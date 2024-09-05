«Любовь в зоне риска»: Елена Север выпустила динамичную новинку о любви

Певица Елена Север порадовала поклонников свежим релизом: на всех цифровых площадках состоялась премьера нового трека «Любовь в зоне риска» — песни об особом и трепетном чувстве, обостряющем все точки восприятия мира.

Когда люди влюблены, они ощущают себя всемогущими, готовыми пойти на любые риски и подвиги ради любимого. Страсть заполняет разум и тело, человек буквально перестает себе принадлежать. Но что делать, когда этой эйфории приходит конец, когда расставание выдергивает из созданной некогда возлюбленными реальности? И стоит ли любовь потраченного времени и боли, испытываемой при прощании?

Трогательная лирика Екатерины Приходько, гипнотическая музыка Алексея Вандрика и проникновенный вокал Елены Север в новом сингле «Любовь в зоне риска» дают слушателям ответ на этот вопрос: пусть люди и разошлись по «разным орбитам», пусть это тяжело, но если это была настоящая любовь, то она будет стоить каждого осколка в сердце.

«Любовь в зоне риска,

Как ночь без рассвета,

Ты здесь где-то близко,

Я чувствую это…»

Новый трек Елены Север «Любовь в зоне риска» уже доступен для прослушивания — любите, цените друг друга и наслаждайтесь каждым моментом, проведенным рядом с близким человеком.