя романтическая традиция, и новации Серебряного века русской культуры. Голубой цвет неба, воды, беспредельного пространства имел у романтиков символическое значение. «Голубой цветок» Новалиса, «Синяя птица» Метерлинка (которая в более точном переводе должна именоваться голубой), наконец, «Голубой фонтан» П.В. Кузнецова тяготели к мистическому толкованию этого цвета, как бы сочетающего поэтическую мечту и реальность, тоску и надежду.

Для Н.Н. Сапунова, С.Ю. Судейкина и других живописцев было свойственно игровое начало, и, вероятно, поэтому многие из них сделались прекрасными театральными оформителями и работали с лучшими режиссерами — К.С. Станиславским, В.Ф. Комиссаржевской, В.Э. Мейерхольдом и А.Я. Таировым. Сценография представлялась в это время не только искусством, объединяющим живопись со сценой, театр виделся особым синкретическим действом, синтезом жизни и искусства.

Одним из лучших театральных художников начала века был погибший в молодости Н.Н. Сапунов. В.Э. Мейерхольд писал о нем как о человеке, которому «приоткрыты были потайные двери в страну чудес». Его сценические работы, декорации, эскизы костюмов стали классикой отечественной сценографии. Немногочисленные его станковые работы также наполнены особой театрализацией. Причудливы и странны театральные работы Н.Н. Сапунова, в своей анекдотической безысходности они сродни сценкам П.А. Федотова. В частности, «Бал» 1910 года, одна из наиболее поздних его фантасмагорий. Отчего радуются или пугаются его обитатели, что за «рожи», по любимому выражению художника, прячутся за этой карнавальной мишурой, чьи тени растекаются пятнами удушливой сырости по пустым стенам и почему от этого мнимого веселья так нерадостно зрителям?

К концу 1900-х годов вместе с кризисом символизма известный постулат «красота спасет мир», в котором художники, поэты, композиторы Серебряного века видели глубокий смысл, начинает терять свое магическое значение. Взаимоподмена «лика» и «личины», видимости и сути, осознаваемая современниками, все более вносит в искусство «голуборозовцев» черты иронии и гротеска. Мир становится зыбким, колеблющимся, часто несоразмерным и враждебным человеку.

Внутренняя сложность и противоречивость искусства России первых десятилетий XX века обнаруживала себя в новых философских концепциях, эстетических теориях, художественных школах. Оригинальные эстетические программы выдвигались взамен прежних, отвергаемых искусством ценностей. Каждая из них, стремясь отринуть предыдущую, рождалась в ее недрах и не могла, при всей своей радикальности, отказаться от прошлого опыта.

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Валерий Александрович Дудаков — советский и российский коллекционер, искусствовед. Почетный член Российской Академии Художеств, член-корреспондент Международной академии современных искусств, почетный доктор наук Международной академии современных искусств, академик Академии изящных искусств Брера, член Московского Союза Художников, член Союза журналистов России, член Союза литераторов России, лауреат премий Константина Коровина, Павла Третьякова, эксперт Ассоциации Международной Конфедерации Коллекционеров, Антикваров и Дилеров (ICСA&AD), эксперт по русскому искусству международных аукционов Sotheby’s, Christie’s, Philips, Bonham’s, лучший коллекционер года 2024 по версии Российского Антикварного Салона. Свое собрание он начал формировать в начале 60-х годов прошлого века. Среди первых приобретений были работы художников—нонконформистов, затем собрание стало пополняться произведениями художников объединений «Бубновый валет», «Голубая роза», «Мир искусства». На данный момент в его частной коллекции насчитывается более 600 работ.