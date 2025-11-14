Нюрнбергский процесс. Историческое послесловие

В Красногорском филиале Музея Победы прошло заседание круглого стола, посвященное 80-й годовщине начала Нюрнбергского процесса.

Главный суд ХХ века поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны и стал беспрецедентным. В ходе процесса, который длился 11 месяцев, был обработан колоссальный массив документов, вскрыты чудовищные преступления, введены в международную юридическую практику новые понятия.

Огромную роль в организации процесса, в сборе неопровержимых доказательств преступлений нацистов сыграла советская группа во главе с Главным обвинителем от СССР Романом Руденко. Именно Роман Андреевич был инициатором доставки в Нюрнберг фельдмаршала Фридриха Паулюса – командующего разгромленной под Сталинградом 6-й армии вермахта. Путь прозрения Паулюса — от поклонения нацистской идеологии Гитлера до места главного свидетеля обвинения со стороны Советского Союза на Нюрнбергском процессе — начался именно здесь, в Красногорске.

Главными спикерами круглого стола стали: — Михаил Михайлович Амирджанов, эксперт по международным вопросам, общественный деятель, внук Главного обвинителя со стороны Советского Союза на Нюрнбергском процессе, Генерального прокурора СССР (1953-1981гг.) Романа Андреевича Руденко. — Алексей Юрьевич Плотников, д.и.н., профессор МГЛУ, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», член Ученого совета Музея Победы, член Научного совета РВИО.

На встрече говорили об актуальности процесса в наши дни, о неизбежности наказания преступлений нацистов на Украине, проводили исторические параллели с сегодняшними событиями в мире. Активными участниками мероприятия стали представители органов власти и Военной прокуратуры, преподаватели и студенты Московского областного филиала РАНХиГС, курсанты Военно-инженерной академии им. Героя Советского Союза Д. М. Карбышева, учителя истории.

В рамках проекта «Приближение. История в деталях» к юбилею Нюрнбергского трибунала сотрудниками музея подготовлена выставка, где представлены уникальные исторические документы — настоящие раритеты из семейного архива Михаила Михайловича Амирджанова. Среди них: фотоальбом, подаренный Роману Руденко американской делегацией в 1946 году, пропуска на заседания трибунала 1945-1946 гг., дипломатический паспорт Романа Андреевича, документы от начальника группы советских войск в Германии, рукописные пометки по приговорам обвиняемым преступникам и др.

Кроме того, вниманию гостей были представлены уникальные работы Николая Жукова (1908-1973) из фондов Красногорского филиала Музея Победы. Это пять самых ярких работ из коллекции, которую известный советский художник посвятил Нюрнбергскому процессу.

Николая Жукова в Нюрнберг командировала в 1946 году газета «Правда». В течение 40 дней художник находился в зале заседания трибунала, стремясь наиболее полно зафиксировать все этапы исторического суда народов над фашистскими главарями. Там он сделал 400 рисунков, изобразив всех подсудимых, защитников, судей, журналистов. А в 1970 г., в год 25-летия Нюрнбергского процесса, Жуков сделал дополнительно несколько зарисовок с изображением всех военных преступников. Выполнены они были белой пастелью на черной бумаге. На выставке представлены портреты нацистских палачей – Кальтенбруннера, Иодля, Штрайхера, Гесса, Заукеля.