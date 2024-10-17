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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Русский Аквамен: Михаил Тройник рассказал о подготовке к роли в фильме «В баню!»

editor
By editor
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михаил тройник - комедия в баню

Актер Михаил Тройник («Папаша в бегах», «Библиотекарь», «Вызов») давно стал «своим» для российского зрителя благодаря народным ролям, но таким глубоким и разносторонним, как в фильме «В баню!», его, кажется, еще никто не видел. Картина складывается из парадоксального сочетания: зритель озабочен судьбой главного героя, но при этом во всем происходящем чувствуется легкость, беззаботность – как в настоящей бане!

На этапе производства съемочная группа много времени провела в различных банных комплексах, многие подумают – рай, но для Михаила Тройника это стало одним из вызовов, хотя сам актер вспоминает об этом с улыбкой: «Я никогда в своей жизни не сталкивался с таким количеством воды. Мы перепробовали все виды бань и находились в воде большую часть съемок. На съемках все шутливо называли меня «русским Акваменом» или «русским Джейсоном Момоа» – это приятно, но мало утешает, когда сидишь в воде такой температуры, что можно чай заваривать».

Фильм претендует на звание одной из главных народных комедий года. Ироничная интонация, дух спортивных соревнований и мотивы классических советских комедий вроде «Иронии судьбы» влюбляют с первых кадров. Искрометный юмор новинки оценят поклонники «Особенностей национальной охоты» и фильма «Горько!». Веселые приключения главных героев и теплая атмосфера банного отдыха согреют в промозглый ноябрь, позволят расслабиться и отвлечься от забот. Если вас все запарило, то вы точно захотите посмотреть это кино!

Жизнь прораба Ивана Плотникова — в обаятельном исполнении Михаила Тройника — давно летит под откос из-за его мягкого характера и привычки все терпеть. Старый друг и партнер, роль которого играет Федор Лавров («По щучьему велению», «За Палыча!»), увольняет его из компании, а жена в исполнении Юли Александровой («Звоните ДиКаприо», «Горько!», «Слово пацана») выгоняет Ивана из дома. Жизнь не складывается, а неудачи идут одна за одной.

Михаил Тройник выделяет эту роль как одну из самых интересных для него в качестве актера: «Мой персонаж невероятно трогательный и добрый. Он как русский медведь – сильный и мужественный, но в то же время ранимый и наивный, будто герой сказки. Нельзя не сопереживать ему. Этот контраст в образе стал для меня ключевым при подготовке к роли. Наверное, трогательный — главное качество моего персонажа, которым его можно описать».

Все меняется, когда он волею случая попадает в баню на чемпионат России по парению. Чуть не оказавшаяся роковой привычка терпеть может стать золотым билетом в новую жизнь. Для героя нет равных в парилке! Плотников начинает подготовку, чтобы вернуть уважение родных, снова поверить в свои силы и побороться за главную награду – денежный приз. Это может решить многие его проблемы, но для начала придется попариться.

Фильм покажет, что баня – это не только расслабляющий, но и яркий, зрелищный опыт, который может быть очень разнообразным, и даже состязательным. Смешные герои, жизненные ситуации и отсылки к комедиям того самого советского кинематографа помогут зрителям выпустить пар после трудовой недели!

Тем, почему надо обязательно смотреть этот фильм, поделился и сам Михаил Тройник: «Во-первых, это доброе кино про семейные ценности и теплые, дружеские отношения. Главный герой проходит все испытания, которые ему выпадают, и остается верен светлым идеалам, обретая веру в себя. Во-вторых, он о бане, которая занимает важнейшее место в нашей культуре: она объединяет и сближает людей».

в баню - комедия для всей семьи

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