Вернуться на сцену и обрести себя: история Натальи Рощиной

«Люди говорят, что мою музыку невозможно слушать фоном. На концертах она погружает в какой-то определенный мир».

Наталья Рощина — финансист с гитарой, автор песен и мама двоих детей, но главное — человек, который не боится следовать за музыкой, куда бы она ни вела. В её истории — детские аккорды, показанные отцом-самоучкой, долгий перерыв и возвращение на сцену. Наталья вернулась, чтобы петь о самом важном: о боли, преодолении и свете, который рождается на их стыке. В интервью Наталья эксклюзивно делится заветной мечтой о сольном концерте и рассказывает, почему творчество для неё — не хобби, а способ жить.

– Наталья, здравствуйте. Начнем с истоков. Расскажите свою жизнь, как вы оказались в мире музыки?

– Я окончила музыкальную школу по классу фортепиано, была призером областных олимпиад по сольфеджио. После того, как я закончила музыкальную школу, я попросила папу- самоучка по гитаре показать мне несколько аккордов: тоника субдоминанта, доминанта в разных тональностях, которые легко взять на гитаре. И я тут же заиграла и сочинила свою первую песню. C 16 лет я начала уже сочинять музыку. До этого были песни и импровизации на фортепиано. Но дальше так складывалась моя жизнь, что я в профессиональном ключе не стала заниматься музыкой, а стала заниматься экономикой и финансами.

– И что же дальше было с увлечением музыкой?

– Поступила в университет, и в рамках моей студенческой жизни в общаге, в Государственном Университете Управления, у меня был самый плодовитый творческий период. Я очень много написала песен тогда, постоянно выступала на квартирниках в общаге, зажигала на студенческих тусовках. Дальше я пошла работать в международную аудиторскую компанию и бывшие коллеги меня помнят до сих пор как девушку с гитарой. Во все командировки я ездила с ней, там пела свои песни, Земфиру, Zombie и другие известные хиты. В общем, я была нестандартным аудитором (смеется). А первая моя проба что-то сделать с моей музыкой была, когда я перешла на новую работу. Я собрала свою первую группу: бас, гитара, барабаны и клавиши. Наш единственный крупный концерт в клубе «Трамплин» на Белорусской тогда собрал полный зал. Но творческие разногласия разрушили коллектив. В то время я встретила будущего мужа — музыканта, который какое-то время был нашим саунд-продюсером и помогал с аранжировками. Он очень сильно повлиял на мои музыкальные вкусы и заложил основы для дальнейшего развития в этой области. Но потом приоритеты сдвинулись больше в сторону семьи, рождения детей, и я очень сильно и надолго отвлеклась от музыки.

– И почему же решили вернуться обратно на сцену?

– Ну, с музыкой я никогда не расставалась — она всегда дома присутствовала и в обычной жизни, и на мероприятиях семейных, дружеских.. В 2022 году еще с мужем мы записали две песни: «Век» и «Rat race», которые можно послушать на всех площадках. Это была наша лебединая песня, так как потом моя семейная жизнь подошла к концу — в мае 2023 года мы с мужем расстались. Однако с этого момента пошел новый виток моей творческой деятельности. Мы собрались с моим другом — клавишником, с которым раньше играли, сделали с ним концерт в клубе «Экслибрис» на Чистых Прудах.

Потом — выступление в Пушкарёве. А в мае 2024-го состоялся мой первый сольник там же. И коллектив мой к тому моменту уже обновился, появилась виолончелистка, скрипачка и пианистка. Сейчас у нас чисто женский бэнд, квартет. Мы записываемся, репетируем, хотя я по-прежнему работаю в финансах и воспитываю двоих детей.

– А как формировались ваши музыкальные вкусы? Что вы слушали в детстве?

– Так как я училась в музыкальной школе, я слушала классику. Я могла по первым нотам узнать произведение. Это, наверное, спасло мой музыкальный вкус. Без этого музыкальный фон 90-х был бы совершенно другим. Я, как и все, рыдала под песни группы «Комбинация». (смеется) Дальше уже в институте пошел «Чиж», «Серьга», Земфира, западные артисты — Cranberries, Брайан Адамс, Стинг, конечно. Еще папа сильно повлиял — он любитель русских романсов. Мы с ним пели песни Есенина, «Выйду ночью в поле с конем» на 2 голоса.

– Расскажите про ваш творческий процесс и вдохновение. Как рождаются ваши песни?

– Обычно я сажусь писать и мне одновременно приходят и слова, и музыка. В эти моменты я понимаю, что я — канал, мне что-то сверху идёт, и всё. И я практически всегда и песни, и музыку пишу одновременно, могу что-то потом корректировать, но, в целом, рождается все сразу.

Пик продуктивности у меня обычно наступал в состоянии влюблённости или сильных переживаний — страдания, неразделённые чувства. В раннем творчестве именно это служило основным импульсом. С годами темы и подход изменились. Теперь песни стали светлее, философичнее, глубже — они отражают мой жизненный опыт.

Сейчас уже хочется трансформировать накопленные переживания и прожитую больв состояние любви. Меня очень вдохновляют путешествия, красивые места, захватывающие дух виды, другие культуры, новые впечатления, новые страны. Дети также являются постоянным источником вдохновения, так как у нас семья творческая.

– Ну то есть вы допускаете элемент мистики в творчестве, да, какой-то сверхъестественной силы?

– Я искренне считаю, мы — каналы! Ну вот как иначе можно объяснить, что моя дочь, которая ничего не знала про музыку, в свои 4 года сходу пела и сочиняла песни со словами под импровизацию отца, причем получалось связно. А первую свою песню она запела, едва научившись говорить, ей еще двух не было. Как это можно объяснить? Я бы не называла это мистикой, но это явно что-то за рамками нашего понимания и осознания.

– Есть ли у вас какие-нибудь ритуалы вхождения в творческое состояние? Что-то такое особенно интимное, что позволяет вам настроиться, переключиться из аудитора в певицу?

– Тут разные техники для концерта и для сочинения. Если мы говорим о выступлении, то просто надо постараться расслабиться и довериться, настроиться на божественный поток любви. Как бы это, наверное, громко не звучало, я продолжаю считать, что мы мало что регулируем в этой жизни. Ты можешь отлично знать все ноты и партии, но если ты не поймаешь это состояние, то тронуть души не получится. А если речь идёт о сочинении, то мне очень важно остаться одной. Я не могу это делать, когда кто-то ещё есть рядом — дети бегают, какая-то суета. Мне важно, чтобы меня никто не слышал и я никого не слышала, чтобы я могла полностью этому потоку отдаться, принять то, что идет через меня

– А помните свой первый выход на сцену?

– Ну, прямо первый выход, наверное, был в музыкальной школе…

Я помню одно свое яркое выступление — одно из первых именно в амплуа певицы. Я выступала перед тем, как поступить в институт. Это была не моя песня, но я до сих пор помню, я пела песню Гвен Стефани «Don’t speak, I know just what you’re saying». Это было на дне города, в году 1997-1998, перед огромной толпой народа. Я вообще активно принимала участие в орехово-зуевской эстраде тех времен. В ДК местных я выступала — вот это, наверное, одни из первых опытов выступлений.

– Каждую пятницу на платформы русскоязычные и зарубежные выходят миллионы песен. А в чём ваша уникальность?

– Что меня отличает? Наверное, мелодизм, глубина, осмысленность и погружение в определенное состояние при прослушивании моих песен. Мою музыку невозможно слушать фоном. Люди на концертах говорят, что когда ее слышишь — погружаешься в какой-то определенный мир.

– Ваш концерт мечты. Опишите во всех деталях. Пусть даже это будет фантазия.

