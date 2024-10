В Москве открылась 12 Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow

При поддержке генерального партнера ПАО Сбербанк, компаний Casarte, HUTTON, MR Group, автомобильного партнера EXEED, партнера секции Дизайн ēdomo, фэшн-партнера EKONIKA, компании BORK, Beluga и Beluga Botanicals, Tête de Cheval, THE UGLY DUCK (TUD), лайфстайл-партнера 12 STOREEZ, бьюти-партнера The Act, компаний Ultima Яндекс Go, Black Square, официального отеля The Carlton, Moscow, партнера Cosmoscow Дети «Алгоритм» и «Мясного дома Бородина», а также Take a bite и РБК Стиль открылась 12-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Ярмарка проходит на новой выставочной площадке «Тимирязев Центр».

Гостями превью международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2024 стали: Ольга Свиблова, Андрей Малахов, Елизавета Лихачева, Ксения Соловьева, Полина Киценко, Татьяна Навка, Елена Крыгина, Мария Федорова, Эвелина Хромченко, Татьяна Геворкян, Дарья Клюкина, Александра Лекомцева, Валентина Давыдик, Дарья Белякова, Саша Жаркова, Евгения Милова, Ксения Шипилова, Екатерина Минкевич, Полина Бондарева, Ида Кехман, Роман Крихели, Яна Кушнир, Элина Табидзе, Ольга Пивень и другие.

Наградой «Лучший стенд» Cosmoscow 2024 была отмечена галерея Jessica. Стенд представляет собой отрывок из кинофильма, в котором герой мчится по ночной дороге, справа мелькают уставшие от маркетингового бремени, потрепанные билборды, слева проносятся деревни и ржавые велосипеды. Ощущение усталости от глянцевого мира и обещаний красивой жизни множеством картинок провожает нас вперед, в туманный рассвет.

Концепция стенда вдохновлена работой «Виола» Ивана Чемакина и была реализована при участии Ильи Гришаева, Грехта, Веры Светловой и Нестора Энгельке. Архитектура стенда принадлежит руке молодого дизайнера Антонине Мазепе из Maze Studio.

«Ночная дорога. Поля и растительность, придорожная реклама. Мы мчимся по трассе. За окном мелькают деревья и билборды, путь вперёд. Прогресс, скорость, перемещение. Но дорога здесь условный образ, скорее это экран телефона с множеством открытых вкладок (картин). Наш мозг учиться все их держать под контролем. Листать пальцем, останавливать, возвращается к предыдущей.

Каталог интернет магазина, соцсеть, журнал. Это достаточно на электризованный мир с множеством образов и значений. Мы не успеваем понимать их на этой скорости. Зрение устает и требуется отдых. Одно движение руки может сменить этот калейдоскоп картинок. И мы оказываемся настартовой странице, статика, обои экрана — туманный рассвет», — рассказыает Иван Чемакин.

В этом сезоне ярмарка представила более 1500 произведений современного искусства от 91 галереи. В рамках некоммерческой программы Фонд Cosmoscow показал проекты победителей своих программ 2024 года: «Музей года», «Институция года» и «Художник года». «Художник года» — Александра Гарт — представила произведение «Постоянство веселья и грязи» в виде массивной и обшитой деревянными досками конструкции из металла, тяжелый остов которой поддерживает размещенные по периметру фигуры коней, созданных из соленого теста. «Музей года» — Волго- Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал) — предложил вниманию посетителей интерактивную инсталляцию, посвященную библиотеке Арсенала, которую в ближайшем будущем ждут преобразования. «Институция года» — Центр городской культуры (Пермь) — будет представлена стендом с выразительным архитектурным решением в виде ротонды. Изнутри сооружение оформлено самыми разными материалами, оставшимися от проектов, созданных в ЦГК за последние 8 лет.