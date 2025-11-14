Композитор Андрей Батурин: «Наши песни всегда гремели на весь мир»

Недавно в Москве прошёл финальный гала-концерт музыкального конкурса «Голоса Родины», организованный Российским музыкальным союзом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Одним из членов жюри стал известный композитор, продюсер, педагог, президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин. В интервью он откровенно рассуждает о том, как изменилась песня за последние 30 лет, почему личная история сегодня важнее маршевого накала, а настоящая песня рождается «как ребёнок».

— Андрей Константинович, Вы — человек, стоящий у истоков многих культурных инициатив на евразийском пространстве. Как Вы оцениваете роль конкурса «Голоса Родины» в формировании общей культурной повестки?

— Я думаю, это прекрасно, когда культура движется именно через такие конкурсы — через их создание, продумывание, организацию, продвижение. Происходит настоящее развитие песенного искусства: и самодеятельного, и профессионального. Появляются новые песни, новые голоса. А ведь найти талантливого человека в этой массе, где буквально все поют, все пишут стихи и музыку, практически невозможно.

Даже вузы не всегда помогают: они учат студентов воспроизводить ноты, но не учат слышать важные интонации, тембральные краски, особенности голоса. Молодым приходится искать всё это самим. А вот на таких конкурсах, как «Голоса Родины», действительно рождаются открытия. Мы находим талантливых авторов, исполнителей — и кажется, они могут стать звёздами. Но у многих нет возможности выступать, проявить себя на больших площадках. Это замкнутый круг. А здесь — шанс быть услышанным, признанным, поддержанным.

И ещё одно: через такие проекты возрождаются традиции советской композиторской школы — чего бы я очень хотел. Сегодня много красивых песен, но часто они пусты: ничего не дают ни уму ни сердцу, не запоминаются. Понравились — и забылись. А великие советские песни помнит и стар и млад. Поэтому конкурс такой нужный, такой важный.

— Те, кто участвует сегодня, продолжают эти традиции или создают что-то принципиально новое?

— Время другое, люди другие — и песни другие. За последние 30 лет советская композиторская школа сильно деформировалась, можно сказать, была почти уничтожена. Нам навязывались европейские ритмы и звуки — приятные, конечно, но не остающиеся в памяти. Это отразилось и на молодых композиторах, которые за это время впитали другую культуру. Сегодняшние песни — иные. И это нормально. Главное, чтобы они были сделаны профессионально и искренне. Пускай поют. Пускай ищут себя. Даже если пока не всё получается — в этом поиске рождается будущее.

— Союз композиторов Евразии поддерживает диалог культур. Как, по Вашему мнению, должна звучать российская песня в многополярном мире — как утверждение идентичности или как приглашение к диалогу?

— Одно не исключает другого. Прежде всего — как утверждение российской идентичности, конечно. Наши песни всегда гремели на весь мир. А когда мы начинали подражать европейцам и превращались в их копию, теряли и сильнейшее, и самое драгоценное — свой собственный голос. Но одновременно русская песня всегда была открыта к диалогу — потому что она о добре, о любви, о глубоких чувствах, понятных любому человеку на земле.

— Ваши собственные работы часто обращаются к историческим и духовным темам. Многие до сих пор воспринимают патриотическую песню как нечто гимновое, парадное. Как Вы относитесь к тому, что сегодня авторы всё чаще говорят о Родине через личные, камерные истории?

— Как говорил Тихон Николаевич Хренников: «Россия — страна грусти, страна минора». И я с этим полностью согласен. Я сам лирик, пишу в основном лирические песни. Для меня патриотизм — это не обязательно марш. Это — живое чувство. Например, есть современная песня о бойце, которому спасло жизнь письмо от школьницы. Потом он нашёл её, вернулся, снова ушёл на фронт… и пропал без вести. Мы все сейчас помогаем его маме. Но песня о нём живёт. Это и есть настоящий патриотизм: не лозунг, а сердце.

— Среди заявок встречались ли такие, где чувствовалось: автор берётся за тему Родины не от души, а потому что это «в тренде»?

— Нет, таких работ я не заметил. Все песни были искренними. Да, разный уровень мастерства — но искренность чувствовалась в каждой. Поэты и композиторы рождают свои произведения как детей — вкладывают в них душу, выращивают, заботятся. И это ощущалось.

— Где сейчас фокус Вашего творческого внимания? Расскажите о своих актуальных проектах.

— Недавно закончил фильм «Тимур и его команда» — он ещё идёт в прокате. Сейчас работаю над большим ледовым шоу, пишу для него музыку. Скоро записываем новую композицию с Владимиром Пресняковым и Ларисой Долиной. Ещё идёт спектакль «Между нами, девочками» в Симферопольском драмтеатре. Работы очень много — я почти не выхожу из дома. Но успеваю преподавать: к счастью, Гнесинка рядом.