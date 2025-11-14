Оплата публикаций

В Московском Политехе в День менеджера провели дискуссию с индустриальными партнерами и конкурс эссе

Московский Политех в рамках празднования Дня менеджера стал площадкой для диалога между профессионалами и будущими управленцами. Главным событием стала панельная дискуссия с лидерами индустрии, где обсудили трансформацию менеджмента под влиянием искусственного интеллекта. Также для студентов прошла серия практических мастер-классов и бизнес-игр, где они могли сразу применить полученные знания в решении кейсов.

Участниками мероприятия стали индустриальные партнеры, представители бизнес-сообщества, студенты и преподаватели университета.

В панельной дискуссии опытом и мнениями обменялись Управляющий директор, директор лаборатории блокчейн Сбера Александр Нам, Первый заместитель руководителя администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области Владислав Епифанов, генеральный директор ООО «АВН Бизнес» Анна Забродина, бизнес-консультант Валерия Гудкова и другие.

московский политех

московский политех

московский политех

московский политех

После дискуссии преподаватели Московского Политеха провели для студентов мастер-класс «Искусство самопрезентации и коммуникативные навыки в коллективе» и интеллектуальную игру «Битва кейсов».

Завершило День менеджера подведение итогов конкурса студенческих эссе «Искусственный интеллект и менеджер: кто главный в команде будущего?».

Места на пьедестале распределились следующим образом:

  • 1 место – Романова Елизавета Павловна, гр. 241-671;
  • 2 место – Писайкина Виктория Вадимовна, гр. 212-611;
  • 3 место – Левченко Василиса Алексеевна, гр. 254-651.

Фото: пресс-служба Московского политеха

