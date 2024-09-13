Цифровой переход для музеев: будущее в настоящем

Музей-заповедник «Усадьба “Мураново”» совместно с IPQuorum и Российский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив осуществляют проект создания 3D-копий предметов мебели из своего собрания. Музеи все активнее используют технологии как во внутренней деятельности, так и в экспозиционной. IPQuorum попробовал разобраться, куда ведет музеи цифровой переход.

Не мода, но необходимость

Использование IT-технологий в музейном деле — требование времени. Между тем цифровизация отрасли имеет долгую историю и возникла отнюдь не как дань модным веяниям. В недрах даже совсем небольшого музея безостановочно вращается маховик документооборота. Фиксируется поступление экспонатов, их состояние и перемещение, отчеты о реставрационных работах, проведении сменных выставок и участии в межмузейных проектах. Прибавим к этому научно-исследовательскую и образовательную деятельность сотрудников. После чего получим объем, который человеку непосвященному трудно даже представить. А для музейщика это ежедневная и достаточно утомительная работа, справляться с которой вручную стало сложно уже к концу 60-х годов прошлого века. Учитывая расширение внешних контактов и увеличение собраний музеев, масштабы проблемы год от года лишь разрастались. Ответом на нее стало создание по распоряжению Совета Министров СССР Научно-исследовательского центра комплексных проблем управления и развития отраслями культуры при союзном Министерстве культуры, где в том числе занимались и разработкой отраслевых автоматизированных систем учета.

Первыми остроту проблемы осознали крупнейшие музеи страны. Неудивительно, что сначала разработку информационно-поисковых систем начали Эрмитаж и Русский музей. Они были локальными, заточенными на конкретные, достаточно узкие темы, но стали первыми ласточками процесса цифровизации музейной деятельности. Например, для коллекции монет эпохи Сасанидов, хранящейся в Эрмитаже, была создана информационно-поисковая система, позволявшая учитывать несколько десятков параметров. Среди разработчиков был Лев Яковлевич Ноль, ныне профессор кафедры музеологии факультета истории искусства РГГУ. Тогда в каталог было внесено всего 250 монет. По современным меркам — капля в море. Но это было только начало. В конце 80-х Лев Ноль принимал участие в разработке электронной системы учета всего собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Еще 30–40 лет назад музейщиков надо было убеждать в эффективности использования вычислительной техники и информационных систем для оптимизации внутреннего документооборота. С этой целью в 1996 году энтузиасты популяризации IТ создали общественную организацию «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» (АДИТ). У ее истоков, помимо Льва Ноля, стояли такие выдающиеся российские музейщики, как Александр Дремайлов из Музеев Московского Кремля и Дмитрий Перцев из Государственной Третьяковской галереи. Поначалу это был своего рода «профессиональный клуб» по обмену опытом, объединявший преимущественно музеи европейской части страны. Сегодня, превратившись в некоммерческое партнерство (НП), АДИТ объединяет более 100 индивидуальных и корпоративных членов из разных регионов, включая самые дальние. Это сообщество профессионалов, способных проектировать информационные системы, выпускать мультимедиапродукцию, создавать сайты и мобильные приложения, вести электронные архивы и многое другое.

«Сначала компьютер просто заменил пишущую машинку, а теперь используется во всех сферах музейной деятельности, таких как учет, научно-фондовая работа, реставрация, экспозиционно-выставочная деятельность и так далее. Сегодня без них музей существовать не может, ведь на них стоит вся его разнообразная внутренняя деятельность — продажа билетов, продвижение, обеспечение охраны и безопасности, работа с посетителями, издательская деятельность и так далее. Фактически он представляет собой своего рода многоуровневую экосистему, объединяющую самые разные функции. Концепция цифровизации, грамотно разработанная под специфику конкретного музея, становится надежной гарантией от неудачных или даже вредных решений», — констатирует Лев Ноль. Сегодня подавляющее количество государственных музеев (около тысячи) оснащены КАМИС — Комплексной автоматизированной музейной информационной системой.

Найдется все

Этапом процесса цифровизации отечественных музеев стало создание Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации — единой системы учета музейных коллекций. Живопись, графика, скульптура, нумизматика, декоративно-прикладное искусство, предметы археологии, оружие, редкие книги, фотографии и архивные документы, естественно-научные, технические и минералогические собрания — в разделах каталога учтено практически все. Первая попытка создать общегосударственную базу данных такого профиля предпринимались еще в середине 90-х годов, но успехом не увенчалась. В начале 2000-х попробовали еще раз, однако технически обеспечить передачу в каталог огромных объемов информации о музейных предметах удалось лишь к 2015 году. Перед государственными музеями была поставлена задача создать цифровые копии своих собраний и вместе с сопроводительной информацией загрузить в информационную базу Госкаталога. Ее формирование должно быть завершено к концу 2025 года. Частные музеи могут представлять в нем свои собрания, если сочтут это целесообразным.

