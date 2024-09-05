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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Любовь в зоне риска»: Елена Север выпустила динамичную новинку о любви

editor
By editor
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елена север

Певица Елена Север порадовала поклонников свежим релизом: на всех цифровых площадках состоялась премьера нового трека «Любовь в зоне риска» — песни об особом и трепетном чувстве, обостряющем все точки восприятия мира.

Когда люди влюблены, они ощущают себя всемогущими, готовыми пойти на любые риски и подвиги ради любимого. Страсть заполняет разум и тело, человек буквально перестает себе принадлежать. Но что делать, когда этой эйфории приходит конец, когда расставание выдергивает из созданной некогда возлюбленными реальности? И стоит ли любовь потраченного времени и боли, испытываемой при прощании?

Трогательная лирика Екатерины Приходько, гипнотическая музыка Алексея Вандрика и проникновенный вокал Елены Север в новом сингле «Любовь в зоне риска» дают слушателям ответ на этот вопрос: пусть люди и разошлись по «разным орбитам», пусть это тяжело, но если это была настоящая любовь, то она будет стоить каждого осколка в сердце.

«Любовь в зоне риска,
Как ночь без рассвета,
Ты здесь где-то близко,
Я чувствую это…»

Новый трек Елены Север «Любовь в зоне риска» уже доступен для прослушивания — любите, цените друг друга и наслаждайтесь каждым моментом, проведенным рядом с близким человеком.

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