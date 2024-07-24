В Госдуме при поддержке СИБУРа открылась выставка «Менделеев. Синтез России»

23 июля в Государственной Думе при поддержке Финансового Университета, СИБУРа и Комитета ГД по экономической политике открылась выставка «Менделеев. Синтез России», посвященная вкладу великого ученого, химика, новатора и визионера в достижение экономической независимости страны. Менделеев, который всемирно известен как ученый-первооткрыватель периодического закона химических элементов, многие годы посвятил вопросам развития промышленности на Урале и в Сибири, а его труды способствовали активной индустриализации страны в конце XIX века.

В экспозиции отражены результаты исследования Менделеевым народонаселения России и приведен его ответ на вопрос – кто мы, как нация? Приведены заветные мысли ученого о необходимости всестороннего сотрудничества России с Китаем. Выставка подчеркивает особую роль Менделеева в поддержке национальной промышленности, рассказывает о его участии в работе правительственных комиссий, в качестве почетного члена Департамента торговли и мануфактур Министерства финансов и как представителя бизнеса. Включены архивные документы, касающиеся особых поручений ученому со стороны Министерства финансов, Государственного банка, Императорского Вольного экономического общества, а также его сотрудничества с крупными предпринимателями.

В присутствии депутатов, лидеров фракций, почетных выпускников Финансового университета и представителей СИБУРа выставку открыл первый заместитель Председателя Госдумы Александр Жуков. Политик отметил значительный вклад Менделеева сразу в несколько сфер развития Отечества: «Он стремился к тому, чтобы сделать экономику России как можно более сильной и независимой от влияния иностранных государств. Занимался транспортными проблемами, проблемами народонаселения – везде выступал передовыми для своего времени идеями», – сказал представитель фракции «Единая Россия».

В открытии выставки также приняла участие член правления, управляющий директор СИБУРа Марина Медведева. «Менделеев — популяризатор науки, промышленности, визионер и новатор, горизонты мысли которого во многом опережали время. Сегодня мы видим, что мечты и планы Менделеева о строительстве в Сибири всевозможных видов заводов, фабрик сбылись. СИБУР воплощает в реальность то, что великий ученый предсказал и для чего создал основу более 150 лет назад. В Тобольске, родине Менделеева, СИБУР построил крупнейшее в России нефтехимическое предприятие «ЗапСибНефтехим». Благодаря нему были полностью обеспечены потребности страны в основных видах полимеров и заложена база для создания множества синтетических материалов, без которых невозможно представить современную жизнь», — отметила Марина Медведева.

В свою очередь, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов добавил: «Это был настоящий патриот. Это был деятель, которого современники сравнивали с Ломоносовым. И не случайно его День рождения, 8 февраля – это День российской науки. Мы, наверное, не найдём ни одной отрасли науки, где бы Менделеев не сделал открытие. Его труды по химии – это менее одной десятой от всех его трудов. А всего у него около полутора тысяч трудов в самых разных сферах».

2 февраля 2024 года, в день 190-летия великого ученого, Дом полимеров СИБУРа в рамках международной выставки-форума «Россия» дал старт «Году Менделеева», положив начало крупным образовательным инициативам, посвященным знаменитому русскому химику. Проекты знакомят широкую аудиторию с наследием великого ученого и инноватора, а также рассказывают о современных достижениях нефтегазохимической отрасли России, у истоков которой он стоял.