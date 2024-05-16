В Манеже открылась Московская неделя интерьера и дизайна

Сегодня в Манеже открылась IV Московская неделя интерьера и дизайна. В первый день выставки прошел показ для профессиональной аудитории, выступление мировых экспертов в дизайне и питч перспективных проектов, а у входа в Манеж собрались огромные очереди.

В этом году выставка началась с нового формата — показа для профессионалов индустрии дизайна. Представители компаний и индивидуальные предприниматели смогли в спокойной обстановке изучить новые предложения от производителей, обменяться контактами и заключить соглашения о сотрудничестве.

К концу закрытого показа у Манежа собрались очереди из посетителей, которые с нетерпением ждали момент, когда выставка откроет свои двери для широкой аудитории. Начиная с 15:00 выставочное пространство Московской недели интерьера и дизайна наполнилось посетителями и шумными обсуждениями новинок.

Деловая программа в этом году пополнилась ведущими мировыми экспертами. Участница рейтинга топ-25 дизайнеров по версии Do-school (Германия) Кавита Чаудари рассказала про особенности бизнеса в креативной среде, какие есть векторы развития и ресурсы, как масштабировать свой бренд через социально значимые проекты.

«Мне очень понравилась Москва, тут поистине уникальная архитектура, давно хотела приехать в Россию. Выставка собрала уникальные решения от российских дизайнеров, очень интересно наблюдать за ходом дизайнерской мысли. Мы уже много лет работаем в России, сейчас этот рынок выходит в топ-10 по количеству наших клиентов, именно поэтому мы приняли решение открыть тут представительство, и вот нашему магазину в Самаре уже 5 лет. Очень ждем сотрудничества с местными галереями и дизайнерами», — Кавита Чаудари

Также в сессиях выставки приняли участие архитекторы самых амбициозных проектов современности. Тарик Хайят, экс-руководитель отделения Zaha Hadid Architects на Ближнем Востоке, основатель Tariq Khayyat Design Partners (TKDP), рассказал о самых амбициозных проектах. Хуссейн Бакри, главный архитектор Akon City, который проектирует город будущего в Сенегале по образу Ваканды, обозначил современные тенденции городского дизайна.

Для российских производителей главным деловым событием первого дня выставки стал приезд международных байеров и B2B-сессия с импортерами из Индии. Сунил Дхами, советник по международным отношениям Совета по развитию торговли Индии, обозначил важность мероприятия для индийских производителей и предложил сотрудничество российским коллегам: «Индия — самая густонаселенная страна в мире, и это, конечно, большой плюс для предпринимателей. Высокий спрос дает много возможностей для развития бизнеса в Индии. Приглашаю производителей мебели из России участвовать в индийских кластерах».

В деловой программе также участвовали ведущие российские эксперты и перспективные молодые дизайнеры. В рамках одной из сессий прошла презентация проектов в области предметного, промышленного и интерьерного дизайна, где были показаны новые амбициозные проекты от начинающих дизайнеров. Модератором сессии выступила Вера Жажина, выпускница Politecnico di Milano, дизайнер, программный директор Московской недели интерьера и дизайна. Также директор Московского музея дизайна, Александра Санькова, провела сессию «Культурный код». Эксперты обсудили сохранение традиционных российских черт в современном дизайне, наследие и новые идеи для развития традиционного дизайна в России.

Для посетителей организаторы подготовили насыщенную деловую программу, стенды с продукцией от сотен производителей с возможностью купить понравившуюся вещь, иммерсивное шоу, зону краш-тестов, уникальные арт-объекты и многое другое.