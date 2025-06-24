В Москве состоялось первое заседание Партнерского клуба общенационального конкурса «Культурная столица года»

Первое заседание Партнерского клуба общенационального конкурса «Культурная столица года» состоялось в Государственной Думе ФС РФ 23 июня 2025 года. В событии приняли участие представители органов власти, некоммерческого сектора, бизнес-структур, СМИ, институций сфер культуры, образования и науки, заинтересованные в сотрудничестве и развитии городов России.

– Сегодня мы впервые пробуем формат площадки для неформального общения друзей и единомышленников «Культурной столицы года». Надеемся консолидировать наши общие возможности как для развития конкурса, так и во благо культурного и социально-экономического развития регионов России в целом, – заявил на открытии встречи ее модератор, председатель Оргкомитета конкурса, депутат Государственной Думы, профессор Николай Новичков.

К заседанию онлайн подключились представители городов-претендентов на звание «Культурная столица 2027 года» – Владикавказа, Вологды, Воронежа, Гатчины, Донецка, Калуги, Кемерово, Костромы, Луганска, Нальчика, Новосибирска, Орла, Перми, Петрозаводска, Пскова, Рязани, Сочи, Ставрополя, Старого Оскола, Улан-Удэ, Ульяновска, Челябинска и Южно-Сахалинска.

В сообщении о реализации программы «Грозный – культурная столица 2025 года» главный редактор журнала «Деловой Грозный» Хусейн Ибрагимов отметил:

– Победа в конкурсе за звание «Культурной столицы 2025 года» действительно много значит для Чеченской Республики. Для нас это возможность представить город по-новому в глазах и России, и мира. Мы видим, как культура способна формировать позитивную повестку и новые возможности для развития. Поэтому мы поддерживаем конкурс.

Первый заместитель начальника Департамента строительства и архитектуры Мэрии Грозного Константин Казанцев рассказал о том, что сейчас происходит в городе-победителе 2025 года:

– Столица Чеченской Республики буквально на глазах становится красивее и комфортнее. В основе этого процесса лежит мастер-план, системная работа и поддержка со стороны федерального центра. Например, сейчас в Грозном ведется грандиозное строительство нового, супер-современного городского квартала — проспекта имени президента РФ Владимира Путина. Уже в октябре текущего года состоится открытие первой очереди этого уникального жилого пространства.

Представитель Фонда Code Culture Наталья Мартынова рассказала о точках пересечения ее проекта с «Культурной столицей года»:

– Наши конкурсы объединяют культуры, дружественные страны, города. Например, в этом году мы будем налаживать взаимодействие России и Палестины. Молодые люди подготовят урбанистические проекты и создадут в своих городах точки притяжения как для жителей, так и для туристов. Со стороны России участвовать будет город Владимир.

Учредитель клуба «Сила общего дела» Генрих Крестовский присоединился к дискуссии по видеосвязи из Волгограда. Стоя на Мамаевом кургане он рассказал о созданном им объединении авто-, мото- и парусных клубов в поддержку патриотических проектов и внутреннего туризма:

– В наше время многим людям не хватает живого общения, есть необходимость объединяться не только в сети. Поэтому мы учредили клуб специально в поддержку конкурса «Культурная столица года», чтобы активные граждане не обходили вниманием города-победители при построении своих маршрутов.

Тему продолжила заместитель директора фонда «Культурная столица» Любовь Врублевская:

– В рамках конкурса мы уже не раз проводили мотопробеги, объединяющие народы и культурные столицы. Осенью состоится очередное такое событие: Культурные столицы 2025 года России и Республики Беларусь – Грозный и Брест – организуют совместный патриотический маршрут, посвященный 80-летию Великой Победы.

Николай Новичков на это добавил, что сотрудничество России и Республики Беларусь не ограничится одним только мотопробегом:

– Наши культурные столицы будут синхронизироваться и стратегически сотрудничать, и, надеемся, к 2026 году смогут выйти на новый уровень взаимодействия.

Заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник рассказал о том, как столица региона готовится принять статус «Культурной столицы года»:

– Уже 5 декабря состоится торжественная церемония передачи статуса Омску от Грозного, так что мы уже активно готовимся. Во главе с губернатором региона мы создали специальный оргкомитет, который занимается вопросами «культурной столичности», работа идет очень эффективно. В программе на 2026 год уже есть более 200 мероприятий – скоро информация о них появится на специальном лендинге. А чтобы деятельность по развитию культуры в конкурсном формате не закончилась в 2026 году, мы решили ежегодно выбирать среди городов региона «Культурную столицу Омской области».

Новость вызвала большой ажиотаж среди присутствующих, однако спикер продолжил:

– По нашему опыту, без поддержки первых лиц региона победить в конкурсе невозможно. Мы в прошлом году в этом убедились, и особо обращаем на это внимание команд городов — участников конкурса на 2027 год.

Представитель Media Basket Алекс Ильягуев обратил внимание участников заседания на необходимость популяризации спорта и здорового образа жизни в рамках проекта «Культурная столица года».

Прежде чем завершить заседание Партнерского клуба, директор фонда «Культурная столица» Александр Протасевич поблагодарил многочисленных медиа-партнеров конкурса и напомнил присутствующим, что за первые 2 месяца народного голосования за «Культурную столицу 2027 года» на портале «Госуслуги» свои голоса любимым городам отдали уже более 110 000 россиян:

– Это лишь промежуточная цифра. По опыту прошлого года, эксперты ожидают, что до декабря текущего года в голосовании примут участие более 2 млн. россиян.

Финалом заседания стало торжественное награждение именными благодарностями давних партнеров конкурса «Культурная столица года». Завершая мероприятие, Николай Новичков отметил:

– Сегодняшняя встреча показала, как важны горизонтальные коммуникации для развития нашего общего дела. Мы видим, что формат Партнерского клуба уже приносит важные результаты, обязательно будем проводить такие мероприятия и впредь.

Общенациональный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и содействии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы.