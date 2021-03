В киноцентре «Октябрь» состоялась премьера масштабного фильма о сильных женщинах «ОНА-ОКЕАН»

26 февраля 2021 года в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялся премьерный показ полнометражного документального фильма «ОНА-ОКЕАН» режиссера Инны Блохиной. В широкий прокат картина выйдет 4 марта, в преддверии Международного женского праздника.

Это зрелищный и вдохновляющий документальный фильм о девяти сильных женщинах разного возраста и национальности, которых объединяет любовь к океану. Серфинг, фридайвинг, морские исследования – каждая героиня по-своему открывает для себя удивительную силу водной стихии. В фильме приняли участия такие известные женщины, как чемпионка мира по серфингу Кеала Кеннелли и легендарная женщина – морской биолог Сильвия Эрл, а так же широко известная защитница акул Оушен Рамзи.

Московским зрителям картину представили: режиссер Инна Блохина, режиссер монтажа Виктор Ращупкин и российский серфер и писатель Никита Замеховский.

После показа состоялось обсуждение фильма, в котором приняли участие героини картины: чемпионка мира по серфингу Кеала Кеннелли и восьмикратная чемпионка по SUP гребле на длинные дистанции Андреа Моллер. Общение звезд мирового масштаба с залом происходило в формате онлайн.

Первыми зрителями «ОНА-ОКЕАН» в России стали представители СМИ, представители крупнейших серферских сообществ, а также, поклонники полнометражного документального кино.

Сьемки фильма «ОНА – ОКЕАН» проходили в Америке, Индонезии, Португалии, на Азорских и Гавайских островах. Международная съемочная группа трудилась над фильмом долгих 6 лет, чтобы вы смогли увидеть всю красоту Океана и почувствовать удивительный мир поистине экстраординарных женщин!

Фильм завоевал 8 наград на престижных зарубежных кинофестивалях и вышел в кинотеатральный прокат в Америке в октябре 2020 года, в ноябре – в Австралии и Новой Зеландии, где уже успел собрать полные залы. В России на больших экранах фильм можно увидеть уже на этой неделе: «ОНА-ОКЕАН» в кино с 4 марта!

* * *

Фильм «ОНА-ОКЕАН» создан BLUE FOX ENTERTAINMENT и INWAVES PRODUCTION при поддержке Александра Рослякова и компании ONEGO.

Фильм получил наивысшие оценки и отличные рецензии среди американских критиков и в международной прессе – The MOVIE GOURMET, MEN’S JOURNAL, THE SURFER, WOMEN AND HOLLYWOOD, SURFLINE, SURFER GIRL MAGAZINE, SURFAID, DECIDER, LOS-ANGELES TIMES и других известных изданиях. Мировой релиз фильма освещали такие телеканалы, как CNN, BBC, CTV, Spectrum News, Hawaii News.

Герои фильма: ЧИНТА ХЕНСЕЛ – профессиональный серфер из Индонезии, КОКО ХО – профессиональный серфер с Гавайев, дочь легендарного серфера Майкла Хо, ОУШЕН РАМЗИ – “заклинательница акул”, морской биолог, АННА БАДЕР – 7-ми кратная чемпионка мира по прыжкам в воду, КЕАЛА КЕННЕЛЛИ – чемпионка мира по серфингу 2018, легенда серфинга, победительница XXL Billabong Awards (WSL) “Barrel of the year 2016“, АНДРЕА МОЛЛЕР – профессиональный каноист и серфер, 8-ми кратная чемпионка мира по SUP гребле на большие расстояния, РОУЗ МОЛИНА – фридайвер, профессональная танцовщица, ДЖЕННИ ЧЕССЕР – икона серфинга, мать легендарного серфера Тода Чессера, который погиб на больших волнах, СИЛЬВИЯ ЭРЛ – первая в мире женщина – морской биолог, известный «пионер глубоководных исследований и сохраниения океана».

Фильм «ОНА – ОКЕАН» – это девять искренних историй, потрясающих своей глубиной. Девять удивительных женщин с разных уголков Планеты от 12 до 85 лет, посвятивших себя Океану, раскроют свою жизнь. Мы заглянем в их мир – мир настоящих женщин! В фильме мы будем взрослеть с двенадцатилетней индонезийской девочкой Чинтой Хэнсел – надеждой своего отца-шейпера с Гавайев, которая мечтает стать чемпионкой мира по серфингу. Будем побеждать с легендами мирового серфинга – Коко Хо и Кеалой Кеннели, которые добились невероятных высот в профессиональном спорте и покорили волны, по мощи равные цунами.

Мы будем плавать с акулами без клетки со знаменитой заклинательницей акул Оушн Рамзи, спрыгнем с клифа высотой в 23 метра с чемпионкой мира по фридайвингу Анной Бадер и на одном дыхании погрузимся в

голубую бездну вместе с фридайвером из Чили – Розой Молиной. Мы отправимся на самое дно океана в глубоководной субмарине с первой в мире женщиной – морским биологом Сильвией Эрл, посвятившей всю свою жизнь изучению и спасению мирового Океана.

Все эти невероятные женщины захотели стать частью Океана и нашли в себе силы идти вперед наперекор судьбе, воплощая свои самые смелые мечты в реальность!

«Инна Блохина и ее команда операторов и режиссеров-монтажа создали поистине визуальное произведение искусств в 4К. Подводные и серф-кадры впечатляют!» написал о фильме «ОНА – ОКЕАН» журнал The Movie Gourmet.

А Джон Коен из Men’s Journal сказал о фильме «ОНА – ОКЕАН» «Это истории женщин, вся жизнь которых посвящена Океану, рассказанные с точки зрения женщины-режиссера … Это большая редкость, чтобы женщина смогла рассказать так глубоко истории других женщин».

Тод Джоргенсон из Cinemalouge так же заметил «Одни только захватывающие дух визуальные эффекты делают этот фильм («ОНА – ОКЕАН») достойным наследием документальных фильмов о серфинге».

Хронометраж: 99 мин.

Жанр: документальный фильм, 12+.