– Концерт, как у Адель на Голливудских холмах. Где-то на фоне открытое небо, там начинается закатное солнце, в начале концерта ещё светло, а к концу темнеет. Вот такое хочу. Я красивая, гости красивые, музыка красивая, свет красивый, оркестр, хор…

– Какую самую безумную вещь вы бы хотели сделать в музыке?

– Собрать Олимпийский! (улыбается) Еще записать совместную работу со Стингом или Брайаном Адамсом. Стинг вообще для меня эталон в плане мелодизма, работы с коллективом музыкальным. Я смотрела очень много его видео концертов, видео, где освещен процесс репетиций, встреч у него в особняке где-то в Тоскане, как он работает с музыкантами, это потрясающе. Мне, на самом-то деле, во всем музыкальном процессе нравится больше всего тот момент, когда рождается что-то совместное. Я не очень люблю обращаться к аранжировщику: «Я наиграла три аккорда, а ты мне что-то сделай». Это неинтересно. Интересно, когда вы с музыкантами, уже чувствуя друг друга, вместе что-то делаете: предлагаете, сочиняете.

– Как вы думаете, какая черта вашего характера вам помогает в музыке, в творчестве в целом, а какая мешает?

– Помогает мне моя очень высокая чувствительность, я очень чувствительный человек. Мне даже девочки — музыканты из консерватории, с которыми я играю, говорят, что я иногда улавливаю какие-то вещи, которые не каждый профессионал понимает. Это благодаря моему хорошему слуху и в целом чувствительности ко всему — эмоциональной и музыкальной. Плюс, я считаю, что у меня есть врожденное чувство вкуса и чувство прекрасного. Это мне тоже очень помогает.

По поводу того, что мне мешает — я очень упрямая. Я часто продолжаю бороться, даже когда сопротивление бессмысленно. Эта черта лишает меня гибкости. Я часто игнорирую какие-то вещи, к которым стоило бы прислушаться. И одно дело — упорство, когда ты просто идешь к цели несмотря ни на что. А у меня это иногда за гранью, я часто продолжаю стучаться в закрытую дверь, когда пора уже давно отойти и понять, что никто не откроет. Или, как говорится, слезь с мертвой лощади.

– А что вам кажется важнее в музыке? Энергия или смысл?

– И то, и то очень важно. Чистый смысл без энергии просто не донести, а на одной энергии тоже далеко не уедешь.

– Какая ваша песня из созданных самая любимая и почему?

– Наверное, на данный момент эта песня «Моё кино». Она, кстати, уже в апреле выходит на всех площадках. Я ее считаю апогеем моего творчества на данный момент. Она и по смыслу, и по исполнению мне кажется вершиной моего мастерства на текущий момент времени. Моя творческая эволюция движется в сторону неоклассики, и в этой песне довольно сложная работа с аранжировкой.

– А какую эмоцию сложнее всего передать в музыке, как вы думаете?

– Мне кажется, грусть и тоску передать легче, радость передать сложнее. Но радость тоже разная бывает — легко передать безудержную эйфорию, когда песня веселая, когда это что-то танцевальное. А вот передать такое состояние спокойной радости — какую-то глубину, и при этом свет и любовь — вот это сложнее всего.

– Какие у вас творческие планы?

– Совсем скоро на всех площадках у меня выходит релиз песни «Мое кино». Призываю всех обязательно послушать. А если смотреть чуть дальше, мне хотелось бы завершить запись уже написанных мною песен, расширить программу концертную. Именно в данный момент жизни что-то меня заставило выходить на массового слушателя, увеличивать аудиторию. Видимо мне уже есть чем поделиться. Это может кому-то помочь, это может кого-то натолкнуть на какие-то мысли. Часто мне после концертов зрители говорили, что они выходят с новыми инсайтами, переосмысливают свою жизнь, плачут на утро после концерта, принимают какие-то решения… это потрясающе! И сейчас, помимо того, что я очень хочу продолжать сочинять песни и экспериментировать со звуком, мне бы очень хотелось бы донести мою музыку до все большего количества людей, хочу верить, что она им тоже поможет, или как минимум, не оставит равнодушными.

