В Generative Gallery открылась процессуальная инсталляция EPHEMERA

EPHEMERA — процессуальная инсталляция коллектива медиахудожников OUROBOROS, созданная в партнерстве с FLOWERBAZAR и Generative Gallery, в сердце которой — хрупкая экосистема, где живая цветочная экспозиция вступает в поэтический диалог о времени с цифровой материей.

Инсталляция, собранная из тысяч цветов, заполняет все пространство галереи и становится одновременно холстом и соавтором цифровых проекций, созданных коллективом медиахудожников OUROBOROS.

«Это не просто визуальный объект, а процесс, который будет разворачиваться у зрителя на глазах: из пика цветения – в распад, из света – в тусклое послевкусие. Проецируемые образы размываются и фрагментируются синхронно с естественным увяданием цветов. Этот процесс не является иллюстрацией упадка, но празднованием красоты трансформации, осознанным наблюдением за эволюцией форм», — рассказывает Павел Тюн, сооснователь коллектива медиахудожников OUROBOROS.

EPHEMERA обращается к восточной философии мимолётного и ценности недолговечного — от ханами («любование цветами») до моно-но аварэ («патетика вещей») и перенося её в современную реальность с концепциями цифровой деградации и планируемого устаревания медиа и сопоставляя органические процессы увядания с дигитальными. «В современную эпоху цифрового бессмертия, когда информация кажется неподвластной времени, наше отношение к хрупкости и недолговечности меняется. Мы окружены виртуальными конструкциями, существующими вне естественных циклов увядания и возрождения», — говорит Анна Смирнова, руководитель и куратор Generative Gallery.

Композитором выступил Александр Василенко. Звук в инсталляции напрямую отражает то, что ощущает посетитель в моменте: все, что «теряет цвет» визуально теряет «обертона» и в звучании.

«Для нас живые цветы полноценный соавтор инсталляции. Мы работаем с ними в момент расцвета: когда форма, цвет и аромат достигают предела. Этот пик — точка напряжения между жизнью и её постепенным исчезновением. Мы не стремимся сохранить идеальное состояние, а, наоборот, позволяем природе прожить свой естественный цикл прямо в пространстве работы. Так увядание становится не утратой, а продолжением движения, в котором красота проявляется через изменение», — Ольга Белецкая, основатель и руководитель компании премиального оформления событий FLOWERBAZAR.

«Мы делаем видимым то, что обычно ускользает от человеческого глаза: постепенное угасание жизненной энергии цветов. Это своего рода технологически усиленное созерцание, позволяющее зрителю пережить этот процесс трансформации в ускоренной и визуально обогащенной форме», — заключает Павел Тюн.