Наполнение каталога ведется весьма активно, но есть и ряд трудностей. Первая (и самая объективная) проблема заключается в том, что за минувшие десять лет технологии шагнули далеко вперед. Цифровые двойники, загруженные в базу на первых этапах ее создания, во многом не отвечают современным требованиям. Становится ясно, что часть цифровых копий музейных предметов, уже находящихся в каталоге, придется заменять более совершенными. Вторая проблема связана с технической оснащенностью. В маленьких провинциальных музеях оцифровка коллекций зачастую ведется с помощью бытовых смартфонов сотрудниками, не обладающими профильными знаниями в области цифровых технологий. Профессиональную съемку с использованием специального оборудования сегодня могут себе позволить далеко не все музейные организации. Пригласить для этой цели специалистов крайне затруднительно из-за отсутствия соответствующих статей расходов в бюджетах музея. У кадровой проблемы оцифровки музейных коллекций есть и еще один аспект. У каждого сотрудника имеется внушительный перечень задач и обязанностей согласно занимаемой должности. Оцифровка предметов, как правило, — дополнительная нагрузка на них, на нее нужно изыскивать время, отрываясь от основной деятельности. Из-за этого в сопроводительной информации к изображениям предметов встречаются неточности, ошибки и даже банальные опечатки.

Не во всех музеях завершена работа по загрузке данных в Госкаталог. Есть сомнения в том, что формирование его будет закончено в установленные сроки. В любом случае предстоит большая работа по устранению ошибок и недочетов. Не стоит забывать и о том, что каталог — система динамическая, а технологии идут вперед семимильными шагами.

«Система постоянно совершенствуется, — уверяет Лев Ноль. — Однако пополнение каталога выявило ряд проблем в самой структуре базы данных, к решению которых, вероятно, приступят уже после того, как он будет сформирован. В идеале у нас должно получиться единое музейное пространство, доступное из любой точки страны как для профессионалов, так и для широкого круга пользователей». Так что работа над этой фантастически масштабной базой данных по нашему культурному наследию будет продолжена. Но уже сформированной частью могут пользоваться как музейщики, так и обычные пользователи. Разумеется, уровень доступа у них различен: в базе данных есть разделы, куда непосвященным вход воспрещен. В том числе и в целях обеспечения сохранности бесценных шедевров и безопасности музеев.

«Госкаталог — структура очень нужная, — уверена генеральный директор Дальневосточного художественного музея, почетный член президиума НП АДИТ Наталия Толстая. — И не только для того, чтобы поставить на единый учет все музейные сокровища страны. Это огромный потенциал и для экспозиционной, и для исследовательской работы. Зная, какой музей чем обладает, легче создавать межмузейные проекты. Можно отыскивать “потерявшиеся” во времени произведения искусства, когда известно, что у такого-то мастера была такая-то работа, а вот местонахождение ее неизвестно. Появится возможность уточнять атрибуцию предметов, воссоединять разлученные парные предметы, комплекты, ансамбли, оказавшиеся в музеях на разных концах страны. Каталог будет незаменимым инструментом для научно-исследовательской работы. Думаю, что в ближайшие лет десять благодаря Госкаталогу нас ждет немало интересных открытий».

Говорить на одном языке

Использование мультимедийных технологий в экспозиционной, просветительской и рекламной деятельности открывает перед музеями большие возможности. Разместив на сайте виртуальные экскурсии по залам или гиды по отдельным коллекциям, галерея может привлечь к себе внимание жителей из любой точки страны. С одной стороны, потенциальный посетитель получает возможность составить представление о музее и заблаговременно спланировать визит. С другой, галереи, находящиеся в отдаленных или труднодоступных уголках страны, обретают известность и заинтересованную аудиторию. С помощью онлайн-лекций, мастер-классов, конкурсов можно расширять круг друзей музея, помогать вести активную и насыщенную жизнь людям с ограниченными возможностями, задавать новые ориентиры для подрастающего поколения.

