Фестиваль кубинского кино стартовал в городах России

Поклонники латиноамериканского кино и кубинской культуры увидят четыре фильма: социальные и исторические драмы. В их числе картины известного кубинского режиссера Фернандо Переса, у которого более 40 побед и около 20 номинаций в различных международных кинофестивалях, включая такие престижные киносмотры, как Берлинале, Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне, кинофестиваль независимого кино «Сандэнс» и другие. Российским зрителям покажут две работы этого режиссера: историческую драму «Хосе Марти: глаз кенаря» (2010 г.) и драму, рассказывающую об историях любви в период пандемии коронавируса, «Рассказы другого дня» (2021 г.).

Также в программе Фестиваля кубинского кино – два совместных проекта СССР и Кубы. Организаторы считают, что особое внимание зрителей привлечет знаменитый фильм «Я – Куба» от режиссера картины «Летят журавли» Михаила Калатозова. Сценарий был написан советским поэтом Евгением Евтушенко и кубинским писателем Энрике Пинеда Барнетом. Евтушенко несколько раз приезжал на Кубу и посвятил революционным преобразованиям цикл стихов, а в 1963 году закончил поэму в прозе «Я – Куба», которая и легла в основу сценария. Визуальные операторские решения в фильме заслужили признание мировых критиков, режиссёров и кинооператоров. В 1996 году картина получила награду Национальной ассоциации кинокритиков США.

Еще одна совместная работа кубинских и советских кинематографистов, драма «Капабланка» режиссера Мануэля Эрреры, рассказывает о приезде в Москву кубинского шахматиста, сотрудника Министерства иностранных дел Хосе Рауля Капабланки и о его любви к русской балерине. В фильме сыграли известные советские актрисы Галина Беляева («Мой ласковый и нежный зверь», «Ах, водевиль, водевиль…») и Марина Яковлева («После дождичка в четверг», «Однажды двадцать лет спустя»).

Фестиваль открывается драмой «Хосе Марти: глаз кенаря» в московском кинотеатре «Иллюзион». Церемонию открытия посетят представители кубинской делегации: вице-президент Кубинского института кинематографического искусства и промышленности (ИКАИК) Янин Мартинес и режиссер Роландо Альмиранте.

В программе:

«Хосе Марти: глаз кенаря» (2010 г., реж. Фернандо Перес) – историческая драма. История о юности национального героя Кубы Хосе Марти, сражавшегося за независимость Кубы от Испании. Будущий «Апостол свободы» учится и взрослеет

в условиях испанского колониального владычества. Картина получила кинопремию Ariel Awards (2011) как лучший латиноамериканский фильм.

– историческая драма. История о юности национального героя Кубы Хосе Марти, сражавшегося за независимость Кубы от Испании. Будущий «Апостол свободы» учится и взрослеет в условиях испанского колониального владычества. Картина получила кинопремию Ariel Awards (2011) как лучший латиноамериканский фильм. «Рассказы другого дня» (2021 г., реж. Фернандо Перес) – драма. Шесть историй о любви в период пандемии коронавируса. Персонажи раскрываются в условиях изоляции и одиночества, приобретают новый опыт, переживают новые эмоции. Фильм получил награду как «Лучший фильм» на Гаванском кинофестивале в Нью-Йорке в 2022 году.

– драма. Шесть историй о любви в период пандемии коронавируса. Персонажи раскрываются в условиях изоляции и одиночества, приобретают новый опыт, переживают новые эмоции. Фильм получил награду как «Лучший фильм» на Гаванском кинофестивале в Нью-Йорке в 2022 году. «Я – Куба» (1964 г., реж. Михаил Калатозов, СССР-Куба) – драма. Фильм посвящён революционным событиям на Кубе и состоит из четырех новелл. Картина показывает, как в сердцах кубинцев зрел протест против бесправия и насилия, крепла воля к борьбе, как они вступали в бой против угнетателей, чтобы их страна могла стать Островом Свободы.

– драма. Фильм посвящён революционным событиям на Кубе и состоит из четырех новелл. Картина показывает, как в сердцах кубинцев зрел протест против бесправия и насилия, крепла воля к борьбе, как они вступали в бой против угнетателей, чтобы их страна могла стать Островом Свободы. «Капабланка» (1986 г., реж. Мануэль Эррера, СССР-Куба) – драма. 1925 год, в Москву на международный шахматный турнир приезжает известный кубинский шахматист, сотрудник Министерства иностранных дел Хосе Рауль Капабланка. Его появление в советской Москве в условиях реакционной диктатуры Мачадо ставит под сомнение дальнейшую дипломатическую карьеру Капабланки.

В 2024 году Фестиваль российского кино в Республике Куба был организован РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и Фонда кино. Были представлены фильмы: «Воздух», «Вызов» «По щучьему велению», «Чебурашка», «Чемпион мира», «Я делаю шаг» и «Снегирь». Картины зрителям представили режиссер Алексей Герман-младший и художник-постановщик Елена Окопная («Воздух»), режиссер Александр Войтинский («По щучьему велению»), режиссер и продюсер Ольга Акатьева («Я делаю шаг»), актер Анатолий Кот («Чемпион мира»).