В Москве назвали победителей Турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей

В Москве прошел финал Турнира Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей. Победителем интеллектуального состязания стала команда «Формула прямоугольной совы» Центра дополнительного математического образования г. Кургана. 9 других коллективов, продемонстрировавших наилучшие результаты, были награждены ценными призами. Всего в масштабном интеллектуальном соревновании, организованном Обществом «Знание» по лицензии правообладателя ООО «Телекомпания “Игра-ТВ”», приняло участие свыше 7 тыс. человек в составе более чем 1,1 тыс. команд из 86 регионов России. Генеральным партнером события выступила Госкорпорация «Росатом».

В год 50-летия «Что? Где? Когда?» финал Турнира объединил 525 человек из 38 российских регионов. Все 75 команд продемонстрировали свою эрудицию и смекалку в ходе серии отборочных игр, а также онлайн-кубка Знание.Игра. Конкурс на попадание в финальную игру составил 15 команд на место. Лидерами по числу команд-финалистов оказались Пензенская область, Республика Татарстан, Республика Марий Эл, а также Кировская и Белгородская области. До финала в Москве удалось дойти и тем коллективам, которые уже становились победителями и призерами интеллектуальных соревнований прошлых лет. Так, в Национальном центре “Россия” вновь оказалась команда «Солнечный удар» Школы «СОлНЦе» г. Казани – победители турнира «Что? Где? Когда?» 2024 года. Также среди участников прошлых лет – команда «Шатрешки» Лицея №11 г. Челябинска, команда «Абудефдуфы обыкновенные» из г. Рязани и многие другие.

«Более 450 талантливейших школьников и студентов колледжей собрались сегодня на одной площадке – в Национальном центре “Россия”. Это финалисты со всей страны, от крупных мегаполисов до малых городов и поселков, и за плечами у них – серьезный отбор. Каждый, кто сегодня здесь, уже одержал личную победу и доказал, что готов к интеллектуальным вызовам. Я искренне поздравляю всех участников с этим достижением – а особенно тех, чьи имена сегодня прозвучат со сцены. Желаю не останавливаться на достигнутом, продолжать расти, учиться и верить в свои силы – ведь именно так формируется поколение, способное изменить будущее», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Финалисты сыграли шесть туров, в ходе которых ответили на 60 вопросов на самые разные темы – от естественных наук до истории и культуры. Один из туров был посвящен 80-летию атомной промышленности, которое Россия отмечает в 2025 году.

По итогам игры команда «Формула прямоугольной совы» из Центра дополнительного математического образования г. Кургана стала первой. В десятку лучших также вошли коллективы из Оренбургской, Челябинской, Пензенской, Кировской и Рязанской областей, а также Республики Татарстан, Удмуртской Республики и Пермского края. Все они получили ценные подарки от партнеров события. Команда «Хранители знаний» средней школы № 35 г. Орска (Оренбургская область), победившая в тематическом туре, была удостоена отдельной награды – это поездка по программе «Гостеприимные города “Росатома”». Помимо всего прочего, Григорий Скоков из команды «Формула прямоугольной совы» ЦДМО г. Кургана, показавший лучший личный зачет, получил сертификат участника международной арктической экспедиции Росатома «Ледокол Знаний» на Северный полюс от госкорпорации «Росатом».

«В 2025 году, в год 80-летия российской атомной промышленности, Госкорпорация „Росатом“ впервые выступила генеральным партнером Турнира Знание.Игра по спортивному „Что? Где? Когда?“ среди школьников и студентов колледжей. Три слова – „гордость“, „вдохновение“ и „мечта“ – стали главным слоганом нашего юбилея. Атомная отрасль СССР была создана в 1945-м году для обеспечения безопасности страны, а сегодня мы живем другой большой мечтой: на благо всего человечества развивать экологически чистую атомную энергетику, передовые методы ядерной медицины, создание новых материалов и современных цифровых технологий. Мы видим, как молодое поколение стремится к знаниям и творчеству, готово решать сложные задачи. Это вдохновляет и вселяет уверенность: будущее России в надежных руках, а наука и технологии будут развиваться благодаря энергии и стремлению молодых талантов», — отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.