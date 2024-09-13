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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ галерее Ruarts состоялось открытие выставки «restore:digital art. Цветное vs. чёрно-белое»

В галерее Ruarts состоялось открытие выставки «restore:digital art. Цветное vs. чёрно-белое»

editor
By editor
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В галерее Ruarts состоялось открытие выставки «restore:digital art. Цветное vs. чёрно-белое». В экспозиции представлено более 20 работ лауреатов конкурса в семи номинациях: «Цифровая фотография», «Компьютерная графика», «Видео-арт», «Искусство нейросети», «Электронный звук», «Цифровой фильм художника», «Поиск баланса».

В этом году куратор выставки Катя Бочавар выбрала тему «Цветное vs. чёрно-белое». Эта тема обращается к извечной борьбе цвета и его отсутствия, которая отражается не только в искусстве, но и практически во всем в нашей жизни: день и ночь, быстротечность и вечность, эмоции и рациональность.

Гостями открытия стали Тихон Смыков, Маша Миногарова, Павел Табаков, Влад Лисовец, Ясмина Муратович, Александр Радаев, Игорь Андреев, Евгений Седой, Марина Бессонова, Анна Ещенко и другие.

Тихон Смыков, президент и управляющий партнер Inventive Retail Group:

«restore:digital art – это наш ежегодный проект цель которого – развитие цифрового искусства в России. Проект, включающий в себя конкурс и выставку, собрал вокруг себя качественное сообщество творцов в разных областях цифрового искусства: фото, видео арт, коллаж, саунд арт, а также кураторов, теоретиков и протагонистов современного искусства. С каждым годом мы ставим перед собой все более амбициозные цели и результаты, которые получаются, очень нас радуют. Я уверен, что новая выставка, которую мы проводим второй год совместно с Ruarts, привлечет внимание как любителей искусства, так и профессиональных знатоков».

черное и белое

Катрин Борисов, арт-директор фонда и галереи Ruarts:

«Второй год подряд мы рады принимать выставку победителей конкурса restore:digital art. Для галереи это очень важное взаимодействие как с художниками, кураторами, так и с экспертным советом конкурса. Благодаря этому мы имеем возможность ближе познакомиться с работами многих талантливых авторов со всей России и наметить для себя возможное сотрудничество с некоторыми из них в будущем. Хотя галерея представляет работы художников в самых разных медиа, диджитал арт присутствует в наших стенах пока не так активно, как хотелось бы. Поэтому для нас и наших коллег из арт-сообщества эта выставка прекрасный повод для поиска новых художников».

restore: digital art — проект, который поддерживает молодых творцов и развитие цифрового искусства в России уже на протяжении 8 лет.

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