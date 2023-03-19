Российские мультфильмы будут смотреть дети всех стран-членов ШОС

В 2023 г. российские анимационные студии приступят к тесному сотрудничеству с партнерами из стран-участников ШОС. Шанхайская организация сотрудничества включает в себя 8 государств-членов (Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан), а также государств - наблюдателей (Афганистан, Иран, Монголия, Белоруссия, Камбоджа, Азербайджан, Армения, Непал) и государств - партнеров по диалогу (Турция и Шри-Ланка).

В онлайн-формате прошел первый семинар «Креативная экономика государств-членов ШОС», организованный Минэкономразвития РФ. Результатом семинара стали договоренности о программе совместных мероприятий, которые стартуют уже в этом году.

В семинаре приняли участие исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова, генеральный директор CCTV Animation Group, исполнительный вице-президент Ассоциации анимационного кино Китая Цай Чжицзюнь, финансовый аналитик государственной программы развития «Казаханимация» Айдар Омаров, продюсер анимационных фильмов Айбике Рахимжанова.

Взаимодействие креативных индустрий, в том числе анимационных студий, будет происходить по нескольким направлениям. В настоящий момент идет обмен контактами потенциальных партнеров. ААК вынесла на рассмотрение участников семинара предложение провести питчинг проектов компаний стран-членов ШОС для поиска возможных коллабораций, а также разослать приглашения на предстоящие индустриальные мероприятия, которые пройдут в России в 2023 г. Будет разработан сквозной календарь проектов и индустриальных мероприятий для производителей и дистрибьюторов контента и СМИ. В июне 2023 г. российская делегация примет участие в China International Cartoon&Animation Festival (CICAF) в Китае при поддержке Московского экспортного центра.

На семинаре обсудили роль анимации в креативных индустриях, качественный скачок студий государств - членов ШОС в развитии производства анимационного контента, меры для реализации совместных проектов по производству анимационного контента, технологии и практики, которые позволят вывести контент государств - членов ШОС на новый уровень.

Ирина Мастусова представила индустрию анимационного кино России и ряд успешных кейсов коллабораций российских мейджоров – Группы компаний «Рики», киностудии «Союзмультфильм», СТС Медиа, студий «Воронеж», «Киноатис», «Мельница», «Анимаккорд», «Паровоз» с партнерами из стран - членов ШОС.

Исполнительный директор ААК привела статистику постоянного роста в производстве российской анимации: объем – более 20 млрд. рублей, 150 часов нового контента за последний год, более 5 000 видов лицензионной продукции, объем рынка лицензионной выручки – 3 млрд. рублей, объем экспорта – 7 млрд. рублей. На сегодняшний день в российской анимационной индустрии работают более 80 компаний и более 5000 человек.

По словам Мастусовой таким ростом российская анимационная индустрия обязана в первую очередь поддержке со стороны государства и государственных институций: Министерства культуры РФ и Фонда кино, Минцифры РФ, Российского экспортного центра, РОСКИНО, Московского экспортного центра и Агентства креативных индустрий Москвы.

Ирина Мастусова поблагодарила Минэкономразвития РФ за сотрудничество и за организацию семинара, который даст начало новому витку присутствия российских креативных индустрий в странах-участниках ШОС:

«Особый упор я бы хотела сделать на разработку совместных проектов стран–участников ШОС. Мы готовы предложить проведение индустриального форума по креативным индустриям и по анимационному кино. Приоритетное направление сотрудничества - организация дистрибуции контента между нашими странами. Мы сделаем все возможное для того, чтобы Россия максимально дистрибутировала контент в страны ШОС. Ассоциация анимационного кино ставит перед собой непростую задачу: чтобы в странах-членах ШОС был широко представлен российский анимационный контент, а мы бы лучше знали анимационную продукцию наших партнеров. Российские мультфильмы смогут смотреть дети всех стран-членов ШОС».

Анимация является одной из ключевых отраслей креативных экономик разных стран и демонстрирует стабильный рост. Анимационное кино считается наиболее подходящей продукцией для продвижения на зарубежных рынках благодаря уникальным образам и общечеловеческим ценностям, представленных в контенте. Российская анимация делает заметные успехи на внешних рынках, появляются все новые возможности для различных коллабораций, обмена опытом и ресурсами.

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