Принято считать, что мультимедиа — это ставка на детей и молодежь, на те поколения, что буквально выросли с гаджетами в руках и именно с их помощью привыкли познавать мир. До недавнего времени часто приходилось слышать опасения, что если до любого музея можно «добраться» за два клика, человек в реальности никуда ходить не будет. Однако практика показывает, что те, кому лень встать с любимого дивана, как правило, и по виртуальным музеям не путешествуют. У них другие интересы. Большинство людей, увидев на экране монитора цифровой двойник шедевра, проникаются желанием увидеть его собственными глазами. Мы приходим в музей не столько за информацией о том или ином виде искусства, а за впечатлениями и эмоциями. А наиболее яркие и запоминающиеся из них возникают при непосредственном контакте.

«По мере того как музеи осваивают мультимедиа и другие технологии, они все меньше их боятся, — считает и. о. заведующего кафедрой музеологии факультета истории искусств РГГУ Мария Стефко. — Важно, чтобы все технологии были про подлинность. Даже молодежь, которую часто упрекают в зависании в виртуальной реальности, рано или поздно приходит к пониманию, что есть подлинные вещи, с которыми важно общаться один на один, без четвертой стены, которую создает панель экрана. Цифровые технологии так или иначе приводят человека в музей, к общению с вечностью, ощущения от которого ни с чем не сравнить. Ведь музейный предмет — это кусочек настоящего прошлого».

Есть немало ситуаций, когда они просто незаменимы. Например, если в экспозиции необходимо представить предмет, без которого она не сможет в полной мере осветить тему, которой посвящена, или не произведет на посетителя должного впечатления, но сам предмет утрачен или находится в собрании другого музея. Для организаций, работающих с археологическим наследием, посвященных отдаленным историческим периодам, от которых сохранилось мало материальных памятников, мультимедиа — один из самых востребованных инструментов.

«Современному человеку порой бывает очень сложно представить, как его предки жили триста, пятьсот или тысячу лет назад. На помощь ему приходит дополненная реальность. Мы занимаемся экспонированием предметов археологии. А она, как известно, в большинстве случаев работает с фрагментами. Выставлять просто артефакты, за исключением уникальных, цельных предметов, без грамотного сопровождения — бессмысленно. Отсюда наш интерес к цифровым технологиям, дающим возможность как можно полнее представить экспонаты», — делится директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко.

Использование мультимедиа в экспозиционной деятельности требует взвешенных и продуманных решений. Они — помощники музейщика, а не самоцель. То же самое можно сказать и о применении искусственного интеллекта. «ИИ — инструмент и не более того, — уверен Лев Ноль. — В сущности за громким термином стоит всего-навсего комплекс программ, написанных человеком для решения определенного класса прикладных задач. В строгом значении слова интеллектом он не является. Во всяком случае, на сегодняшний день. Ибо никакой комплекс программ пока не обладает ключевым качеством интеллекта — самосознанием».

Например, мультимедиа практически невозможно органично вписать в интерьер дома-музея или усадьбы. Сделать так, чтобы не была разрушена неповторимая атмосфера места, чрезвычайно сложно. Музей-заповедник «Усадьба “Мураново”» совместно с IPQuorum и Российским государственным художественно-промышленным университетом им. С. Г. Строганова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив осуществляет проект создания цифровых двойников некоторых предметов мебели из своего собрания. Они будут не только загружены в Госкаталог наряду с другими музейными объектами, но и представлены посетителям.

«“Мураново” обладает самой полной мемориальной коллекцией мебели, принадлежавшей семействам двух выдающихся русских поэтов — Евгения Абрамовича Боратынского и Федора Ивановича Тютчева, — рассказывает директор музея Александр Богатырев. — Она находится в экспозиции, но наши гости не могут к ней подойти, рассмотреть, как она устроена и как использовалась. А ведь в мебели это всегда самое интересное. Гости часто задают нашим экскурсоводам массу вопросов. Динамичные 3D-модели — оптимальное решение данной проблемы: посетители смогут на мониторах все увидеть своими глазами. Созданный в ходе проекта электронный контент будет загружен в тач-панели, которые будут установлены в залах музея. Наши гости, управляя сенсорными экранами, смогут рассмотреть экспонаты со всех сторон, заглянуть внутрь и узнать много интересного о том, как ими пользовались хозяева усадьбы. Мы нашли выход в стилизации сенсорных панелей под конторки XIX века. Они не будут выбиваться из канвы исторической экспозиции».

Использование IT в музейной деятельности — тема обширная. Полностью осветить ее в одной публикации не представляется возможным. Но главный вывод будет краток: цифровой переход для музеев, о котором так много говорится в последнее время, — это возможность сделать доступным наше бесценное культурное достояние не только для нынешних, но и для будущих поколений.

Виктория ПЕШКОВА