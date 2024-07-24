РОСИЗО открыл выставку «Практика ощущения. Звук»

РОСИЗО представил уникальный проект, исследующий российскую звуковую экспериментальную культуру первой трети ХХ века и современные звуковые опыты. Выставка охватывает три зала, где посетители могут исследовать звук через различные объекты, шум, тишину, изобразительное искусство и даже свое тело.

Экспозиция включает музыкальные и шумовые инструменты, архивные документы, графику и живопись. Особое внимание уделено работам Соломона Никритина, Михаила Матюшина, Алексея Крученых и Казимира Малевича, включая ранний вариант «Черного квадрата». Специальный проект выставки — звуковые «точки», доступные по QR-коду, расположены в парке «Горка».

Выставка «Практика ощущения. Звук» является не просто экспозицией, а глубоким исследованием и масштабным перформансом с интерактивными зонами и уникальным звуковым сопровождением. Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова отметила, что это событие продолжает успех предыдущего проекта «ДК СССР».

«Создание выставки — заслуга талантливых кураторов Алины Корень и Аллы Цехмистренко, которые сделали большой вклад в развитие темы звука», — подчеркнула она.

Куратор выставки Алла Цехмистренко отметила, что экспозиция исследует физические явления звука и его восприятие. Три зала выставки предлагают различные возможности для изучения и расширения аудиального опыта через объекты, шум, тишину и изобразительное искусство. «Выставка — это не только наше исследование, но и размышление о том, что есть звук в нашей жизни и как он меняется», – добавила Алла Цехмистренко.

Алина Корень, второй куратор выставки, подчеркнула важность связи между исторической звуковой культурой 20-30-х годов прошлого века и современными исследованиями. Команда работала с современными композиторами, включая Ксению Кручински, чья музыка оживила инсталляции и проекты выставки. «Мы благодарим всех, кто принял участие в создании этого нестандартного проекта», — сказала Алина Корень.

Посетителям выставки представлены и материалы исследований по «биомеханике звука» Соломона Никритина, футуристической оперой Михаила Матюшина и Алексея Крученых «Победа над солнцем», оригинальными рисунками Казимира Малевича, включая ранний вариант «Черного квадрата». Также будет представлена «звуковая история места» — пространства Усадьбы Тургеневых-Боткиных, где сегодня располагается РОСИЗО.