В Москве открылась фотовыставка «Алюминий – метрополитену»

В этом году Московский метрополитен отмечает юбилей – 90 лет с момента открытия первой линии, давшей старт одному из главных перевозчиков и символов столицы. Московский метрополитен – это рекордные цифры пассажиропотока, минимальные интервалы ожидания поездов и, напротив, максимальные темпы строительства и развития инновационных технологий. Все большую роль в этом развитии играют современные материалы, среди которых у алюминия – одна из лидирующих позиций. Фотовыставка, рассказывающая о применении алюминия в метро, продлится до конца сентября и пройдет сразу в 2 парках столицы: Лианозовский парк (Северный вход) — июль, Усадьба «Алтуфьево» (центральная площадь) — август, Лианозовский парк (центральная площадь) — сентябрь.

В архитектуре Московского метро большие поверхности из алюминия стали применять в 70-х годах прошлого века. В 1972 году архитектор и проектировщица объектов Московского метрополитена Нина Алешина предложила анодированный алюминий для облицовки колонн на станции «Октябрьское поле». Затем его стали использовать для отделки «Щукинской», «Медведково». Позднее, в 1990 году, на станциях «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» («Улица Подбельского») алюминиевым профилем были отделаны путевые стены и часть потолков. В наше время алюминий представлен в инфраструктуре метрополитена значительно шире: он присутствует в конструктиве эскалаторных и станционных тоннелей в виде водозащитных зонтов, в декоративной отделке интерьеров станций и надземных сооружений метро, в элементах интерьера метровагонов, в составе биметаллического контактного рельса. А ежедневную работу сотни километров линий, тысячи поездов и эскалаторов обеспечивает продукция одного из старейших в стране кабельных заводов – ГК «Москабельмет» (16 июня предприятию исполнилось 130 лет!). История сотрудничества кабельщиков и метростроевцев началась с первой линии метро и с тех пор участник Алюминиевой Ассоциации остается основным поставщиком Московского метрополитена.

Современный метрополитен строится в стиле хай-тек. Интерьеры пересадочных пунктов выглядят футуристично и урбанистично, подчеркивают простоту и лаконичность пространства. Сотовые алюминиевые панели – оптимальное решение для данной архитектурной задачи. Именно высокие технологии позволяют создавать едва ли не любые формы. Витражи, сотовые панели и панели с принтом, защитные зонты, солнцезащитные панели, вертикальные реечные панели на потолке – алюминий присутствует практически во всех элементах станций. «Алюминий – настолько многогранен, настолько загадочный, тонкий, многообразный, что беру и все получается. Поэтому для архитектора и лично для меня алюминий — №1», – объясняет свой выбор Президент Союза архитекторов России, народный архитектор России Николай Шумаков, являющийся архитектором множества современных станций метро, включая: «Битцевский парк», «Сокольники», «Савеловская», «Лефортово», «Электрозаводская», «Яхромская» и др.

Алюминий использовался на 119 станциях метрополитена Москвы, включая Большую кольцевую линию. Сегодня БКЛ – самая протяженная кольцевая линия в мире. Ее протяженность составила 70 км против 57 км у Пекина. Применение инновационных материалов позволило установить рекордные сроки строительства и запуска новых станций, а сами станции фактически стали отражением достояния алюминиевой отрасли. «Современные требования задают высокие темпы строительства. Скажем, если станцию метро облицевать камнем, то на это уйдет не менее года. Алюминиевые панели выходят со 100-процентной заводской готовностью. Их остается только своевременно доставить, установить на подготовленную систему, снять защитную пленку – интерьер станции готов», – объясняет заместитель генерального директора ТД «Албес Центр» Сергей Забегаев.

Яркой демонстрацией эстетических возможностей алюминия являются станции «Сокольники», «Аэропорт Внуково», «Электрозаводская». Так, например, на последней знаменитый художник Александр Рукавишников и архитектор Николай Шумаков при помощи алюминия создали уникальную декоративную композицию «Битва героев» длиной 163 м и высотой 7 м. Панно выполнено по технологии печати на стекле, которое интегрировано в сотовые панели и потом установлено на стене на алюминиевом каркасе. Без применения алюминия невозможно было бы создать столь быстро и качественно масштабное произведение, способное простоять десятки лет в первозданном виде.

Алюминиевые решения, становящиеся основой фасадов и интерьера станций, элементов подвижного состава и инфраструктуры метрополитена, сделаны в России. К возведению недавно открытых и строящихся станций метро имеют отношение многие отечественные компании-участники Алюминиевой Ассоциации. Среди них РПО «Албес», Алюком, Алюминстрой, КТМ-2000, 25 Микрон, Р.О.С.Л.А, ГК «Москабельмет» и др. Это, по мнению главного архитектора АО «Метрогипротранс», члена Союза архитекторов России Леонида Борзенкова, существенно расширяет горизонты возможного для архитекторов и строителей, т.к. раньше подобную продукцию можно было заказать только за границей.

«Легкий и прочный алюминий зарекомендовал себя среди архитекторов и строителей, позволяя продолжать уникальные образы современных станций продолжая путь предыдущих поколений, за труд которых метро принято называть «восьмым чудом света». Алюминий в метро – это лучший пример возможностей и потенциала отечественных предприятий из Москвы, Красноярска, Перми и других городов России. Алюминиевая отрасль гордится такой кооперацией и поздравляет Московский метрополитен юбилеем!», – отмечает председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.