Сергей ХОББИТ: «Московский транспорт ввергает в позитивный шок моих заграничных знакомых»

Сергей Кормилицын ака VJ Hobbit — российский журналист, теле- и радиоведущий, блогер, музыкант, писатель. Получил известность в качестве ведущего телеканалов A-One и 2×2, а также радио Maximum. В мае 2024 года опубликовал книгу «Никто никогда не вернёт 2007. История Первого Альтернативного». Он представит ее на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». О дорогах и жизни он рассказывает нам в интервью.

– Сергей, что для вас значит транспорт, особенно московский транспорт?

– Я хочу сказать, что транспорт в России стал настолько крутой, что многие мои знакомые, которые живут за границей, когда приезжают к нам, впадают в позитивный шок при виде МЦК, МЦД. Их ошеломляет то, что на городском транспорте можно круглосуточно с комфортом добраться куда угодно, включая соседние города. Лично я в восторге, потому что раньше было по-другому. Были железные душные вагоны, а сейчас кондиционеры, интернет, подзарядка.

Главное, что в Москве сейчас все системно делается. Мы передовые в мире. У нас много электробусов, ни в одной стране столько нет. Честное слово, такого транспорта, как у нас в России, нет нигде. А цены? Есть пересадки бесплатные, с МЦД на метро и так далее. В

Европе за каждую пересадку платить надо.

Еще мне нравится, что в транспорте сделали много визуального контента. Многие поезда стали тематическими, они посвящены разным историческим событиям. В самих поездах разместили экраны, которые постоянно о чем-то рассказывают. И еще одна крутая вещь — в метро можно выступать музыкантам. Это клево, идешь по переходу, а там играют живую музыку. Часто езжу через метро Таганская, там между двумя эскалаторами есть место с хорошей акустикой. Там постоянно играют музыканты, которых слушает много людей.

– Если сравнивать со знаковым для вас 2007 годом, что изменилось?

– Мне иногда кажется, что в 2007 году не было еще метро. Я ездил на автобусе. И это было довольно муторно. И эти жуткие маршрутки. Очень много людей, очереди. Я иногда даже опаздывал из-за этого. Доехать до нужного места было невозможно.

Мы в то время снимали недорогие музыкальные студии. Одна была в Твери. До сих пор в шоке как я три-четыре раза в неделю туда ездил на электричке. Да в ней невозможно было сидеть, настоящая пытка. Мне сначала приходилось доезжать до Зеленограда на маршрутке. После этого садиться из Зеленограда на электричку с деревянными сиденьями, ехать три часа. И в ночь возвращался оттуда. По приезде в Москву до дома можно было доехать на какой-нибудь попутке. А в скором будущем можно будет за 39 минут на высокоскоростной железнодорожной магистрали до Твери доехать.

Про приложение такси вообще не говорю, такого тогда просто не было. Короче, тогда все поездки были опасными. Уверен, что молодежь, которая сейчас едет, она вообще не понимает, что тогда происходило, какой это был шок-контент.

– Давайте вернемся в настоящее. На выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» вы презентуете свою книгу о 2007-м. О чем она?

Просто в 2007 году мы были молодыми, носили челки черные, ходили на концерты, это было круто, это была культура достойного существования. Мы тогда были одними из первых, наш канал привозил в Россию Linkin Park. Это американская рок-группа, основанная в 1996 году под названием Xero и исполняющая музыку преимущественно в стилях альтернативный метал, ню-метал и рэп-метал, альтернативный рок, электроник-рок, поп и поп-рок. Привозили еще очень много разнообразных артистов. И я решил написать об этом историю.

Почему 2007 год был крутым? Потому что много всего приехало в том году, грубо говоря. Не только иностранцев, мы занимались раскруткой российских коллективов, огромное количество российских коллективов стали популярными благодаря нам. Кстати, многие сейчас еще выступают. И я решил, что надо вспомнить те времена, в шуточной форме в виде интервью с известными музыкантами того времени.

– То есть это такая форма ностальгии?

– Не только. Прошлое есть прошлое. Вспоминать можно, зацикливаться не нужно. Я максимально не рекомендую людям держаться за прошлое. Хотя есть прикольные моменты.

Недавно иду около Екатерининского парка, и вдруг увидел, как там под беседкой собираются «челкари». Странно, 2024-й год на дворе. Спрашиваю знакомую, что такое? Она говорит, да, это мы собираемся. Добавила в чат, а в нем человек 400, наверное. Каждую пятницу собираются на точке, как раньше. Вот они вернули себе наш 2007 год.

Мне кажется, это произошло, потому что молодежь снова начала увлекаться нашей музыкой. Прошло 17 лет, культура сделала оборот. Я бы хотел, чтобы они узнали о том, как мы раскручивали это в наше время. Такую вот автобиографию сделать. Сейчас ходишь по улице и видишь, что мода вернулась. Нет ограничений по дресс-коду. Люди могут быть кем хотят, все нормально, никаких проблем нет в целом. Раньше были небольшие проблемы, но сейчас все гораздо лучше. Так что 7 сентября, под самый конец выставки, расскажу все. Я буду не один, со мной еще несколько виджеев. Мы вспомним про медиакультуру нулевых, каково это было, каково было быть молодыми в то время.